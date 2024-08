La Resa dei Conti dell’America con la Realtà. Douglas McGregor.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, grazie alla cortesia dell’amico Umberto Pascali offriamo alla vostra attenzione questo commento del colonnello Douglas McGregor. Buona lettura e diffusione.

§§§

La resa dei conti dell’America con la realtà

Le convention nazionali dei principali partiti nascondono i fatti del programma antiamericano dell’Uniparty.

Le convention nazionali repubblicana e democratica, sempre ricche di fascino e poco di sostanza, sono finite. È ora di andare oltre gli slogan e affrontare la realtà.

Negli Stati Uniti, il prezzo dei generi alimentari è aumentato del 21% in tre anni. I tassi dei mutui trentennali erano al 3,7%, ora sono al 7%. Gli affitti sono alle stelle, le morosità sui prestiti auto sono in aumento e, l’anno scorso, ci sono state almeno 150.000 denunce di scomparsa di bambini americani in quella che sta diventando un’emergenza per il traffico di minori.

Milioni di americani pensano che la nostra società stia vivendo un crollo morale. I divorzi sono diffusi, i genitori single faticano a crescere i figli, l’abuso di droghe è dilagante, i tassi di suicidio sono elevati e lo stato di diritto sta crollando in tutto il Paese.

È davvero una sorpresa che gli americani dubitino delle loro istituzioni, dei loro tribunali, persino della leadership delle loro forze armate? Gli americani si sentono scollegati dalla loro identità collettiva e nazionale. Svergognati nell’isolamento e nell’odio verso se stessi sotto il peso opprimente dei mass media, della cultura pop e dell’inganno ufficiale, gli americani si sentono impotenti a fermare la loro caduta libera nel nichilismo: la fede nel nulla, non nella giustizia o nella bellezza, nessuna influenza divina, solo il nulla.

Gli americani sentono che la loro patria si sta trasformando in una terra desolata. Sempre più americani pensano che la tassazione senza rappresentanza sia la norma in tutti i 50 Stati, non solo a Washington. Votare per l’uno o l’altro dei partiti principali, democratici o repubblicani, fa poco per arrestare la discesa della nazione nel caos.

Cosa pensa la classe politica dirigente di Washington, composta dai cosiddetti Democratici e Repubblicani, di seguito denominati Uniparty?

Francamente, all’Unipartito non interessa. Mentre i salari americani diminuivano e i posti di lavoro si prosciugavano, la classe politica dirigente di Washington si arricchiva grazie ad accordi interni e al clientelismo. Dal gennaio 2021, i 750 miliardari americani hanno aumentato la loro ricchezza di 1.500 miliardi di dollari. Come le figure politiche che i miliardari scelgono per dirigere il governo, tra cui 5.000 funzionari politici, non hanno “pelle nel gioco”.

L’Uniparty celebra eventi trash e degenerati come la cerimonia di apertura delle Olimpiadi a Parigi. Gli americani che si oppongono al degrado del cristianesimo e dei valori e delle credenze occidentali vengono liquidati come bigotti, estremisti o nazionalisti cristiani bianchi.

Gli americani vogliono sapere cosa sta succedendo al loro Paese. Gli americani vogliono sapere perché vivono in un mondo in cui i brutti fingono di essere belli e ai belli viene fatto il lavaggio del cervello per fargli credere di essere brutti.

Parte della risposta è che la politica dell’identità non è più solo una strategia di campagna elettorale. Sono ormai una realtà, una caratteristica permanente del panorama politico americano.

Perché altrimenti il generale C.Q. Brown, presidente dello Stato Maggiore, si sarebbe lamentato del fatto che le forze armate americane hanno troppi piloti bianchi? Chiunque pensi che i programmi federali per la diversità, l’inclusione e l’equità siano sinceri e abbiano un significato diverso dall’odio per il nostro Paese e per le generazioni di americani che hanno combattuto e sono morti per esso, è estremamente ingenuo. È come suggerire che il Ku Klux Klan fosse a favore dei diritti civili negli anni Sessanta.

Grazie alle frontiere aperte, un sistema di “una scheda, un voto” sta sostituendo “un cittadino, un voto”. Grazie a questo sistema di frode istituzionalizzata, gli americani possono aspettarsi che la nuova massa di “elettori” stranieri illegali dell’Uniparty, un mix di futuri dipendenti, trasgressori della legge e lavoratori poco qualificati, si presenti il 5 novembre e voti per decidere il futuro dell’America. Queste sono anche le masse di stranieri, senza legami con la nostra società, che la classe dominante vuole per le nostre forze armate.

Perché l’Uniparty dovrebbe infliggere questo danno al popolo americano? L’Uniparty sa che, senza identità o parentela comune, la democrazia viene sostituita dall’anarchia tribale, una condizione sociale che porta al nichilismo, all’abuso di droghe, alla criminalità e peggio.

L’obiettivo è dolorosamente ovvio. È la denazionalizzazione degli Stati Uniti, la distruzione fondamentale dell’identità nazionale e della coesione sociale che la sostiene. Il processo prevede la conversione degli americani in una massa amorfa di consumatori sedati. La trasformazione delle forze armate statunitensi in formazioni militari mercenarie con personale immigrato illegalmente è un passo enormemente importante nella direzione della denazionalizzazione.

Dopo tutto, prima che gli americani conquistassero l’indipendenza, la loro identità nazionale poggiava sulle spalle dell’esercito continentale. Se il generale Washington riusciva a tenere insieme l’esercito continentale nonostante le spaventose probabilità, il nostro Paese e il suo organo di governo – il Congresso – esistevano. L’Esercito Continentale era, e le Forze Armate di oggi sono ancora, il depositario dell’identità nazionale americana.

L’Unipartito respinge queste accuse. Al contrario, l’Uniparty ci dice quanto siamo fortunati ad accogliere decine di milioni di stranieri nel nostro Paese, dove miglioreranno la nostra cultura, la nostra società e il nostro stile di vita. Davvero, quante “R” ci sono in “fortuna”?

Nel frattempo, l’Unipartito promuove la sessualizzazione dei bambini nei nostri sistemi scolastici pubblici. Naturalmente, l’Unipartito finge di preoccuparsi per i lavoratori e le lavoratrici, e promette tutto a tutti per niente in perpetuo: università senza tasse, assistenza sanitaria gratuita, alloggi gratuiti, tutto gratis. L’Unipartito sta dando agli immigrati clandestini non paganti l’accesso al nostro sistema sanitario.

Come l’Unipartito pagherà queste cose è una domanda a cui nessuno risponde. Il servizio del debito nazionale su base annua comporta già una somma superiore al bilancio della difesa. I candidati alla presidenza ne sono consapevoli? Sono interessati? Per l’Unipartito, nessuna di queste preoccupazioni ha importanza. La vita quotidiana dell’Uniparty si basa sull’arricchimento personale, sul piacere sensuale e sul prestigio sociale. Il motto dell’Uniparty è: “In caso di dubbio, stampate più soldi”.

Altrettanto preoccupante è l’entusiasmo dell’Unipartito per la guerra. In effetti, l’Uniparty vede enormi vantaggi nella guerra, fino al punto di consegnare il controllo delle forze armate statunitensi alla direzione di una potenza straniera per utilizzarle in una grande guerra che si intensificherà fino a coinvolgere altre potenze dotate di armi nucleari.

Ma gli americani non sono stupidi. Sanno che l’apertura delle frontiere non è un vantaggio netto e che la guerra moderna non è un gioco o un evento che si svolge solo in territorio straniero. La nuova costellazione emergente di potenziali avversari nell’Europa dell’Est e in Medio Oriente non è più un insieme disordinato di avversari sprovvisti di eserciti, forze aeree, marine, difese aeree o sorveglianza persistente dal fondo del mare allo spazio.

Il presidente Abraham Lincoln aveva ragione: “Se la distruzione è la nostra sorte, noi stessi dobbiamo esserne gli autori e i finitori. Come nazione di liberi, dobbiamo vivere per tutto il tempo, o morire per suicidio”. Per gli americani è giunto il momento di fermare la distruzione. La domanda è se gli americani rimarranno spettatori o interverranno per salvare la Repubblica.

SULL’AUTORE

Douglas Macgregor

Douglas Macgregor, Col. (ret.), è senior fellow di The American Conservative, ex consigliere del Segretario alla Difesa nell’amministrazione Trump, veterano decorato e autore di cinque libri.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Categoria: Generale