Il Meeting di Rimini, e le Strane Affinità Migratorie di Tajani, Paglia e Banca d’Italia. Un ObispoInsider.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, riceviamo, da un amico fedele del nostro sito, questo messaggio che doverosamente vi giriamo…buona lettura!

§§§

Gentile dottore. Le trascrivo, con traduzione mia, un commento di un Cardinale emerito, che ha mantenuto elevata attenzione a ciò che succede nel nostro paese, pur essendo non italiano. SER non vuole manifestarsi. Si firmerà perciò “ObispoInsider”. Grazie per l’ospitalità.

“Caro signor Tosatti, son rimasto incuriosito non poco nel leggere le cronache del Meeting di Rimini, che meritano un commento. Il signor Governatore della Banca Centrale italiana, il Vice premier e ministro di alcuni Stati esteri Antonio Tajani. Pardon! Volevo dire ministro degli esteri italiano. Mi scuso. SE Mòns Paglia, presidente della Pontificia accademia per la vita e gran cancelliere del Pontificio Istituto Marco Pannella. Pardon!! Volevo dire pontificio istituto Giovanni Paolo II. Mi scuso.

Bene tutti e tre al meeting di Rimini han dato di fatto lo stesso messaggio: l’Italia deve (deve) far entrare immigrati, oppure guai!!

Il Governatore della Banca d’Italia (che è certo persona intelligente e di grande valore) lo spiega in modo professionale ed articolato. Immigrazione è indispensabile per ridurre gli squilibri demografici (voluti da chi??) e il conseguente invecchiamento della popolazione, che produce effetti negativi sui conti pubblici (pensioni e sanità a rischio!) e sul debito pubblico. Per contrastare questi effetti si deve (si deve!) rafforzare il ” capitale umano ” (?) con nuove normative sulla cittadinanza (di immigrati) con misure che favoriscano afflussi di lavoratori stranieri immigrati regolari.

Come lo avessero concordato mezz’ora prima, sia Tajani che Paglia confermano la stessa necessità: Tajani chiede più studenti africani e Paglia grida: “viva lo Jus Scholae”. Ecco cari lettori di Stilum Curiae le grandi sfide del Governo e della Santa Sede.

Un minimo di riflessioni. Tre Poteri assoluti e ben rappresentati, propongono al Meeting la stesa cosa. Perché al Meeting? Perché attraverso CL? Forse perché CL per riabilitarsi (post commissariamento dei Memores) è costretta a subire le indicazioni di Sant’Egidio, di cui Mòns Paglia è Consigliere spirituale? E da cui l’ex partito di Berlusconi spera di avere appoggi politici? Ergo CL si cura le ferite a Trastevere?

Ma cosa è importante che il lettore di SC intenda? Deve capire il trucco.

I maggiori economisti sanno (ed hanno scritto in proposito) che le immigrazioni lavorative hanno senso quando una economia è in crescita e necessita mano d’opera adeguata. Non, come in Italia oggi, ove l’economia è in stasi controllata da Bruxelles. Con elevatissima disoccupazione giovanile, viziata dai redditi di cittadinanza e sussidi vari. Ma con un pericolo imminente: l’ IA che cancellerà una percentuale elevatissima di lavoro umano. In tal modo quello che è prevedibile è solo che detti sfortunati immigrati dovranno esser mantenuti, disoccupati, dal vostro paese.

A che devono servire allora oltre che indebolire ancor più l’Italia?

Serviranno al progetto di sincretismo religioso previsto dai segretari dell’Onu da almeno 40anni. A far fuori cioè il cattolicesimo. Vabbè, direte voi, capiamo i tecnici e i politici, ma un Vescovo?

Andate a Terni, in duomo, ad ammirare gli affreschi.

Suo ObispoInsider – dall’America Latina

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: meeting, paglia, tajani.



Categoria: Generale