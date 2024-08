Libri Religiosi, la Carica delle Autobiografie, Eterobiografie, Omografie, Allografie…Riflessione Agrodolce.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, nella mia confusione abituale da tempo avevo messo da parte questa breve lettera scritta da un lettore del nostro sito, e con cui mi scuso per il ritardo; perché le poche righe mi sembravano, e mi sembrano, così ricche di humour, e di allegra tristezza che non voglio tenerle solo per me. Buona lettura e condivisione.

Caro Tosatti,

mi ronzava negli orecchi, peggio dell’acufene, quella cantilena infantile di agostiniana memoria: “Tolle lege, tolle lege” (Conf. VIII,12). Isidoro di Siviglia, il sant’uomo, nel suo terzo Sententiarum mi aveva del resto avvisato: “Qui vult cum Deo semper esse, frequenter debet orare, frequenter et legere”.

Così, trovandomi a battere il marciapiede della grande città con le mie suole pastorali, mollato Alipio in un bar della piazza a sorseggiare un caffè corretto, io che solitamente frequento bancarelle decrepite di volumi usati o negozietti malfamati di testi ecclesiastici usciti dai torchi ben prima del novecentosessantadue, mi sono addentrato in una di queste vostre librerie moderne che sono in realtà supermercati, centri commerciali, termovalorizzatori del pensiero dominante.

Smarrito come Teseo in un labirinto di Cnosso di sale asettiche e novità editoriali infettive, ha dovuto aiutarmi Arianna, una commessa che demeriterebbe il titolo di libraia, a raggiungere la sezione delle produzioni religiose.

Dunque, a palesarne l’interesse della collettività: uno scaffaletto di tre ripiani, male illuminato, tra lo sgabuzzino e il gabinetto. Comunque, dai, la curiosità era a mille.

Subito portata a zero.

Dove una volta trovavi a iosa, che so, i Benedettisedicesimi, i Gigigiussani, perfino i Küng fu, i Padrilivi, i Vitimancusi e una pletora di don, non don, ex don svitati avvitati alla vena riformistica, progressista o reazionaria, con l’obiezione, il lamento, la culinaria del teologo salottiero, la saccenza del dietologo che ha la ricetta a ogni problema, la tiritera biblistica, la lagna liturgistica e pure la gnagnera conciliaristica, adesso era tutto un florilegio di e su Giorgiomario augusto regnante. Diciotto titoli ho potuto contare.

Autobiografie, eterobiografie, omografie, allografie, arringhe difensive, interpretazioni giudiziali, dottrinali, autentiche.

Diciotto titoli, ciascuno in varie copie. Così ho pensato: gli autori cattolici devono essere arretrati all’età della glossa. Oppure, chissà, avanzati a quella della leccata di lingua.

Léon Bertoletti

