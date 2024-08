Se la Francia non è la Russia di Putin, Liberate Pavel Durov! Petizione di CitizenGo.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, riceviamo da CitzenGo questo messaggio che portiamo alla vostra attenzione. Buona lettura e diffusione.

Ciao Marco,

Riesci a immaginare una delle aziende tecnologiche leader a livello mondiale che viene arrestata per aver protetto la nostra privacy? E arrestato in Francia.

Pavel Durov, CEO di Telegram, è stato arrestato in Francia. I gendarmi lo hanno arrestato non appena il suo aereo è atterrato all’aeroporto di Le Bourget.

Oggi è accusato di 12 reati legati alla “criminalità organizzata”. Ma non è la Russia di Putin a fermarlo, è la Francia dei “diritti umani”. Il governo francese sta dimostrando quanto sta diventando autoritario. Pavel Durov ha lasciato la Russia nel 2014 perché si era rifiutato di fornire al governo russo le informazioni private degli utenti di Telegram.

Questo scandalo è dovuto al fatto che Telegram si è rifiutata di condividere le informazioni private dei suoi utenti con il governo francese.

Il tempo sta per scadere.

Se non agiamo adesso, le nostre voci rischiano di essere messe a tacere.

Firma la nostra petizione chiedendo al ministro dell’Interno Gérald Darmanin di liberare Pavel Durov e di rispettare i principi di libertà.

Dobbiamo difendere il diritto di comunicare senza sorveglianza governativa o paura di essere imprigionati, per una semplice opinione inviata a una persona cara.

Se Pavel Durov verrà condannato al carcere, chi sarà il prossimo? Pochi giorni fa, cinque nostri soci sono stati arrestati mentre protestavano contro la cerimonia dei Giochi Olimpici di Parigi.

La settimana scorsa in Francia sono stati cancellati molti account Facebook conservatori. Le cosiddette democrazie liberali dell’Europa occidentale stanno diventando sempre più autoritarie.

Vogliono sopprimere la tua opinione e la tua voce. Non possiamo permettere che ciò accada.

Firma la nostra petizione chiedendo al ministro dell’Interno Gérald Darmanin di liberare Pavel Durov e difendere i valori della Francia. La Francia non è la Russia di Putin.

CitizenGO ha dimostrato più e più volte che l’azione collettiva funziona. Possiamo fare pressione sul governo francese affinché rilasci Pavel Durov.

Ricordiamo che le nostre recenti campagne e sforzi legali hanno portato al rilascio dei nostri cinque membri detenuti a Parigi.

Se lasciamo che il governo arresti un miliardario, quale sarà il tuo futuro? Non esiteranno a imprigionarti per aver espresso opinioni “discordanti”.

Assicurando il rilascio di Pavel Durov, non solo lo liberiamo. Proteggiamo la tua libertà di esprimere le tue opinioni senza interferenze da parte del governo.

C’è speranza, ma dobbiamo agire con urgenza. Un numero enorme di firme avrà un impatto reale.

Possiamo garantire un futuro migliore, ma la tua firma è essenziale. Cogliamo questa opportunità per garantire la libertà a tutti.

Immagina per un momento il destino che ti attende come semplice cittadino francese se non hai paura di arrestare un miliardario della tecnologia, che ha quasi un miliardo di utenti in tutto il mondo.

Chiedere al ministro dell’Interno Gérald Darmanin di rilasciare Pavel Durov e di rispettare i valori fondamentali della Francia. Agisci adesso.

Grazie per il tuo impegno,

Alexandre e l’intero team di CitizenGO

