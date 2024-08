Bestiario. Dell’Orrore senza Fine, della Dittatura e delle Menzogne.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, sembra che i capricci agostani di Word Press e Aruba si stiano affievolendo, e così, anche se non siamo ancora al cento per cento di efficienza, siamo riusciti a caricare le foto per un Bestiario. Che comincia con la notizia dell’arresto del capo di una delle poche voci libere rimaste, non soggette al controllo asfissiante della censura e dei cosiddetti Fact-Checkers, cioè Telegram. Questa Unione Europea assomiglia ogni giorno di più alla vecchia URSS con una bella spruzzata di salsa orwelliana. Buona visione e condivisione.

Attualmente il conto degli operatori mass mediali uccisi è arrivato a 171. Testimoni scomodi dello sterminio.

