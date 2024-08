L’Ammissione di Zuckerberg, la Censura Voluta da Biden-Harris su Covid, la Complicità dell’FBI. Zerohedge.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, grazie alla cortesia dell’amico e collega UMberto Pascali offriamo alla vostra attenzione questo articolo di Zerohedge sulle straordinarie ammissioni di Mark Zuckerberg relative alla censura che le sue piattaforme Facebook in particolare hanno esercitato negli ultimi anni su temi quali Covid, il computer di Hunter Biden e altri temi: censura ovviamente a favore di Big Pharma, e dell’amministrazione democratica e di sinistra. Così come adesso censurano termini quale “sionista” dalle sue piattaforme per coprire lo sterminio e la pulizia etnica che Israle sta compiendo a Gaza e in Cisgiordania. Ci aspettiamo adesso le lettere dei direttori dei media – in USA e qui da noi nello stesso senso…Non ridete così forte! Buona lettura e diffusione.

In una straordinaria lettera al Congresso, Zuckerberg ammette che Biden-Harris ha fatto pressioni su Facebook per censurare i contenuti

Due anni fa l’amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg, aveva ammesso a Joe Rogan che l’FBI aveva esercitato pressioni su Facebook affinché censurasse la storia del laptop di Hunter Biden.

Ora sta partecipando a un’indagine del Congresso.

In una sorprendente lettera di lunedì sera al presidente della Camera Jim Jordan, Zuckerberg ha ammesso che alti funzionari dell’amministrazione Biden “hanno ripetutamente fatto pressioni” sui team di Facebook affinché sopprimessero le informazioni relative al COVID-19 che la piattaforma non avrebbe altrimenti censurato, e l’amministrazione “ha espresso molta frustrazione con i nostri team quando non eravamo d’accordo”.

Zuck ora dice che Facebook non avrebbe dovuto compromettere i suoi standard “a causa di pressioni da parte di qualsiasi amministrazione in entrambe le direzioni”.

“Credo che le pressioni del governo siano state sbagliate e mi rammarico che non siamo stati più espliciti al riguardo”, si legge nella lettera. “Credo anche che abbiamo fatto alcune scelte che, con il senno di poi e con nuove informazioni, oggi non faremmo”.

È anche impegnato e “pronto a reagire se qualcosa di simile dovesse accadere di nuovo”.

Zuckerberg ha anche detto che Facebook non avrebbe dovuto censurare la storia del laptop di Hunter Biden delNY Post – e ha detto che l’FBI aveva avvertito la piattaforma “di una potenziale operazione di disinformazione russa sulla famiglia Biden e sul Burisma in vista delle elezioni del 2020”.

“In autunno, quando abbiamo visto un articolo del New York Post che riferiva di accuse di corruzione che coinvolgevano la famiglia dell’allora candidato democratico alla presidenza Joe Biden, abbiamo inviato la storia ai fact-checkers per una revisione e l’abbiamo temporaneamente retrocessa in attesa di una risposta”, si legge nella lettera. “Da allora è stato chiarito che non si trattava di disinformazione russa e, col senno di poi, non avremmo dovuto declassare la storia”.

Nella lettera si sottolinea anche che “alcune persone ritengono che questo lavoro abbia avvantaggiato una parte rispetto all’altra”.

Secondo Zuck, Facebook “non declassa più temporaneamente le storie negli Stati Uniti in attesa dei fact-checkers”.

A proposito di declassamento delle storie, Facebookha iniziato a censurare ZeroHedge nel 2019: i link ai nostri articoli sono stati accolti da un popup che diceva “il link che hai cercato di visitare va contro i nostri standard della comunità”.

A giugno, la Corte Suprema ha stabilito che gli Stati e i singoli querelanti che hanno contestato il complesso di censura dell’amministrazione Biden non sono legittimati a fare causa perché non possono stabilire un chiaro legame tra le pressioni del governo e le azioni della piattaforma.

Cosa farà Jim Jordan con queste informazioni?

