Gli Apprendisti Stregoni della "Laicità", dal Siero al Matrimonio Omosessuale all'Anticristianesimo. Silvana De Mari.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato dalla dott.ssa Silvana De Mari, a cui va il nostro grazie.

§§§

Dovendo scegliere un unico libro che riassuma la follia scientifica della cosiddetta vaccinazione con RNA messaggero sceglierei Les apprentis sorciers: Tout ce que l’on vous cache sur l’ARN messager, Gli apprendisti stregoni, tutto quello che vi nascondono sull’RNA messaggero, libro best seller in Francia e Belgio, che spero compaia presto in Italia, della professoressa Alexandra Henrion Caude.

Il libro mette a fuoco tutte le criticità per usare un termine molto soft dei cosiddetti vaccini RNA, tra cui il primo è quello dei tempi.

L’OMS (associazione costituita da tizi non eletti da nessuno, dichiarati esperti da ignoti, sovvenzionata dalle case farmaceutiche) nel febbraio 2020 ha chiesto agli scienziati di realizzare un vaccino in tempi brevissimi per contrastare un’epidemia a bassa mortalità per la quale esistevano cure domiciliare efficaci, e praticamente vietate. Il contagio era segnalato da tamponi ad altissimo rischio di falso positivo, rischio che, aumentando il numero di cicli, era talmente gonfiato come la rana della fiaba da diventare certezza. Il vaccino doveva essere fatto in tempi brevissimi e in tempi altrettanto brevi doveva esserne comprovata la sicurezza. . Per fare un vaccino e verificarne l’efficacia occorrono tempi lunghissimi.

Il vaccino è stato creato in tempi brevissimi. Noi cafoni bifolchi con tendenza al complottismo a questo punto ci siamo chiesti, visto che fare un vaccino è così facile, veloce e sicuro, in grado di eradicare una malattia per l’effetto gregge, perché la Dengue e la febbre gialla non sono ancora scomparse? La necessità del vaccino era stata resa necessaria da una propaganda micidiale, che ha creato un terrore apocalittico, e anche su questa propaganda, tenendo conto che il virus era ingegnerizzato, noi cafoni bifolchi con tendenza al complottismo avremmo molto da dire.

In questo momento i malori improvvisi falciano il mondo. È mancato all’affetto dei suoi cari, riposi in pace, la terra ti sia lieve, sono le frasi che compaiono sui social, mentre mancano le autopsie, i cardiologi denunciano che la loro utenza ha un’età media di trenta anni di meno del solito, e gli oncologi segnalano che tumori maligni tipicamente dell’età matura stanno arrivando a giovanissimi.

Eppure Burioni continua a rimproverare il maggiore tennista mondiale di non aver fatto il suo dovere di servo facendosi iniettare un farmaco inutile e dannatamente dannoso. Amo appassionatamente questo libro, ogni capitolo è una dimostrazione scientificamente inoppugnabile di come tutto sia stato un arbitrio, e dell’enorme danno inflitto ai corpi, alle anime, alle libertà più elementari, inclusa quella di restare vivi e sani. Alexandra è cattolica, ha quattro figli, è uno dei capitani della Manif pour Tous. Con questo nome si indica il movimento che chiedeva il diritto di protestare contro il cosiddetto matrimonio egualitario, che in realtà non ha nessun senso.

Il matrimonio festeggia la possibilità di una nascita. La parola matrimonio viene dalla parola madre. Il matrimonio civile garantisce la protezione alla madre, che potrà mettere al mondo il suo bambino e occuparsene perché un uomo userà tutta la sua forza per proteggerla e mantenerla. Il matrimonio religioso garantisce la protezione di Dio ai nubendi e alla loro prole. Non ha nessun senso benedire un’unione sterile caratterizzata inevitabilmente dall’uso improprio del tubo digerente, prima o ultima parte, con conseguente aumento delle patologie.

Non ha nessun senso affidare bambini a coppie definite arcobaleno, quando sono invece monocolore, fatte da individui talmente terrorizzati dal diverso, talmente incapaci di affrontarlo, da rifugiarsi nell’omo, nell’uguale a sé stesso, in uno specchio narcisistico. Nessuna di queste coppie è in grado di generare un figlio e nessuna di queste coppie può insegnare ai figli la fierezza del proprio sesso, l’amore e il rispetto per l’altro sesso e la sessualità, di cui queste coppie sono incapaci. La sessualità è fertile, di vita e di tenerezza. Tra queste coppie c’è solo erotismo e uso improprio del tubo digerente. Alla stragrande maggioranza delle persone a comportamento omoerotico del matrimonio con relativa prole interessa meno che del fango che hanno sotto le scarpe, vorrebbero starsene in pace a farsi gli affari loro.

Non si riconoscono nelle battaglie LGBT, né nelle oscene carnevalate dei pride (l’aggettivo osceno è di Gay.it), ma loro non contano. Il movimento LGBT è una lobby (la definizione di lobby è di Angelo Pezzana) a servizio della sinistra che con un pugno di attivisti non eletti da nessuno, che però ricevono fiumi di denaro pubblico. Coloro che sono stati contrari a un matrimonio che è una contraddizione in termini hanno rivendicato il diritto a manifestare per tutti, diritto che loro era vietato in quanto la loro protesta “discriminava e istigava all’odio”.

Sono stati caricati dalla polizia e massacrati di manganellate, anche anziani e bambini. A Hérouville Saint Clair, nella Bassa Normandia, nel 2013 i video hanno ripreso tre gendarmi aggredire una dona su una sedia a rotelle. A Parigi sempre nel 2013 Frank Talleu è stato fermato dalla polizia dopo essere stato “scoperto” a indossare una felpa con il simbolo del Manif (una famiglia stilizzata formata da un uomo, una donna e due bambini). L’accusa è di «tenuta contraria ai buoni costumi».

In uno dei miei serissimi processi, dove sono stata processata per aver fatto diagnosi corretta di pedofilia, il pubblico ministero ha osato chiedermi se avevo mai partecipato alla Manif pour tous e il giudice ha ritenuto lecita la domanda. Quindi l’appartenenza alla Manif pour tous è una straordinaria prova di coraggio. Dopo la oscena Inaugurazione delle Olimpiadi di Parigi, una cerimonia creata per profanare il Cristianesimo come ricorsa il vescovo Ginoux, i sei attivisti dell’associazione Citizen go, su un pullmann con la scritta “Stop attacks on christians”, basta attacchi ai cristiani, sono stati arrestati, ammanettati e hanno trascorso in prigione la notte del 5 agosto.

I sei sono stati scortati dalla polizia fuori da Parigi, perché si sono rifiutati di coprire la scritta. Quindi la polizia presa a sassate dalle periferie islamiche in fiamme mostra il suo impavido valore a massacrare gli inermi della Manif pour tous e a cacciare chi osa protestare, perché il microcosmo LGBT sempre concentrato sul proprio ombelico, non tollera contestazione alla sua etica e alla sua estetica.

La laicità in teoria è la imparzialità dello stato davanti alle varie confessioni, e già questa sarebbe una sciocchezza, perché la maggioranza dei francesi è cattolica, quindi se il concetto di democrazia ha un qualche valore il cattolicesimo dovrebbe avere diritto a maggiori fondi e maggiore protezione. Lasciamo perdere il concetto di democrazia e restiamo sull’imparzialità. Non c’è nessuna imparzialità, solo odio contro i cristiani. Nella loro sublime idiozia, dalla laica rivoluzione francese in poi, gli intellettuali campioni del laicismo ritengono di essere stati per secoli ingannati dal cristianesimo, e che quindi sia corretto odiarlo. Alexandra fa di nuovo sentire la sua voce. “Supponiamo che il cattolicesimo sia una truffa. Un discorso oscurantista. Un ammasso di favole idiote. Ebbene, affermo che anche in queste condizioni, nulla sarebbe più sensato che sottoscrivere a queste favole idiote, a questo oscurantismo, a questa truffa. Perché una truffa che non porta ad avvilire l’uomo, ma a elevarlo; un ammasso di favole idiote che abbellisce la Terra con cattedrali gotiche, chiese barocche e innumerevoli capolavori della pittura, scultura, musica e architettura; un discorso oscurantista che spinge l’umanità verso le più alte vette dell’intelligenza, che crea un’atmosfera favorevole allo sviluppo di geni come Rubens, Raffaello, Mozart, il Correggio, Pergolesi, il Perugino, il Bernini, il Tintoretto, Giambologna, Borromini, von Erlach e qualche migliaio di altri abbellitori del mondo (quando la nostra brillante “civiltà” progressista non è in grado di produrre un solo artista che valga quanto il dito di uno di questi giganti); un tale discorso oscurantista, una tale truffa, un tale ammasso di favole idiote, non so voi, ma io, ne voglio ancora. Sì, richiedo ardentemente di essere ingannata da queste menzogne che suscitano un tale soffio di verità, da queste sciocchezze che rendono l’uomo così profondo, da questa impostura che porta l’umanità verso un così alto grado di compimento. Senza esitazione né rimpianto, mantengo la stupidità del cattolicesimo, e vi lascio l’intelligenza del progressismo”. Il laicismo ci ha portato alla scienza dai vaccini RNA, a quella del genotipo XY che diventa femminile, e alle salutari balneazioni negli scarichi delle fogne.

Le Olimpiadi di Parigi sono cominciate irridenado l’Eucarestia, con una bestiale parodia dell’Ultima cena ed è terminata irridendo l’Eucarestia con un enorme ostensorio riempito di demoni, ma fino a quando ci sarà anche un solo sacerdote che consacra l’Ostia e anche un solo fedele che si inginocchia per riceverLa, le porte degli inferi non prevarranno.

§§§

