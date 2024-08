Quando Ha Avuto inizio il Piano dei Globalisti di Schiavizzare il Mondo tramite le Malattie Croniche? The Exposé.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da The Exposé, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

§§§

Quando ha avuto inizio il piano dei globalisti di schiavizzare il mondo tramite le malattie croniche?

Di Rhoda Wilson

Molti scrittori della resistenza cercano di capire quando è iniziata la crisi: la crisi è dovuta al tentativo del capitalismo monopolista globale di schiavizzare l’intero mondo sviluppato attraverso malattie croniche.

“Quando si esamina un’ampia gamma di possibili punti di origine, si può sostenere con forza che il problema risale al peccato originale”, scrive Toby Rogers.

Di Toby Rogers,

I. Quando è iniziata la crisi?

Molti scrittori della resistenza cercano di capire quando è iniziata la crisi: la crisi è dovuta al tentativo del capitalismo monopolista globale di schiavizzare l’intero mondo sviluppato attraverso malattie croniche.

Ovviamente il problema è iniziato ben prima della diffusione del SARS-CoV-2 nel 2019.

Molti membri della Resistenza indicano il National Childhood Vaccine Injury Act del 1986 come l’inizio della crisi. Ma la Central Intelligence Agency (“CIA”) gestisce il paese almeno dall’assassinio di John F. Kennedy nel 1963.

Forse la crisi è iniziata quando gli Stati Uniti hanno importato scienziati nazisti e giapponesi specializzati in armi biologiche dopo la Seconda guerra mondiale?

Altri individuano l’inizio della crisi nella creazione della Federal Reserve e nell’imposizione dell’imposta federale sul reddito nel 1913, che ha consentito agli Stati Uniti di trasformarsi in un moderno impero globale.

Ho già sostenuto in passato che il Covid non è altro che la continuazione della conquista, della colonizzazione e dell’impero globali iniziati nel 1492.

Forse il problema è iniziato quando abbiamo smesso di essere cacciatori-raccoglitori e siamo diventati agricoltori (per produrre birra, secondo una delle teorie più diffuse).

Quando si esamina un’ampia gamma di possibili punti di origine, si può sostenere con forza che il problema risale al peccato originale. È il difetto che è unico per gli umani rispetto a tutti gli altri animali: siamo consapevoli della differenza tra il bene e il male e tuttavia spesso scegliamo il male. In realtà, penso che questa sia la risposta corretta: il problema risale fino al problema del peccato stesso.

E così, di recente mi è venuto in mente che la crisi del Covid rappresenta un esempio estremo dei sette peccati capitali.

II. Il disastro del Covid come esempio estremo dei sette peccati capitali

I sette peccati capitali hanno una storia affascinante.

Tertulliano iniziò a scriverne a Cartagine intorno al 200 d.C. Il monaco cristiano Evagrio Pontico ampliò l’idea a partire dal 383 d.C. circa in Egitto. Ma l’elenco dei sette peccati capitali che la maggior parte di noi conosce proviene da Papa Gregorio I nel 590 d.C.

Secondo Papa Gregorio I, i sette peccati capitali sono:

vanagloria, o orgoglio,

avidità,

lussuria,

invidia,

gola,

ira,

e

pigrizia.

Ciò che rende peccaminose queste azioni è il fatto che ci allontanano da Dio e introducono disarmonia nella società, rendendo infelici noi e gli altri.

Ora pensate a Ralph Baric che lavora in un laboratorio per rendere i virus più letali, Tony Fauci che finanzia quel lavoro e mente al Congresso e al popolo americano al riguardo, e al complesso industriale della guerra biologica che si inventa un’idea così subdola in primo luogo e la scatena sul mondo. Io sostengo che il disastro del Covid sia l’esempio per eccellenza dei sette peccati capitali. Esaminiamo ciascuno di questi peccati e come si applicano al disastro del Covid.

Le definizioni nell’elenco sottostante provengono dall’Enciclopedia Britannica, l’analisi è ovviamente mia:

1. “In senso teologico, l’orgoglio è definito come un amore eccessivo per la propria eccellenza.”

Se questo non descrive Tony Fauci, Bill Gates, Francis Collins e Scott Gottlieb, non so cosa potrebbe farlo. Ahimè, nessuno di loro è davvero eccellente.

2. “L’avidità è definita come l’amore o il desiderio smodato di ricchezze e beni terreni.”

Cercare di rubare 76 trilioni di dollari di ricchezza ai baby boomer facendoli ammalare rientra certamente in questa definizione.

3. Ciò che rende la lussuria peccaminosa è il “piacere senza coscienza” (nelle parole di M. Gandhi) o, detto in altri termini, il piacere senza riguardo per l’altra persona.

Creare virus armati e iniettare sostanze tossiche a 5,5 miliardi di persone mi sembra un esempio estremo di disprezzo per gli altri. Inoltre, penso che Baric, Fauci, Gates, Bourla, Bancel, ecc. traggano un piacere sadico da tutto questo spettacolo grottesco.

4. “L’invidia è più della semplice gelosia perché include la convinzione che l’eccellenza o le benedizioni altrui sminuiscano le proprie, e spinge a voler distruggere la buona sorte altrui.”

Penso che i genetisti e i virologi abbiano guardato i soldi che i ragazzi delle confraternite di Wall Street stavano facendo e abbiano deciso che meritavano quella ricchezza mal guadagnata. Penso anche che la classe scientifica si sia risentita di quanto duramente avessero dovuto lavorare per arrivare a scuola e abbia deciso di distruggere la salute di tutti gli altri in modo da poter tenere più ricchezza e potere per sé.

5. La gola consiste nel consumare più di quanto si ha bisogno.

Non so perché Bill Gates pensi di aver bisogno di un superyacht da 376 piedi da 650 milioni di dollari, ma per me è sicuramente un esempio di ingordigia. Jeff Bezos e Mark Zuckerberg, che censurano informazioni mediche salvavita, si dedicano a simili esagerate attività acquatiche.

6. “L’ira è definita come un forte sentimento di odio o risentimento con un desiderio di vendetta.”

Negli ultimi anni, il fanatico dei vaccini Peter Hotez ha ripetutamente chiesto al Department of Homeland Security, al Commerce Department, al Justice Department, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alla NATO di “fare qualcosa di definitivo” per fermare le persone che sottolineano gli errori nel suo lavoro. A me sembra una furia.

7. La pigrizia è la “colpevole mancanza di sforzo fisico o spirituale”.

Tutta questa crisi deriva dal fatto che l’industria farmaceutica è troppo pigra per fare ricerca e sviluppo adeguati e quindi ricorre semplicemente alla cattura normativa. Perché passare decenni in un laboratorio a esaminare risultati di test ambigui quando si possono semplicemente acquistare regolatori come Doran Fink?

Voglio anche solo sottolineare il peccato dell’idolatria: “l’adorazione di qualcuno o qualcosa di diverso da Dio come se fosse Dio”. I membri del complesso industriale della guerra biologica che stiamo combattendo si considerano Dei. Yuval Harari e la squadra del World Economic Forum sono piuttosto espliciti su questo. L’idolatria è centrale nella crisi del Covid.

III. Perché gli appelli alla virtù sono insufficienti

Se i sette peccati capitali ci hanno messo in questo pasticcio, allora forse un ritorno alla virtù è il modo per risolvere questo problema? Alcuni studiosi conservatori, tra cui Patrick Deneen, sollecitano da tempo un ritorno alla virtù; non sono coinvolti nella conversazione sul covid in sé, ma piuttosto pensano che un ritorno alla virtù sia la soluzione a molti dei mali moderni in America.

Ahimè, non credo che sia così semplice. Credo che la storia dimostri che le forze del peccato sono così potenti da sopraffare gli appelli tradizionali alla virtù. Vorrei fare un passo avanti e sostenere che le riforme dell’Illuminismo sono un tentativo di creare strutture che producano virtù dall’egoismo (non è questa l’essenza dell’affermazione di Adam Smith sulle virtù dei mercati in “La ricchezza delle nazioni”?)

I mercati liberi mettono gli imprenditori in competizione tra loro in modi che costringono persone altrimenti egoiste a servire gli interessi dei clienti.

La libertà di parola, la libertà di riunione, la libertà di stampa, la libertà religiosa e le regolari elezioni democratiche mettono le idee in competizione tra loro: “il ferro affila il ferro” e le idee migliori salgono in cima.

I sistemi di controllo e bilanciamento previsti dalla Costituzione degli Stati Uniti mettono i tre rami del governo l’uno contro l’altro, al punto che la naturale tendenza dei politici a voler accumulare più potere per sé stessi si scontra con la stessa avidità dei membri degli altri rami del governo, annullando così l’estremismo di qualsiasi fazione.

Tutto questo ha funzionato, più o meno, per 250 anni.

Ma ora i mercati liberi sono spariti perché gli oligopolisti colludono tra loro; le libertà politiche sono sparite perché le aziende e lo stato si sono fusi e usano qualsiasi scusa per ignorare le libertà individuali; e i tre rami del governo degli Stati Uniti e le agenzie di regolamentazione lavorano tutti per il complesso industriale della guerra biologica. Mentre dovremmo certamente evitare e svergognare i malfattori, un semplice appello alla virtù non fermerà questi mostri.

In pratica, abbiamo bisogno di una rivoluzione per sostituire i Covidiani con persone che capiscono la libertà. Ma anche una volta che prendiamo il potere e ripristiniamo le libertà fondamentali degli ultimi 250 anni, mi sembra che ora abbiamo bisogno di una serie di controlli ed equilibri per la scienza e la medicina per proteggere la libertà in futuro. Questo sarà il focus della Parte II di questo articolo che pubblicherò nei prossimi giorni.

[Nota: al momento della pubblicazione di questo articolo, Rogers non aveva ancora pubblicato la Parte II.]

Informazioni sull’autore

Toby Rogers ha un dottorato di ricerca in economia politica presso l’Università di Sydney, Australia. La sua tesi di dottorato, “The Political Economy of Autism”, esplora la storia normativa di cinque classi di sostanze tossiche che aumentano il rischio di autismo. Pubblica articoli su una varietà di argomenti sulla sua pagina Substack intitolata “utopian”, a cui puoi iscriverti e seguire QUI.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: coriniche, exposé, globalisti, malattie



Categoria: Generale