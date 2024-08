Segnalazioni, Eventi e Iniziative. Emilia, Roma, Milano.

INIZIATIVE

[1] PAVULLO NEL FRIGNANO (MO), *OGGI* VENERDI’ 30 AGOSTO 2024, 21.00, MAURIZIO MILANO, “IL PIFFERAIO DI DAVOS”

Sottotitolo: “il Great Reset del capitalismo: protagonisti, programmi e obiettivi”. Presentazione del libro di Maurizio Milano, intervistato da Gabriele Marasti. JPG allegato.

[2] BUDRIO DI CORREGGIO (RE), LUNEDI’ 2 SETTEMBRE 2024, 21.00, SERATA DI PREGHIERA

Messa, Adorazione, Rosario, Confessioni. Presiede padre Ivano Cavazzuti.

[3] BOLOGNA, VENERDI’ 6 SETTEMBRE 2024, 21.00, “IL CIELO D’IRLANDA INCONTRA BOLOGNA”

Iniziativa del Museo Beata Vergine di San Luca. Sulla terrazza del Museo concerto di Costanza Borsari, arpa celtica. Partecipano lo scrittore Stefano Andrini e il direttore Fernando Lanzi.

[4] SAN MARTINO DI CORREGGIO (RE), DOMENICA 8 SETTEMBRE 2024, 10.00, FESTA DI BENEFICENZA PER L’UNITALSI

Festa per tutto il giorno dalle 10 fino a tarda sera. Pranzo di beneficenza e pizzata serale.

[5] CORREGGIO (RE), SABATO 14 SETTEMBRE 2024, 10.30, MESSA IN LATINO PER L’ESALTAZIONE DELLA CROCE

PDF allegato, col calendario anche delle Messe successive.

Calendario Messe in latino Correggio 2024-25

1 messaggio

Gruppo stabile Rolando Rivi <summorumpontificum.correggio@gmail.com> 29 agosto 2024 alle ore

08:00

Ccn: giovanni.maria.lazzaretti@gmail.com

Si segnala che sul blog del nostro gruppo stabile è stato pubblicato il calendario delle Messe in forma

straordinaria che si terranno presso il santuario della Madonna della Rosa a Correggio (RE) a partire da

settembre 2024 fino ad agosto 2025.

La prima celebrazione sarà sabato 14 settembre alle ore 10.30 (festa dell’esaltazione della S. Croce),

le successive celebrazioni si terranno:

– ogni primo venerdì del mese alle ore 19

(a eccezione di novembre in cui viene celebrata il II venerdì)

– ogni ultimo sabato del mese da ottobre ad aprile alle 18.30

(che, a norma di diritto canonico, avranno valore di Messa festiva)

La prossima celebrazione sarà dunque quella di sabato 14 settembre alle ore 10.30.

Se qualche vostro parente o amico desiderasse iscriversi alla nostra mailing list, è necessario che ci comunichi il

suo indirizzo mail scrivendo a summorumpontificum.correggio@gmail.com

Un cordiale saluto in Gesù e Maria,

il gruppo stabile beato Rolando Rivi

[6] CARPI (MO), SABATO 14 SETTEMBRE 2024, 15.00, MAURIZIO MARTUCCI E LUCA RECH, “ELETTROSMOG E FOTOVOLTAICO”

Sottotitolo: “Quale impatto hanno sull’ambiente e sulle persone?”. Partecipa anche Fiorella Belpoggi in collegamento. Offerta consapevole.

[7] ROMA, SABATO 28 SETTEMBRE 2024, 09.00, PROVITA & FAMIGLIA, “SCUOLA DI BIOETICA”

TESTI, NOTE & CONTRIBUTI

[1] ASSANGE, ECUADOR & DEBITO

Un bell’articolo di Galileo Ferraresi.

Assange è libero, ma perché era in galera?

Perché tra le tante Ambasciate di Londra Assange si rifugiò in quella dell’Equador?

Perché, dopo aver ottenuto asilo politico fu fatto catturare dalla polizia britannica?

Siamo proprio sicuri che la guerra di Usa e UK contro Assange sia stata motivata solo dalle informazioni rese pubbliche da Wikileaks?

Julian Assange è libero ed io, che non sopporto il carcere né per me né per nessun altro, non posso

che esserne felice.

La vulgata della sua vita si riassume in alcune righe.

Il 3 luglio 1971 nasce a Townsville, Australia, Julian Paul Hawkins che cambierà poi il cognome in

Assange.

Dopo un’infanzia e una adolescenza movimentate si sposa a 17 anni e l’anno dopo diventa padre.

A fine anni ’80 entra in un gruppo di hacker, nel ’92 viene accusato di 24 reati informatici e se la

cava con una multa.

Tra gli anni ’90 e inizio 2000 scrive un libro e studia matematica e neuroscienze.

Nel 2006 fonda con altri il sito Wikileaks dove vengono pubblicati documenti e informazioni segrete o non alla portata di tutti a cominciare dalle esecuzioni extragiudiziarie della polizia del Kenia e

la rivolta tibetana del 2008.

Nel 2010 pubblica i Diari di Guerra in Afghanistan di Chelsea Manning e i Diari di Guerra in Iraq

mostrando al mondo i soldati Usa che ammazzano innocenti passanti e due operatori dell’Agenzia

di Stampa Reuter. A novembre 2010 pubblica oltre 150.000 documenti diplomatici confidenziali

Usa.

Il 10 novembre del 2010 il Tribunale di Stoccolma emette un mandato di cattura per Assange per i

reati di stupro, molestie e coercizione illegale. Il reato contestatogli da Anna Ardin e W. è di aver

avuto rapporti sessuali non protetti, seppur consenzienti, con le due donne senza sottoporsi ad un

esame medico, atto che in Svezia è considerato un reato. Del reato non esistono prove se non la parola delle due donne di cui una, la W. non firma neppure la deposizione.

Il 20 novembre l’Interpol recepisce il mandato di cattura.

Il 10 dicembre Assange si presenta a Scotland Yard ed è arrestato e la richiesta di libertà provvisoria su cauzione respinta.

La Svezia ne chiede l’estradizione per processarlo ed estradarlo negli Usa dove è considerato una

pericolosa spia e rischia l’ergastolo e la pena di morte.

Il 16 dicembre Assange è libero su cauzione e la richiesta di estradizione rimandata.

Il 2 novembre 2011 l’Alta Corte di Londra concede l’estradizione alla Svezia, Assange ricorre alla

Corte Suprema che nel giugno 2012 rigetta il ricorso. Assange si rifugia nell’Ambasciata

dell’Equador a Londra, vi resterà per sette anni.

Il 16 agosto 2012 il governo socialista di Rafael Correa dichiara Assange rifugiato politico.

Dicembre 2015, il gruppo di lavoro dell’ONU sulle torture dichiara Assange detenuto illegalmente.

Durante le Primarie del Partito Democratico del 2016 Wikileaks pubblica messaggi di posta elettronica di Hillary Clinton dimostrando il suo coinvolgimento nella creazione di Isis in Siria e Iraq1

. La

pubblicazione determina il crollo della leader democratica.

Il 19 maggio 2017 il tribunale svedese archivia il caso per mancanza di prove, resta l’accusa del tribunale londinese per non essersi presentato in tribunale come prevedeva la libertà su cauzione (era

nell’Ambasciata equadoregna circondato dalla polizia).

Il 12 dicembre 2017 l’Equador gli concede la cittadinanza.

11 aprile 2019, l’Ambasciata dell’Equador apre le porte e consente alla polizia britannica di catturare Assange e rinchiuderlo nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh, la Guantanamo britannica.

Lo stesso giorno gli Usa aprono un’inchiesta contro Assange per intrusione informatica e aiuto a

Chelsea Manning.

1 Durante una riunione governativa su Assange il segretario di Stato Usa Hillary Clinton disse: Non potremmo semplicemente farlo fuori con un drone? Da allora c’è chi la chiama Killary.

Il 23 maggio 2019 gli Usa accusano Assange di violazione del Espionage Act, una legge di guerra

del 1917, e ne chiedono l’estradizione. Se condannato rischierebbe 175 anni di carcere.

Nel mondo si susseguono le manifestazioni in sostegno di Assange.

Il 20 aprile 2022 il tribunale di Londra autorizza l’estradizione di Assange negli Usa, i suoi legali si

oppongono per un anno ma il 22 giugno 2023 l’Alta Corte rigetta l’ultimo appello in difesa di Assange.

Il 24 giugno 2024, dopo un lungo patteggiamento con gli Usa, i britannici liberano Assange e lo

portato all’aeroporto di Stansted da dove parte con un volo privato per le isole Marianne per alcune

formalità con gli Usa e infine torna in Australia.

Fin qui quello che più o meno compare in tutti i mezzi di comunicazione, ma ci sono alcuni

elementi che nessun mezzo di comunicazione ha mai preso in considerazione:

Perché tra le centinaia di ambasciate presenti a Londra Assange si rifugiò nell’ambasciata

dell’Equador?

Perché il presidente Correa gli concesse asilo politico ammettendo ipso facto che Assange

era perseguitato? Da chi? Perché?

Perché il nuovo presidente dell’Equador glielo tolse e lo lasciò catturare dalla polizia britannica? Non era più perseguitato politico?

Vediamo di inquadrare i tempi e i fatti partendo dal Presidente dell’Equador.

Rafael Vicente Correa Delgado nasce a Guayaquil il 6 aprile 1963 da una famiglia cattolica e viene educato in un seminario dai Salesiani. Studia economia in Equador, Belgio e Usa dimostrando

che nessuna politica di riforme strutturali operata in sud America negli anni ottanta non solo non

abbia portato ad una crescita economica ma che le liberalizzazioni del mercato del lavoro abbiano

impoverito la popolazione2

. Nel 2005 è nominato Ministro delle Finanze del governo di Alfredo Palacio e si batte per ridurre la povertà del paese e svincolarlo dalla dipendenza con gli Usa. In disaccordo con Palacio su come gestire i redditi petroliferi e i rapporti con FMI e Banca Mondiale, dopo

quattro mesi si dimette. Era il politico che riscuoteva la maggior fiducia degli equadoregni.

L’anno dopo Correa fonda il partito Alianza Pais – Patria Altiva y Soberana (Alleanza Paese – Patria Orgogliosa e Sovrana) che propugna idee socialiste e la sovranità politica ed economica del

paese. In particolare Correa è contrario alla decisione di adottare il dollaro Usa come moneta ufficiale dell’Equador, accusa le società petrolifere di trattenere l’ottanta per cento dei fatturati, vuole

limitare i depositi offshore delle banche e dei privati, ridurre il debito verso l’estero ed incrementare

il commercio con gli stati sud americani riducendo quello con gli Usa. In aperto contrasto con le politiche neoliberiste degli altri partiti Correa vuole la supremazia del lavoro umano sul capitale. Nessuno dubiti della nostra opzione preferenziale per i poveri: siamo qui per quello. Hasta la victoria

siempre!3

Il 4 dicembre 2006 Correa è dichiarato Presidente e il successivo 15 gennaio si insedia.

Da sempre contrario al pagamento del debito pubblico perché contratto da regimi militari, e quindi

non funzionale al benessere della popolazione, e in aperto contrasto al Washington Consensus, le

direttive del FMI, Banca Mondiale e Amministrazione federale Usa per i paesi in via di sviluppo,

nel febbraio del 2007 Correa e il ministro dell’economia Ricardo Patino dichiarano che il governo

non avrebbe rinnovato gli accordi sul debito col FMI4

. L’immediata conseguenza fu il crollo del valore dei titoli di Stato equadoregni e una conseguente crisi monetaria aggravata poi dalla crisi dei

titoli Usa del 2008.

Il 12 dicembre 2008 Correa dichiara ufficialmente la bancarotta dell’Equador provocata dal

debito immorale contratto dalle giunte militari precedenti e si dichiara pronto ad accettarne le

2 Rafael Correa, Three essays on contemporaneous Latin American development. PhD thesis. University of Illinois at

Urbana-Champaign, USA.

3 Rafael Correa, discorso del 27 aprile 2009.

4

Pimental, Lester, “Ecuador, Calling Debt `Illegitimate,’ May Repay 40%”, Bloomberg.com, 18 gennaio 2007

conseguenze

.5

. Le conseguenze non si fecero attendere: FMI, Banca Mondiale e Tesoro degli Usa lo

denunciano alla giustizia Usa. Il processo, che avrebbe dovuto assurgere a simbolo della impossibilità di sottrarsi al Washington Consensus e al volere di FMI, Banca Mondiale e Governo Usa, si risolse in una manciata di minuti. La difesa dell’Equador chiese al giudice con quale diritto gli Usa

pretendevano che il governo eletto dell’Equador pagasse i debiti contratti dai precedenti governi tirannici quando gli Usa stessi, quando occuparono l’Iraq, non avevano pagato i debiti contratti da

Saddam Hussein perché giudicati debiti immorali. All’affermazione seguì un plico di documenti e

di comunicazioni intercorsi tra i tre soggetti accusatori comprovanti quanto affermato dalla difesa.

Al giudice non rimase altro che chiudere il processo per mancanza di reato.

Chi aveva fornito a Correa i documenti che incastravano la triade nordamericana? Si, proprio lui,

Julian Assange, che con quelle carte dimostrava che un debito contratto da un governo che non persegue il bene del popolo è un debito immorale e pertanto non si deve pagare.

Le conseguenze della decisione di Correa sono sui giornali di tutto il mondo: il governo equadoregno ha comprato il 91% dei propri titoli di stato pagandoli dal 30 al 35% del valore nominale con

un risparmio di svariati miliardi prontamente investiti in opere pubbliche e sociali e, forte

dell’appoggio popolare, alle elezioni dell’aprile 2009 Correa ottenne il 52% dei voti6

.

Lo smacco subito dagli Usa in qualche modo andava lavato e il 30 settembre 2010 le forze di sicurezza della Policia Nacional de Equador occupano gli aeroporti e il Palazzo del Parlamento. Correa

dichiara lo Stato di Emergenza e accusa alcuni settori della polizia di Colpo di Stato. Ferito da un

colpo di arma da fuoco Correa si rifugia in ospedale dove riceve l’appoggio del capo dell’esercito.

Alla sera l’esercito, che gli è rimasto fedele, si scontra con i rivoltosi e libera il presidente che poco

dopo si affaccia alla balconata del palazzo presidenziale e parla alla folla7

. Il tentativo di tornare alla

situazione ante Correa è costato 8 morti e 274 feriti.

Col 57,17% dei voti l’otto febbraio 2013 Correa viene eletto Presidente per la terza volta e resterà a

capo dell’Equador fino al 2017 quando verrà sostituito dal suo vice Lenin Moreno che, invece di

continuare le politiche popolari di Correa, inizierà un piano liberista e cercherà l’abbraccio mortale

con gli Usa.

Cosa ha prodotto la politica socialista e di remissione del debito pubblico di Correa:

Tra il 2005 e il 2015 la povertà è diminuita dal 36,7% al 22,5%;

l’Indice Gini, ovvero lo squilibrio tra la popolazione più ricca e più povera, è passato da 0,55

a 0,47;

l’Equador è diventato uno dei paesi più progressisti del sud America;

la spesa pubblica annuale è passata da 2 milioni a 150 milioni;

la spesa sanitaria è aumentata cinque volte;

sono stati costruiti nuovi ospedali;

gli stipendi sono aumentati;

la mortalità infantile si è ridotta da 24,4 per mille a 18,3 per mille;

Nel 2020 Rafael Correa è stato condannato ad otto anni di carcere per corruzione; vive in Belgio

dove ha ottenuto asilo politico.

5 Anthony Faiola, Calling Foreign Debt ‘Immoral,’ Leader Allows Ecuador to Default, in The Washington Post, 13

dicembre 2008

6

Stella Spinelli, Vittoria storica: Correa rieletto al primo turno, in PeaceReporter, 27 aprile 2009

5 Ecuador declares state of emergency amid ‘coup attempt’, su bbc.co.uk, BBC News, 1º ottobre 2010.

Ecuador, rivolta forze dell’ordine. Correa ferito denuncia tentativo golpe, in Il Corriere della Sera, 30 settembre 2010

E Julian Assange? Nel 2012, capito che a Londra stanno per catturarlo, chiede aiuto all’ex ministro

del Tesoro dell’Equador Ricardo Patino, ora ministro degli esteri, che gli concede rifugio

nell’Ambasciata di Londra.

Con l’avvento al potere di Lenin Moreno crollano gli appoggi diplomatici e Assange viene dato agli

Usa in cambio di un prestito di 4,2 miliardi che il FMI concede all’Equador. “L’Ecuador, che non

ha una propria moneta ma usa il dollaro statunitense, ha ottenuto un prestito dal Fondo monetario

internazionale. Non si può ottenere un prestito dell’Fmi senza l’approvazione degli Stati Uniti, ha

dichiarato John Shipton”

8

, padre di Jualian Assange. Per rimarcare l’inversione di rotta Moreno ha

anche concesso agli Usa la base militare che Correa aveva tolto.

La “storia segreta” dei rapporti tra Correa e Assange dimostra che la libertà di parola e di informazione da fastidio ma che il vero pericolo per i detentori del potere è perdere il controllo del Debito

Pubblico, la leva monetaria che imprigiona gli stati e i popoli e obbliga i governanti ad accettare

passivamente i dictat finanziari;

ma dimostra anche che, volendo, ci si può liberare dalle catene del debito perché tutti i popoli possono rifiutare il pagamento di debiti e interessi contratti da governi tirannici che non hanno realizzato il bene popolare9

.

Rafael Correa e Julian Assange, sullo sfondo l’Ambasciata dell’Equador a Londra

© agosto 2024 Galileo Ferraresi

8 Quito, 29 aprile 2019 13:03 – Agenzia Nova

9 Altre informazioni sul Debito Pubblico e Immorale e su come non pagarlo in: Galileo Ferraresi, Rimetti a noi i nostri

debiti, e gli interessi, Youcanprint, Lecce, 2023

[2] STABILITA’

Un breve flash di Vittorio Messori sul “voto di stabilità” dei benedettini.

Grazie per l’attenzione

Giovanni Lazzaretti

