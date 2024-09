Pian Pianino il Male Sarà Incoronato Bene. Siamo su Quella Strada. Benedetta De Vito.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, la nostra Benedetta De Vito offre alla vostra attenzione queste riflessioni sul caso del ragazzo che ha sterminato la sua famiglia, senza un perché. Parte dalle radici, e arriva al punto…buona lettura e diffusione.

Ritornare alle Grazie è davvero una grazia, penso tra me e me, mentre sotto un cielo in pastrano grigio, cammino veloce lungo il Corso Magenta diretta alla stupenda basilica domenicana di Milano che, ancora con la bocca chiusa, sembra sonnecchiare nel suo vestitino color mandarino, che io comincio a vedere già da lontano come un miraggio del cuore. La Santa Messa, alle sette e trenta, si celebra in una cappellina laterale e ci sono tanti frati e tutti molto giovani e devoti. Uscita dalla funzione (e la cappellina è piena) ci sono piccole commissioni da fare: un paio di lacci per le scarpe da ginnastica di Leo da comperare, una lampadina che non somigli all’occhio di Mordor e prendere poi un caffè con qualche amica, devota come me, con cui scambiare due parole in italiano mentre percorrendo il vialone, almeno al mattino molto presto, ho sentito parlar molto l’arabo…

E dunque con E. che ho conosciuto per caso proprio alle Grazie parliamo e lei mi racconta che a Venezia, al festival del cinema, si fa un gran parlare di un certo film (a il titolo non lo ricordava), tratto da un libro, che ha per protagonista un ragazzo che uccide suo padre per difendere la madre. Entrambe scuotiamo il capo all’inganno palese, vestito da una falsa allegria che nasconde il ghigno del furbone. Oh, noi lo sappiamo bene, l’omicidio è sempre sbagliato e sbagliato è far passare per eroe chi non lo è e ha trasgredito il quinto comandamento (non uccidere) e anche il quarto (onora il padre e la madre), rispondendo alla violenza con una violenza ancora maggiore.

Scuotiamo il capo, lei e io, perché è da lontano che il furbone ha cominciato a torcer la legge naturale e a rigirarla come si fa con i tappeti, creando pene e dispiaceri agli uomini che lui, il furbone, odia perché nascono con la speranza di poter un giorno, se convertiti, tornare al Padre. Per lui, invece, la speranza non c’è più e per sempre è condannato a vivere all’inferno, dove vuole condurre più anime possibile. E così lavora, lavora alacremente dietro le quinte, mostrando la faccia del buon pastore, celando i pelacci neri…

Ma torniamo ad E. e a me, sedute a un caffè. Mi racconta, lei, che, al liceo aveva una professoressa eccezionale che, parlando ai ragazzi del film “Rebecca la prima moglie”, tratto dal romanzo di Daphne Du Maurier, chiese loro se lo ritenevano un film morale. In coro: sìììì. Invece lei, la prof, spiegò loro la verità, che cioè la storia è, in poche parole (non tante quante ne contiene il romanzo) la giustificazione di un omicidio.

Eh, già, ha cominciato da lontano, il nostro furbone, e d’un tratto un ricordo. Sono al cinema a guardare un film, un altro, di cui tanto si parlava, perché considerato un ottimo lungometraggio e tutti a decantarne gli attori e la trama e vattelapesca sul “white trash” (oggi con la cultura woke sembra anche qui di vivere la preistoria del movimento che in diavoliano si traduce “wicked” cioè malefico).

Insomma il film raccontava di un killer (che anche dava il suo nome al titolo) e costui, che uccideva persone per denaro e su commissione, era l’eroe, il buono, e per giunta, egli il finto buono e falso eroe, amoreggiava con una adolescente poco più che bambina e anzi se la portava via. Un omicida e un pedofilo. E tutti ad applaudire.

Così, da un film all’altro, arriviamo a una tragedia vera, quella del ragazzino che, in Lombardia, ha sterminato la sua bella famiglia. Senza condannare il ragazzo (che non è affar mio) dico che un giorno, chissà, andando avanti di questo passo, l’omicidio potrà diventare un modo giusto e sacrosanto per far fuori chi ti vessa, chi ti fa i dispetti, chi ti sta sul gozzo.

In fondo la signorina Salis non ha forse proposto di abolire le prigioni? Pian pianino, il male sarà incornato bene e viceversa. Il furbone gira le carte e gli addormentati, ciechi condotti da altri ciechi, abituati a batter le mani a ciò che gli viene ammannito, lo seguono.

Il solito, tristo pifferaio magico con le corna nascoste nel bel cappellino di lana in laguna…

