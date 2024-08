L’Atlantico si Sta Raffreddando a una Velocità Record. Non si Capisce il perché.

Nessuno riesce a capire perché l’Oceano Atlantico si sta raffreddando a una velocità record

Di Joshua Hawkins

L’Oceano Atlantico si sta raffreddando a un ritmo esponenziale e nessuno sa esattamente perché. È passato più di un anno da quando le temperature globali del mare hanno raggiunto livelli record, incluso il crollo dell’AMOC. Nonostante questi problemi, però, l’Atlantico sta ora vivendo qualcosa di piuttosto sconcertante: le temperature si stanno raffreddando e gli scienziati si stanno affannando per capire cosa sta succedendo.

L’oceano cambia solitamente temperatura durante l’anno. Tuttavia, quest’anno, gli scienziati affermano che l’emergente “Atlantic Niña” si è verificato molto più rapidamente rispetto al passato. Il nuovo schema sembra anche anticipare la prevista transizione a una La Niña molto più fredda nell’Oceano Pacifico. Sebbene le temperature più fredde siano molto gradite, potrebbero anche causare alcuni effetti meteorologici diversi in tutto il mondo.

Il cambiamento nel tasso di raffreddamento dell’Atlantico pone fine alla serie di 15 mesi di temperature oceaniche record. E con El Niño che svanisce a maggio e La Niña pronta a scatenarsi e svilupparsi tra settembre e novembre, le acque più fredde saranno spinte verso l’alto da venti più forti provenienti dall’equatore.

È il potenziale di due La Niña che ha reso gli scienziati così incuriositi su come saranno il clima e le temperature oceaniche per il resto dell’anno, soprattutto perché le temperature record sono durate così a lungo. C’è anche molta imprevedibilità qui che ha lasciato gli scienziati in difficoltà, e mentre una La Niña nell’Atlantico non è del tutto inaspettata, gli scienziati non sembrano aspettarsela quest’anno.

