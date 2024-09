La encuesta anulada que dice «no» a la Iglesia sinodal y al papa Bergoglio. Joachim Heimerl

La encuesta anulada que dice «no» a la Iglesia sinodal y al papa Bergoglio. Joachim Heimerl

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, el padre Joachim Heimerl, a quien agradecemos de todo corazón, les ofrece estas reflexiones sobre el próximo Sínodo sobre la Sinodalidad. Disfruten su lectura y compártanla.

§§§

¡Decimos „No, Santo Padre“!

por el padre Joachim Heimerl

A finales de julio el Vaticano lanzó una encuesta en línea. Se preguntó a los casi 9.000 participantes sobre su actitud respecto a la «sinodalidad» y alrededor del 90% votó negativamente. Como consecuencia de ello, la secretaría responsable del sínodo puso fin a la encuesta antes de tiempo y retiró los resultados de la red. Aparte del Vaticano, es probable que hoy en día sólo se puedan encontrar «principios» de sondeo comparables en Rusia y China.

Este proceso seguiría siendo una anécdota insignificante si la parte final del llamado «Sínodo Mundial», que trata la cuestión de cómo la Iglesia católica puede convertirse en una «Iglesia sinodal», no comenzara en menos de un mes. En este contexto, la encuesta en línea resulta extremadamente explosiva. ¿Pero qué dice realmente?

Un resultado importante es que nadie en el mundo católico está obviamente interesado en una «Iglesia sinodal». El número de participantes en las encuestas internacionales suele ser mucho mayor, sobre todo cuando se trata de temas comparativamente polarizantes. En otras palabras: para la mayoría de los católicos, la «sinodalidad» no es sólo un caballo cojo, sino un caballo muerto.

Un resultado aún más importante: Nadie en el Vaticano habría esperado un voto negativo.

Contaban con una gran aprobación y habrían querido instrumentalizarla en consecuencia en el «Sínodo Mundial», lo que por cierto nos llevaría de nuevo a Rusia y China. En realidad, se trata de un planteamiento sorprendente si se tiene en cuenta que los organizadores del sínodo -el Papa y los cardenales Hollerich y Grech- siempre subrayan que la «sinodalidad» no debe ser un instrumento político, sino espiritual.

Sin embargo, si esto fuera cierto, la gente difícilmente recurriría a una encuesta. Y menos aún intentarían sabotear esta encuesta y mantenerla en secreto después de que no diera los resultados deseados.

Resumiendo: la encuesta en línea ha puesto de manifiesto que el proyecto favorito del Papa es una gigantesca mentira. Y ha avergonzado a Francisco, Hollerich y Grech ante los ojos de la opinión pública mundial.

No, la «sinodalidad» no es un proceso «espiritual», sino un programa político-eclesiástico. Es más, este programa no pretende «reformar» la Iglesia, sino destruirla a largo plazo. Los participantes en la encuesta lo han reconocido y por ello han dicho claramente «no».

Sin embargo, la verdadera explosividad de la encuesta procede de una declaración indirecta. Y, curiosamente, va dirigida al Papa.

Como es bien sabido, Francisco ha entretejido su pontificado con el tema de la «sinodalidad»; por lo tanto, le complace señalar que la Iglesia debe «convertirse» a la «sinodalidad».

Es evidente que esto es absurdo: la Iglesia nunca debe convertirse a las ideas personales de un Papa y menos aún a su programa político eclesial. Su única conversión es la conversión a Jesucristo. Pero el Sínodo Mundial está muy lejos de ello.

El «no» de la encuesta online contiene, por tanto, un «no» mayor que un simple «no» a la «sinodalidad»; contiene un «no» a Francisco y, por tanto, a un pontificado que ha sacudido y dividido profundamente a la Iglesia.

En consecuencia, la actitud ante la «sinodalidad» divide las opiniones: quien quiere aferrarse a la fe de la Iglesia católica debe rechazar inevitablemente el proyecto favorito del Papa. No es posible seguir siendo católico y al mismo tiempo apoyar los objetivos reformadores del Papa y del «Sínodo Mundial».

Por ello, yo quisiera recomendar a mis lectores lo siguiente: Únanse a los participantes en la encuesta online y digan con firmeza: «¡No, Santo Padre!».

Publicado originalmente en alemán Marco Tosatti el 2 de setiembre de 2024, en https://www.marcotosatti.com/ 2024/09/02/die-annullierte- umfrage-die-nein-zur- synodalkirche-und-papst- bergoglio-sagt-joachim- heimerl/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: heimerl, papa, Sinodo



Categoria: Generale