Irlanda. Un Eroe Cristiano per la Sua Fede Religiosa e per la Libertà di Espressione Incarcerato Tre Volte.

Enoch Burke, un controverso insegnante irlandese che si è rifiutato di accettare i diritti delle persone transgender, è finito di nuovo in prigione per essersi rifiutato di stare lontano dalla scuola da cui era stato licenziato.

“Quando mi viene comandato, quando mi viene detto che non posso più avere la mia fede religiosa, quando mi viene detto che devo confessare la mia fede nel transgenderismo, invece della mia semplice fede, che è maschile e femminile, questa è semplicemente una violazione dei miei diritti”, ha detto a Sky News ai cancelli della scuola prima del suo arresto.

Punti salienti

L’insegnante Enoch Burke è stato arrestato per la terza volta per essersi rifiutato di allontanarsi dalla Wilson’s Hospital School.

Ha suscitato polemiche per essersi rifiutato di chiamare uno studente transgender con il suo nuovo nome e i suoi pronomi preferiti.

È stato arrestato per essersi presentato a scuola nonostante fosse stato licenziato e il tribunale gli avesse impedito di entrare nei locali.

“Quando mi viene detto che non posso più avere la mia fede religiosa, quando mi viene detto che devo confessare la mia fede nel transgenderismo, invece della mia semplice fede, che è maschile e femminile, questa è semplicemente una violazione dei miei diritti”, ha affermato.

L’insegnante di storia e tedesco ha costantemente sfidato un’ingiunzione che gli ha impedito di entrare alla Wilson’s Hospital School di Multyfarnham, nella contea di Westmeath, una scuola che lo ha espulso l’anno scorso.

Dall’inizio del nuovo anno scolastico, il mese scorso, si è presentato a scuola sostenendo che era suo “dovere morale” essere lì.

Enoch Burke, un controverso insegnante irlandese, ha continuato a sfidare gli ordini del tribunale presentandosi ripetutamente alla scuola da cui era stato espulso

Insegnante arrestato di nuovo fuori dalla scuola che lo aveva licenziato per essersi rifiutato di accettare uno studente transgender

Enoch è stato arrestato lunedì 2 settembre per aver violato l’ingiunzione che gli ordinava di stare lontano dalla scuola.

E’ stato rimandato nella prigione di Mountjoy, dove aveva già trascorso 400 giorni negli ultimi due anni.

Questo cristiano evangelico è stato sospeso per la prima volta dalla scuola nel 2022 dopo essersi rifiutato di chiamare uno studente in transizione con il suo nuovo nome e con i suoi pronomi neutri preferiti.

La scuola aveva chiesto all’ex insegnante di riferirsi allo studente con il termine “loro”, ma Enoch si rifiutò di obbedire e affermò che ciò era contrario alle sue convinzioni religiose.

In seguito a uno scontro pubblico con l’allora preside della scuola, l’insegnante ribelle è stato sospeso nell’agosto 2022. Tuttavia, ciò non gli ha impedito di continuare a presentarsi a scuola.

Un giudice ha emesso un’ingiunzione che gli ha impedito di entrare alla Wilson’s Hospital School, che ha continuato a sfidare presentandosi comunque nei locali della scuola. Successivamente è stato incarcerato nel settembre 2022 per oltraggio alla corte ed è rimasto dietro le sbarre per tre mesi.

Alla fine è stato rilasciato, solo per essere nuovamente incarcerato nel settembre 2023 per essere tornato ripetutamente a scuola nonostante le restrizioni del tribunale.

È stato catturato mentre criticavava le forze dell’ordine che avevano tentato di arrestarlo lunedì 2 settembre

Mentre le vacanze scolastiche erano in corso, Enoch è stato rilasciato di nuovo dalla prigione a giugno. Un paio di mesi dopo, è stato arrestato questa settimana per la terza volta.

Prima del suo arresto, l’oppositore dei diritti delle persone trans aveva dichiarato che avrebbe continuato a presentarsi a scuola.

“È qui che lavoro”, ha detto all’Irish Mirror la scorsa settimana e ha sottolineato che viene ancora pagato dalla scuola.

Quando gli è stata chiesta la sua esperienza in prigione, ha detto al giornale: “Detesto la prigione. È un posto orribile e triste. È un posto terribile dove stare dietro una porta per 18 ore al giorno. Ma il problema è che la prigione è per le persone che infrangono la legge e, in questo caso, sono qui a fare il mio dovere morale”.

“Ecco dove dovrei essere oggi. Sto difendendo i miei diritti, ciò in cui credo”, ha detto mentre parlava nel cortile della scuola. “Questo non è un crimine. Non è un reato essere qui”.

I familiari e i sostenitori dell’insegnante ribelle hanno organizzato proteste in diverse occasioni per il suo arresto

Ha affermato che era suo “dovere” essere a scuola perché ha il diritto “dato da Dio” di mantenere le sue convinzioni sul transgenderismo.

“È un mio dovere morale essere qui”, ha detto all’outlet. “Perché sarebbe sbagliato per me accettare per un solo momento di non avere diritti dati da Dio, di non avere diritti, incluso il diritto alle mie convinzioni come tutti in questo paese”, ha continuato. “E di cosa si tratta, si tratta di transgenderismo. Si tratta di una convinzione”.

“Ho diritto alla mia fede religiosa, e il preside mi ha detto che non mi era più permesso di avere quella fede religiosa. Ecco di cosa si tratta”, ha aggiunto.

