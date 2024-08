Pensare Diversamente. Il Matto

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Matto offre alla vostra attenzione queste riflessioni di fine agosto…buona lettura e meditazione.

§§§

PENSARE DIVERSAMENTE

(Immagine: Tommaso Maria Conca (1734-1822), Allegoria della Poesia)

*

«Mi piaceva pensare che i problemi dell’umanità potessero essere risolti un giorno da una congiura di poeti: un piccolo gruppo si prepara a prendere le sorti del mondo perché solo dei poeti ormai, solo della gente che lascia il cuore volare, che lascia libera la propria fantasia senza la pesantezza del quotidiano, è capace di pensare diversamente. Ed è questo di cui avremmo bisogno: pensare diversamente».

Tiziano Terzani

* * * * *

«Chi ti scriverà, luce divina

che procedi immutata ed immutabile

dal mio sguardo redento?

Io no: perché l’essenza del possesso

di te è “segreto” eterno e inafferrabile;

io no perché col solo nominarti

ti nego e ti smarrisco;

tu, strana verità che mi richiami

il vagheggiato tono del mio essere».

Alda Merini

* * *

Le considerazioni che si propongono, accompagnate dal risultato di una breve ricerca, sono state sollecitate da quanto dice Giuseppe Ungaretti circa la Poesia:

«La poesia è poesia quando porta in sé un segreto; se la poesia è decifrabile nel modo più elementare non è poesia, non è più poesia; anche la poesia che pare semplice è una poesia che contiene un segreto».

E ancora,

«Direi, con modestia, che la poesia è una combinazione di vocali e consonanti; una combinazione, però, nella quale è entrata una luce, e dal grado di questa luce si riconosce la verità della poesia. Quando la poesia è poesia, raggiunge l’irraggiungibile, mette a contatto le parvenze con la sola realtà, che è la realtà eterna».

Segreto, luce, l’irraggiugibile, la realtà eterna: la Poesia è di natura divina, spirituale, quindi sovra-razionale, e non porge appiglio per farsi definitivamente afferrabile, cioè razionabile; le «parvenze» sono toccate da «una luce» che le trasfigura collocandole fuori della portata della percezione comune e quindi della coscienza ordinaria. L’ispirazione che “scende” nel Poeta richiede almeno l’intuizione che “sale” dal lettore, affinché avvenga l’incontro:

«Chi desidera capire la poesia deve recarsi nella terra della poesia. Chi desidera capire il poeta deve andare nella terra del poeta», dice Goethe.

Poeta e lettore sono entrambi sulla soglia divina del segreto, dell’irraggiungibile, della realtà eterna, laddove l’umano si discioglie:

«Il poeta comincia dove finisce l’uomo», dice Josè Ortega Y Gasset,

si tratta perciò di un uscire dall’umano che trova conferma – profonda, ascetica, apofatica! – in Thomas Stearns Eliot:

«La poesia non è un modo di liberare l’emozione, ma una fuga dall’emozione; non è un’espressione della propria personalità, ma una fuga dalla personalità. Ma, naturalmente, solo coloro che hanno personalità ed emozioni sanno cosa significa voler fuggire da queste cose».

E Diego Valeri:

«La Poesia: un fiore piccolo, di luce infinita»,

in cui l’ossimoro richiama la radicale distinzione tra ragione e intuizione (soprattutto poetica) e quindi la subordinazione della prima alla seconda, regola non rispettata come rileva Einstein:

«La mente intuitiva è un dono sacro e la mente razionale è un fedele schiavo. Noi abbiamo creato una società che onora il servo e ha dimenticato il dono».

Di fatto, la ragione non saprebbe attivarsi se, grazie all’ispirazione, l’intuizione non la stimolasse: in fondo, anche ciò che rientra nella percezione comune, e quindi nella coscienza ordinaria raziocinante, può darsi soltanto grazie alla scintilla dell’ispirazione suggeritrice, fatto salvo l’oggetto di essa in quanto raggiungibile e razionabile, perciò non poetico, orizzontale, terrestre, spesso disastroso, oppure irraggiungibile e irrazionabile e perciò poetico, verticale, celeste, ciò che eleva la coscienza ad uno stato superiore che è quello della contemplazione, secondo che dice Pierre Reverdy:

«Tre [sono i] gradi della vita interiore: il sogno, il pensiero e la contemplazione, cioè la preoccupazione esclusiva e la ricerca amorosa di Dio.

Il sogno è l’attività immaginaria e gratuita della sensibilità.

Il pensiero, il movimento orientato dello spirito liberato dai sensi.

La contemplazione, la vita dello spirito, nel silenzio dei sensi, e di là dal pensiero».

Si noti: la contemplazione è «al di là del pensiero»! E, di contro, sta l’esalazione corrosiva dei pensieri e delle chiacchiere che stanno disintegrando il mondo.

Al riguardo, molto interessante la conferma del lama Tarthang Tulku:

«La mente è qualcosa di più dei pensieri che produce; al di sottto di essi giace un’energia vitale che in ogni momento è attiva, pronta a rispondere e attenta. Entrare in contatto diretto con questa energia genera un senso di vera gioia e soddisfazione che ci mette in grado di apprezzare ogni nostra esperienza».

Si noti: «un’energia vitale», evidentemente di natura femminea, incontaminata, verginale, «ogni momento attiva, pronta a rispondere e attenta», ciò che rimanda a Sati, termine pāli che significa consapevolezza, ovvero “consapevole presenza che SI PRENDE CURA”, che a sua volta rimanda alla Salus Infirmorum. E di fatti chi sono gli in-fermi se non gli inconsapevoli – la moltitudine – agitati dai loro pensieri? E tanto più agitati quanto pretenziosi di far quadrare i conti a parole.

Ancora Reverdy sull’onda ossimorica di Valeri:

«Il poeta è un gigante che passa senza sforzo per la cruna di un ago e, insieme, un nano che riempie l’universo».

E Giorgio Anelli:

«La Poesia dà tono al respiro, apre gli occhi a ciò che la bellezza richiama. La Poesia, in ultima istanza, è quel che davvero vale la pena di vivere».

E c’è da chiedersi cosa sarebbe (ma in grandissima parte già lo è) la vita terrestre senza i Poeti che vengono rapiti in un cielo sovra-razionale, intermedio fra l’Assoluto e il relativo, per riferire di qualcosa che sfugge a loro stessi e quindi sono in grado, come dice Terzani, di «pensare diversamente» poiché liberi dall’invischiamento nel quotidiano, che pure è inevitabile e pertanto richiede una disciplina del distacco.

Paradossalmente Miguel Angel Arcas:

«Solo i poeti ritornano nel luogo dove non hanno mai vissuto».

Cui s’appaia Gesualdo Bufalino:

«Simile a un colombo viaggiatore, il poeta porta sotto l’ala un messaggio che ignora».

Come dire che la ragione non può catturare, e tantomeno “organizzare”, rinchiudendolo in formule e sillogismi, l’etereo messaggio ispirato che la trascende: le certezze del ragionamento stabilito una volta per tutte sono, nel ragionante, la tomba della Poesia, perciò dell’ispirazione. Il poeta non è uno che “ragiona”. Anzi, l’ispirazione lo rende uno sragionante dimentico di sé e aperto all’Altro da sé:

«Il poeta non inventa. Ascolta», dice Jean Cocteau.

«Ogni poesia è misteriosa; nessuna sa interamente ciò che gli è stato concesso di scrivere», dice Jorge Louis Borges, trovando conferma in Henry Michaux:

«Il vero poeta crea, poi comprende … qualche volta».

A sua volta Italo Calvino richiama il “koan” di Valeri:

«La poesia è l’arte di far entrare il mare in un bicchiere».

Radicale e zen anche Paul Claudel:

«La poesia non è fatta di queste lettere che pianto come chiodi, ma del bianco che resta sulla carta».

Nella cultura nipponica yohaku significa letteralmente “residuo” yo e “bianco” haku, ovvero “spazio vuoto”, “margine”. In senso lato indica qualcosa che ha raggiunto la riduzione all’essenziale.

E drammatico Emil Cioran:

«La poesia esclude calcolo e premeditazione: è incompiutezza, presentimento, baratro»,

quanto basta per escludere le “certezze”, manco a dirlo rigorosamente logiche e sistematiche, dell’interpretazione di turno (proposta o imposta?).

E, ancora, Eugenio Montale:

«Dicono che la poesia al suo culmine, magnifica il Tutto in fuga»,

ove si conferma che la vera poesia rimanda sempre all’Assoluto, a quel «Tutto in fuga» che l’arte può solo suggerire e di cui la ragione può soltanto prendere atto riconoscendone l’irraggiungibile, incatalogabile trascendenza:

«col solo nominarti

ti nego e ti smarrisco», dice Alda Merini in esergo.

Wallace Stevens:

«Il poeta è il sacerdote dell’invisibile».

Rainer Maria Rilke:

«Ai veri poeti il primo verso viene regalato da Dio, mentre tutto il resto è dura fatica dell’uomo».

Dice che il primo verso è regalato da Dio, cioè dall’Imperscrutabile, dall’Assoluto, dall’Archè, perciò, ancora una volta, irrazionabile e irracchiudibile in formule e sillogismi, nonostante la «dura fatica dell’uomo».

Ma ecco che il Poeta è tale perché fruisce dell’ispirazione, per la quale l’Assoluto, inafferrabile e indescrivibile, lo rapisce, lo infuoca, lo illumina.

Nell’ispirazione il Poeta dimentica il proprio ego, non persegue un individualistico ottenimento, non trae personalistiche conclusioni giacché concludere (con-chiudere) l’Assoluto nei sillogismi è impossibile prima che illusorio. Nessun sistema di parole può catturare ed esaurire l’Assoluto, il Libero per eccellenza, l’Unico che permette di «pensare diversamente».

Stando nella sua stanza, il Poeta vede aprirsi una finestra sull’Infinito, cioè sulla Verità irrazionabile, sull’Aria ultralogica vivificante che irrora e profuma la stanza (sì! l’ispirazione celeste ha un suo profumo: un profumo di cielo!); il Poeta mantiene la sua stanza vuota, non la riempie di mobilio concettuale, ovvero, per dirla in termini chimici, di un precipitato nel quale s’aggruma la coscienza che così dimentica il surnatante infinito.

Intrigante Ernestina de Champourcín:

«Comprendi perché non posso sentire nulla senza poesia? Il suo veleno sottile, penetrante, mi ha falsificato tutti gli aspetti della vita. O me li ha rivelati nella loro pura verità? Chissà!».

ISPIRAZIONE: una parola sulla quale vale la pena di indugiare. Non per nulla Giacomo Puccini, in sintonia con Eliot, afferma che: «L’ispirazione è un risveglio, una fuga da tutte le facoltà umane, e si manifesta in tutte le grandi conquiste artistiche».

Il lemma PIRO (PIR davanti a vocale) deriva dal greco PYR PYROS “fuoco”, quindi “luce”, da cui:

– is-PIR-azione, cioè l’azione del PIR, del Fuoco, della Luce, e

– s-PIR-tuale, cioè la natura infuocata, lucente dell’ispirazione.

Ispirare/inspirare è composto da IN in, dentro, sopra e SPIRARE soffiare.

Perciò l’ispirazione è un soffio del Fuoco, della Luce che trascende l’umanità del Poeta, il quale ne trasmette ciò che ne può.

Ancora zenisticamente, Maria Zanolli:

«Dire poco

con poca voce

con pochi gesti

affondare lo sguardo

nel vuoto

respirare appena

per respirare

fare casa

al soffio

da cui

sei nato.

Dice felicemente e apofaticamente: «fare casa al soffio da cui sei nato», insomma … svuotare la stanza! Nello zen, omoi no o tebanashi: “aprire la mano del pensiero”, insomma lasciare la presa, altrimenti il soffio non giunge. E il «soffio» non può essere che quello dello S-PIR-ito (si noterà come la Vergine abbia “aperto la mano del pensiero” pronunciando il suo fiat mihi, favorendo così il Soffio fecondante dello Spirito).

Da quanto si è osservato si può arguire che l’ispirazione non è ascrivibile alla sola religiosità confessionale, dacché la s-PIR-itualità abbraccia e compenetra infinitamente tutto il creato e trascende le singole religioni, ciascuna delle quali poggia su un limitato, seppur valido, sistema di formule: le Pleiadi sono nell’Universo, ma non possono esaurirlo.

«Lo Spirito soffia dove vuole, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito».

Questo breve passo giovanneo, non certo avallante una visione confessionale rigida e intransigente, è una finestra aperta sull’Infinito, quindi la negazione dell’esaustività di ogni dottrina quale che essa sia e dovunque sia sorta: un passo squisitamente cattolico, se cattolico significa universale, e l’Universale – lo Spirito! – non può essere definitivamente conchiuso in dottrine e codici proprio perché soffia dove vuole e non si sa donde venga e dove vada.

Il Poeta non sa da dove viene l’ispirazione e dove va ad incendiare altre menti sulla faccia della terra, mentre chi poeta non è – e lo si può comprendere, ma non giustificare – è convinto di saperlo soltanto perché ha sistemato ogni mobile e suppellettile nella propria stanza dalla finestra chiusa in cui non può entrare l’Aria, ma con la convinzione illusoria che tale stanza sia il libero cielo infinito.

Il Poeta non segue, non può seguire nessun genere di catechizzazione esclusiva:

«Allora, se qualcuno vi dice: “Il Cristo è qui”, oppure: “È là”, non lo credete […] È giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità».

Anche questo brano evangelico è assai speciale e di un’attualità innegabile, viste le fazioni in cui si dividono coloro che dovrebbero essere uniti in Cristo, ciascuna con il “suo” Cristo e la “sua” Madonna, per non dire del più che sospetto moltiplicarsi di “veggenti”.

Dice che è il MOMENTO è QUESTO: il momento reale e irrazionabile dell’adorazione del Padre IN SPIRITO E VERITÀ, perciò DIRETTAMENTE, non più per mediazioni; il momento della Luce, del Verbo non più conchiuso in formule e sillogismi; il momento dell’esilio dei teologi; il momento del Suggeritore, cioè dello Spirito che permette (permetterebbe) di «pensare diversamente» e perciò un ispirato parlare, argine al parossismo dottrinario-giuridico nonché profetico-escatologico che svia le menti da QUESTO MOMENTO, l’unico TEMPO REALE, per indirizzarle illusoriamente verso un IPOTETICO FUTURO (che in ogni caso “accadrà” IN QUESTO MOMENTO!); il momento della Luce che è antidoto al dilagare della corruzione del linguaggio e quindi dei costumi. Mai il vero linguaggio poetico potrebbe corrompersi posto che in esso «è entrata una luce» (Ungaretti) «immutata e immutabile» (Merini), ossia è entrato «il «soffio» (Zanolli).

Avverte il Poeta:

«Nullo effetto mai razïonabile,

per lo piacere uman che rinovella

seguendo il cielo, sempre fu durabile».

Nella parafrasi del Sapegno:

«Nessun prodotto della ragione umana (effetto razionabile) fu mai durevole per sempre, bensì soggetto a modificarsi di continuo, a causa dell’instabilità del gusto (piacere), che si muta e si rinnova perennemente secondo il vario influsso degli astri (seguendo il cielo)».

Pensare diversamente l’Archè, il Medesimo, l’Identico, lo Stabile, l’Inamovibile. È l’urgenza attuale.

§§§

