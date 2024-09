Papa Bergoglio e l’Undicesimo Comandamento (Interessato): «Non Respingere i Migranti». Messa in Latino.

«Bisogna dirlo con chiarezza: c’è chi opera sistematicamente e con ogni mezzo per respingere i migranti – per respingere i migranti. E questo, quando è fatto con coscienza e responsabilità, è un peccato grave. […]

Dio stesso attraversa il mare e il deserto; Dio non rimane a distanza, no, condivide il dramma dei migranti, Dio è con loro, con i migranti, soffre con loro, con i migranti, piange e spera con loro, con i migranti. Ci farà bene, oggi pensare: il Signore è con i nostri migranti nel mare nostrum, il Signore è con loro, non con quelli che li respingono».

Queste sono le parole pronunciate da papa Francesco in occasione dell’udienza generale di mercoledì 28 agosto in piazza San Pietro ( QUI ) e queste parole – se hanno, come devono avere, un senso chiaro e preciso – vanno analizzate nella loro gravità.

Innanzitutto papa Francesco utilizza il termine assoluto e senza deroghe «peccato grave», in violazione di un nuovo undicesimo comandamento: è dunque un peccato grave il fatto di «respingere i migranti», senza eccezioni; e quindi – ricorrendo ai principi generali della dottrina cattolica appresa sin dai primi anni di vita – se questo peccato grave è commesso o provocato (direttamente o indirettamente) con piena avvertenza e deliberato consenso, chi lo compie è in stato di peccato mortale, non può accedere alla Santa Comunione e «provoca l’esclusione dal regno di Cristo e la morte eterna dell’inferno» (n. 1861 CCC).

Ma la Chiesa Cattolica, la dottrina, i Papi precedenti e – chissà… – persino papa Francesco ritengono che sia proprio così? Ovvero che è «peccato grave» («grave» senza eccezioni, e quindi – si ripete – potenzialmente mortale) non soccorrere non chi involontariamente (o magari per imprudenza) fa naufragio in mare, ma chi in piena consapevolezza (o obbligato da criminali internazionali) si pone coscientemente in una situazione di grave pericolo al fine di invocare (o pretendere) il soccorso da parte di organizzazioni di natura privata o pubblica, ma comunque con costi a carico di una comunità nazionale.

Ed è inoltre possibile che pressoché tutti (tutti) gli Stati europei (formalmente cattolici o quantomeno cristiani), in tale materia, pongano in essere atti definibili «peccati gravi»?

Premesso che – come ancora scriveva il conservatore card. Alfredo Ottaviani nel 1960 – «Ecclesiae non competit potestas directa in res temporales» (alla Chiesa non compete la potestà diretta negli affari temporali) – il punto di partenza è il Catechismo della Chiesa Cattolica, pubblicato da San Giovanni Paolo II l’11 ottobre 1992, il quale al n. 2241 spiega: