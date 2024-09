Il Se Stess oltre le Parvenze. Il Matto.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il nostro Matto, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione questi pensieri sull’interiorità umana, e la divinità. Buona lettura e meditazione.

§§§

IL SE STESSO OLTRE LE PARVENZE

Fernand Khnopff, Silenzio.

* * *

«Se vuoi conoscere Dio, impara prima a conoscere te stesso».

Evagrio Pontico

*

«Un anziano disse: “Dio abita in colui nel quale non penetra niente di estraneo”».

Detti dei Padri del deserto

*

«Fermati, dove corri? Il cielo è dentro di te. Se lo cerchi altrove, in interno lo perderai».

Angelo Silesio

*

«Le mie opinioni, i miei pensieri, le mie azioni, il mio corpo, la mia mente … ma, dov’è il proprietario?».

Wu Hsin

*

In ognuno c’è un Se stesso che sta prima delle nozioni che gli sopravvengono. Si noti: le nozioni sopravvengono, cioè si pongono sopra al Se stesso che quindi è tutt’altro dalle nozioni, mentre le nozioni non possono essere tutt’altro dal Se stesso che le suscita in quanto apparizioni.

Pertanto, il Se stesso è il ricevitore-suscitatore delle nozioni, non è le nozioni. Ed è questo il punto ostico cui si devono tutte le tragedie, le angherie, le furbizie, i sotterfugi e gli scempi di cui sono sempre stati e sono capaci gli esseri umani. Di fatto, prevale disgraziatamente l’identificarsi alle nozioni sopravvenute piuttosto che affidarsi al Ricevitore, al puro silente Se stesso, impresa, occorre dirlo, prettamente aristocratica nei confronti di un mondo estremamente prosaico.

Ma ecco che le nozioni sopravvengono a loro volta da altri ai quali a loro volta sono sopravvenute (la “tradizione” in senso lato), sicché si finisce per credere in massa, illudendosi, che il Sé stesso si identifichi con le nozioni. E poiché le nozioni sono divergenti, ecco i conflitti, ecco la dialettica prendere il sopravvento col suo potere disgregante, ecco le opinioni, impastate con le passioni, oscurare la verità del Se stesso.

Da sempre, pochissimi sanno che il Se stesso è il “luogo” della NON BELLIGERANZA, della vera pace, del distacco dalle nozioni foriere di conflitti; il “luogo” da cui si osserva, non senza compassione ed amaro stupore, la molteplicità degli esseri umani che si accapigliano e guerreggiano per ogniddove e su ogni argomento per affermare le nozioni sopravvenute nella loro coscienza, e che invece, quali che siano, non sono altro che parvenze, le quali, come i fatti da sempre dimostrano, diventano micidiali se assunte in maniera ferrea.

E non potrebbe essere altrimenti dato che ogni singola vita umana sulla terra è essa stessa una parvenza, un’apparenza provvisoria e più o meno effimera e “reale” finché dura: «passa la figura di questo mondo» osserva Paolo, in sintonia colla zenistica impermanenza (mujo).

«La vita è questo, una scheggia di luce che finisce nella notte», dice Louis Ferdinand Céline.

Da Matto, approfondisco: la scheggia di luce è uno sprazzo di buio che viene scambiato per luce, mentre la notte è la luce oscurata dal buio, la «luce che splende nelle tenebre». E la luce è uno splendore, non una nozione. E lo splendore è già un linguaggio, l’essenziale vero.

Sicché ogni nozione, cioè ogni idea, ogni nome, ogni concetto, non è che una parvenza della parvenza: “eternità”, “immortalità”, “libertà” “pace”, “amore” ed altre parolone sono nient’altro che idee, nomi, concetti, appunto parvenze, oscuri accenni a realtà trascendenti di pertinenza del Se stesso. Pervenze che contaminano il mondo dal momento che ognuno se ne riempie la bocca a modo suo.

Tolta di mezzo la parvenza – l’«altrove» di Silesio – resta la Realtà, cioè il puro Se stesso, che si è costretti a nominare per comunicare, anche la dicitura “Se stesso”, però, essendo una nozione, una parvenza.

Il bicchiere vuoto non è il vino che vi è versato.

Il Se stesso non è le parvenze.

È importante l’esempio del vino: come troppo vino inebria, così troppe nozioni stordiscono e usurpano il trono del Se stesso.

I più si sentono vivi soltanto se possono esternare la loro ebbrezza nozionistica ad ogni occasione. Non possono farne a meno. Si tengono in vita nutrendosi di parvenze ed espellendole per non scoppiare. Temono, ingannandosi, che senza di esse vi sarebbe l’annullamento di sé. Nella loro mente parvente il vortice delle parvenze è inarrestabile, e costituisce la loro soddisfazione e il loro disagio, il loro piacere e il loro dolore, dacché il rimuginare le parvenze costituisce un giro vizioso altalenante ed ubriacante senza via d’uscita. Davvero la parvente umanità è ubriaca di parvenze! Perfetta fantasmagoria! La vedantina maya: l’illusione cosmica!

Di più, ecco che le nozioni finiscono per “formare la coscienza”, quando invece la coscienza – il Se stesso – non ha alcuna forma e proprio per questo può ricevere nozioni, dunque forme, a non finire: la coscienza “di” qualcosa testimonia che l’esistenza della qualcosa dipende dalla coscienza che gia è di per sé, e quindi la riflette suscitandola all’esistenza, e che tale qualcosa non può (non dovrebbe) essere considerata reale proprio in quanto parvenza.

Ancora, una coscienza formata, tanto religiosamente quanto ideologicamente, è una coscienza limitata, individualista, separatista, esclusivista, fondamentalista. Peggio ancora se è la forma è fatta di una mistura di religione e ideologia (esempio tragico: il cattocomunismo). Sennonché lo Spirito, il Principio, l’Archè, è oltre le religioni (e le giustifica), mentre le ideologie sono elucubrazioni umane asfittiche e asfissianti (ad insaputa degli asfissiati).

Per inciso: il primo e più spietato despota è proprio chi che si professa “democratico”, sicché, la democrazia si riduce ad uno squallido scontro fra despoti, fra parventi che vogliono far prevalere le proprie parvenze.

Lo Zen, incomprensibile dalle menti ben ghiacciate nel principio di non contraddizione, dice addiritttura che la parvenza è e non è. Apparendo è, scomparendo non è. Ma allora è o non è? Ancora con l’aut aut? Che lo si voglia o no, c’è anche l’et et! Ah no, anatema sit! E siamo di nuovo daccapo. Il ragno resta nel buco.

Lo specchio è necessariamente prima dell’oggetto che vi si riflette. Perciò, senza lo specchio della coscienza – senza il Se stesso – nulla potrebbe apparire, le immagini-parvenze non potrebbero suscitarsi. La cultura, la pseudo-cultura e l’anti-cultura, quest’ultima larghissimamente preponderante, sono forme-contenuti parventi che condizionano la coscienza che vi si identifica: così si finisce per essere secondo le nozioni, quali che siano e cause di conflittualità, e non secondo il Se stesso che è libero da ogni nozione.

Mentre nel mondo parvente si parte dalla pronuncia teorica dei nomi per giungere (e ammesso che vi si giunga) ai loro significati reali, nel “luogo” del Se stesso si parte dai significati reali per pronunciarne, non più soltanto teoricamente, i nomi. Ovvero: mentre nel mondo delle parvenze la realizzazione è di là da venire, nel “luogo” del Se stesso tutto è già realizzato, tutti i precetti salutari sono già osservati, la Virtù è già in atto. Perciò lo sforzo umano non è più necessario. Nessun sillogismo, nessuna regola, nessun codice, nessuna dottrina, nessuna ideologia, nessun spaccamento di capello in quattro, insomma nessuna agitazione-complicazione può trovar posto nel “luogo” della calma-semplicità, nel Se stesso che combacia con l’Archè quale fonte della Virtù, ciò trovando conferma (incomprensibile se si ritiene di comprendere pensandoci) in Chuang-tzu:

«La vacua quiete, la placida calma, il silenzioso distacco e la non-azione rappresentano la livella dell’equilibrio del Cielo e della Terra e il culmine della virtù del Tao».

Maestro Eckhart:

«Se il mio occhio deve vedere il colore, deve essere libero da ogni colore».

La coscienza è il Se stesso senza forma che presiede a tutte le forme, cioè suscita tutte le parvenze restando libero da esse, e ciò risulta chiarissimo se mi converto, mi raccolgo, mi denudo, mi svuoto, ovvero se lascio andare lo svolazzo di tutte le nozioni-forme che mi occupano e mi rivestono (l’«estraneo» di cui nei Padri del deserto), e lasciando ogni appiglio incedo nella sacralità del Divino Silenzio, sulla soglia del quale la struttura formale parvente fatta di pensiero, alla quale sono tentato di identificarmi, si dissolve, e con essa il nozionismo, forbito o volgare che sia, ma in ogni caso parvente.

Ecco perciò come la nudità vuota sia opportuna al risuscitare del Se stesso mai morto, secondo l’eretico “koan” di Blaise Pascal:

«Nel cuore di ogni uomo c’è un vuoto che ha la forma di Dio».

La forma di Dio è vuota! Chiaro che per una testa parvente e piena zeppa di parvenze, ciò non possa risultare che assurdo e blasfemo.

Ecco allora che il Se stesso, “ignorante” in quanto libero dalle parvenze, cioè lo specchio terso della coscienza non condizionato da alcuna immagine, si suscita in me: il Se stesso, il Me stesso!, scampolo di Cielo, mi si palesa (non so come) grazie al Divino Grande Silenzio, al «Vuoto che ha la Forma di Dio». Amalgama tra Vuoto e vuoto. Tra Solo e solo.

Ora, davvero libero dalle apparenze, proprietario» di esse (Wu Hsin) torno ad esse non più confuso con esse. In ogni istante, non separato ma distinto dalle apparenze, mi servo di esse senza più esserne asservito.

Assorbito nello STATO DI NON BELLIGERANZA, posso agire con pura azione come un bambino. E come un bambino posso giocare. Perché quello delle parvenze non è che un gioco.

Chuang Tzu:

«Il bambino guarda le cose tutto il giorno senza strizzare gli occhi; questo perché i suoi occhi non sono focalizzati su nessun oggetto particolare. Va senza sapere dove sta andando e si ferma senza sapere cosa sta facendo. Si fonde con l’abiente circostante e si muove con esso. Questi sono i principi dell’igiene della mente».

«Se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino, sarà il più grande nel regno dei cieli».

Ah! Il NON SAPERE! Il DIVENTARE PICCOLI!

Già prima del socratico «so di non sapere», il cinese Wu Hsin (in giapponese Mu Shin: Non Mente o Mente piena di Vuoto) avvertiva:

«L’attaccamento alle credenze è la catena più grande. Essere liberi è sapere che uno non sa».

Allora l’Archè straripa nel Se stesso mai morto e, illuminandolo, lo suscita.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: mato, se stesso



Categoria: Generale