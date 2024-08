Le Basi del Nuovo Ordine Mondiale dell’Anglosfera si Stanno Erodendo. Foreign Affairs.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, grazie alla cortesia di Umberto Pascali, a cui va il nostro grazie, offriamo alla vostra attenzione questo articolo di Foreign Affairs. Buona lettura.

Il ritorno dello statecraft hamiltoniano

Una grande strategia per un mondo turbolento

Di Walter Russell Mead

Il ventunesimo secolo ha visto il ritorno alla ribalta di tradizioni di politica estera degli Stati Uniti un tempo ampiamente considerate reliquie di un passato superato. Il populismo nazionale jacksoniano, un tempo liquidato come un sentimento immaturo che una nazione illuminata si era lasciata alle spalle, è tornato con furore dopo l’11 settembre. Con l’invasione dell’Iraq da parte dell’amministrazione di George W. Bush nel 2003, l’isolazionismo jeffersoniano – la convinzione che l’intervento degli Stati Uniti all’estero porti solo a guerre senza fine, all’arricchimento delle élite aziendali e all’erosione della democrazia americana – è riemerso come una forza potente sia a destra che a sinistra.

Queste due scuole sono tornate alla ribalta con la disgregazione del consenso sulla politica estera dopo la Guerra Fredda. Dopo il 1990, un consenso ampiamente liberale e globalista ha definito i confini entro i quali gli internazionalisti liberali, per lo più democratici, hanno gareggiato contro i neoconservatori, per lo più repubblicani. Il ritiro del Presidente Barack Obama dall’intervento umanitario dopo la disastrosa campagna in Libia nel 2011 ha illustrato il declino dell’internazionalismo liberale tra i Democratici. Così come la sua risposta contenuta all’aggressione russa contro l’Ucraina nel 2014. Allo stesso modo, la vittoria shock di Donald Trump alle primarie presidenziali repubblicane del 2016 ha segnalato il crollo del neoconservatorismo come forza elettorale significativa tra la base repubblicana. In entrambi i partiti, la moderazione ha eclissato l’intervento come modalità dominante della politica estera e l’impegno per il libero commercio ha lasciato il posto a varie forme di protezionismo e politica industriale.

Il consenso liberale e globalista è crollato proprio quando la competizione geopolitica è tornata al centro degli affari mondiali. Oggi, la sicurezza degli Stati Uniti e dei suoi alleati, insieme a una serie di beni pubblici internazionali che un tempo la Pax Americana aveva ampiamente garantito, è sempre più minacciata. Le fondamenta dell’ordine mondiale guidato dagli Stati Uniti si stanno costantemente erodendo, con l’aggravarsi delle crisi alle frontiere occidentali della Russia, in Medio Oriente e nelle acque contese intorno alla Cina. Risposte efficaci alle crescenti sfide richiedono il tipo di consenso stabile che un’America politicamente frammentata non può più fornire.

Nell’ultimo quarto di secolo la politica estera degli Stati Uniti si è trasformata in una spirale sempre più ampia, quando un presidente dopo l’altro – Bush, Obama, Trump e Joe Biden – ha portato alla Casa Bianca approcci molto diversi. Sia gli alleati che gli avversari hanno iniziato a non considerare gli impegni di ciascun presidente, data la probabilità che le sue politiche sarebbero state invertite o modificate drasticamente dal suo successore. Sebbene il populismo nazionale jacksoniano e l’isolazionismo jeffersoniano abbiano un posto legittimo nei dibattiti sulla politica estera americana, nessuno dei due è in grado di affrontare pienamente le sfide odierne. Un’altra scuola storica di politica estera statunitense, il pragmatismo hamiltoniano, è più adatta alle crisi del mondo contemporaneo. Basata sulla filosofia politica di Alexander Hamilton, padre fondatore e primo segretario al Tesoro, questa scuola offre una grande strategia che promuove attivamente il commercio statunitense, il patriottismo americano e il realismo illuminato negli affari esteri. La scuola hamiltoniana ha perso la sua strada nell’ottimismo da “fine della storia” del primo dopoguerra, ma le pressioni di un’epoca più sobria della storia mondiale stanno portando alla riscoperta delle idee fondamentali che rendono la tradizione hamiltoniana una componente essenziale del successo della politica estera americana.

IL LIBERALISMO SOTTO TIRO

La forza trainante del rinnovamento hamiltoniano è la crescente importanza dell’interdipendenza tra successo aziendale e potere statale. Nei giorni di euforia dell’unipolarismo post-Guerra Fredda, Wall Street, la Silicon Valley e molte aziende leader hanno iniziato a pensare a se stesse come a imprese globali piuttosto che americane. Inoltre, a molti pensatori e funzionari di politica estera è sembrato che la distinzione tra gli interessi nazionali statunitensi e le esigenze e i requisiti del sistema economico e politico globale fosse in gran parte scomparsa.

Gli interessi economici e di sicurezza degli Stati Uniti, si pensava, richiedevano la costruzione di un sistema internazionale forte che promuovesse valori economici e politici liberali. Era sempre più anacronistico pensare agli interessi statunitensi in contrapposizione a quelli dell’emergente sistema mondiale guidato dagli Stati Uniti. Per adattare la famosa frase di Charles Wilson, segretario alla Difesa del presidente Dwight Eisenhower: nell’era post-Guerra Fredda, alla fine della storia, ciò che era buono per il mondo era buono per gli Stati Uniti.

Oggi, quella visione di un’utopia liberale globale è sotto tiro da tutte le parti. La Cina e altri regimi illiberali cercano di usare e abusare del potere statale per creare sfide economiche alle principali aziende tecnologiche statunitensi. Aziende come Alphabet, Apple e Meta devono affrontare crescenti ostacoli legali e normativi da parte dei governi delle potenze revisioniste. Inoltre, la crescente tendenza all’uso di sussidi e restrizioni commerciali per promuovere gli obiettivi climatici aumenta il grado di influenza delle decisioni governative sulle decisioni di investimento del settore privato e sulla redditività delle imprese di tutto il mondo. Mai la forza dello Stato è stata così strettamente legata al dinamismo del mondo delle imprese. Questo legame è più forte ai livelli più avanzati della tecnologia e della produzione: il complesso informazione-finanza-impresa- governo è sempre più necessario per la prosperità e la sicurezza dello Stato e del popolo americano.

Nel frattempo, i conflitti geopolitici rappresentano un rischio reale e potenziale per i modelli di business delle aziende private che si basano su catene di approvvigionamento globali. Milizie di straccioni possono bloccare la navigazione commerciale in una via d’acqua vitale come il Mar Rosso. Una crisi reale nelle acque intorno a Taiwan potrebbe bloccare il commercio in entrata e in uscita dall’isola, negando l’accesso globale ai semiconduttori più avanzati. Una crisi potrebbe anche chiudere quelle acque alle spedizioni da e verso la Cina, il Giappone e la Corea del Sud, innescando il più grande shock economico dalla Seconda Guerra Mondiale – e forse anche una guerra nucleare. La rivoluzione dell’informazione sta anche unendo lo Stato e il settore aziendale. Sempre più spesso, la raccolta, l’archiviazione e lo sfruttamento delle informazioni si sta affiancando al denaro come elemento critico del potere degli Stati. L’informazione gioca oggi un ruolo crescente come base del potere militare, della forza economica che rende il potere militare accessibile, di un’industria degli armamenti redditizia e delle capacità di cybersicurezza sia difensive che offensive. Data l’importanza strategica del settore dell’informazione e il fatto che solo le imprese private redditizie possono sostenere gli ingenti investimenti necessari per costruire una cultura dell’innovazione tecnologica sofisticata che permetta a un determinato Stato di competere, gli Stati non possono evitare di interessarsi fortemente alla salute e alla prosperità di un settore tecnologico nazionale (o almeno di un settore estero amichevole). Né possono guardare con indifferenza al successo di imprese con sede in Paesi ostili o inaffidabili.

Sia i leader aziendali che quelli governativi stanno oggi scoprendo qualcosa che Hamilton avrebbe potuto dire loro essere vero da tempo: la politica economica è strategia, e viceversa. Gli effetti combinati della rivoluzione informatica, il massiccio mix di investimenti e attivismo normativo da parte dei governi nel complesso energetico coinvolto nella lotta al cambiamento climatico e il continuo impatto dei cambiamenti normativi introdotti a seguito della crisi finanziaria hanno portato il mondo delle imprese e lo Stato americano in stretto contatto. Il ruolo della concorrenza economica e tecnologica nella competizione con la Cina rafforza il matrimonio tra la Casa Bianca e Wall Street.

La destra libertaria sarà delusa dall’esistenza di questo nesso e dal suo inesorabile approfondimento. La sinistra anti-corporativa sarà addolorata nel constatare che gli Stati sceglieranno, per forza di cose, di usare il loro potere economico e politico per rafforzare piuttosto che controllare le Big Tech. Nell’attuale era di competizione geopolitica, Washington si preoccuperà più di sapere se le sue aziende tecnologiche leader sono abbastanza forti e dotate di risorse sufficienti per stare davanti ai loro rivali cinesi, piuttosto che se le aziende tecnologiche statunitensi stanno diventando troppo grandi. È più probabile che i futuri presidenti si oppongano agli sforzi dell’Unione Europea di imporre pesanti multe antitrust alle aziende tecnologiche statunitensi, piuttosto che imporre regole simili in patria. La questione se una determinata azienda tecnologica sia un partner leale e affidabile per Washington sarà più importante per il governo degli Stati Uniti rispetto al fatto che l’azienda sia troppo grande o troppo ricca. Questa realtà, a sua volta, spingerà le grandi aziende tecnologiche a cercare un modus vivendi con lo Stato.

Il sistema politico statunitense è diventato di recente sensibile al rapporto tra imprese e sicurezza nazionale. Dalla battaglia dell’amministrazione Trumpcontro il gigante cinese delle telecomunicazioni Huawei al bando dell’amministrazione Biden sulle aziende russe di cybersicurezza come Kaspersky Lab, i politici stanno esaminando gli investimenti e le attività di acquisto delle aziende private per individuare le conseguenze potenzialmente negative per la sicurezza nazionale. Sempre più spesso, la diplomazia economica statunitense include esplicitamente le questioni di sicurezza tra i suoi obiettivi principali. Accordi come l’AUKUS (l’accordo sui sottomarini nucleari tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti) aprono le porte a relazioni tecnologiche più strette con partner fidati. Nel frattempo, i diplomatici statunitensi cercano di influenzare le decisioni dei produttori di semiconduttori e dei governi amici per impedire ai Paesi ostili di accedere a tecnologie critiche.

Anche l’ascesa del populismo spinge le imprese ad abbracciare lo Stato-nazione per autodifesa. Il nazionalismo populista guarda alle multinazionali, alle grandi imprese e al capitalismo finanziario con profondo sospetto. Le aziende considerate poco leali nei confronti degli Stati Uniti possono subire un rapido contraccolpo da parte di politici arrabbiati che le attaccano in quanto “woke” o “pro-Cina”, o entrambe le cose. Per ragioni interne e internazionali, è probabile che i leader delle aziende americane trovino un nuovo valore nel rimanere vicini alla vecchia gloria.

PROSPERITÀ ATTRAVERSO IL PRAGMATISMO

Tutto questo non sarebbe stato una sorpresa per Hamilton. Nel 1772 arrivò a New York dai Caraibi come un adolescente squattrinato. Era un giovane formidabile. Quando Princeton rifiutò di ammetterlo a un livello sufficientemente avanzato, andò al King’s College (oggi Columbia) di New York, ma tornò al campus di Princeton come capitano di artiglieria durante la Rivoluzione e bombardò la Nassau Hall.

Durante i dibattiti per la ratifica della Costituzione e il periodo in cui fu segretario al Tesoro nell’amministrazione di George Washington, Hamilton creò un quadro intellettuale e una base pratica per l’ordine costituzionale, lo sviluppo economico e la politica estera che hanno dominato quasi tutta la storia degli Stati Uniti. La tradizione hamiltoniana nella vita politica offre un mix di pragmatismo, prudenza finanziaria, attenzione strategica e, quando necessario, spietatezza che ha ispirato generazioni di leader americani del passato. Il Segretario di Stato Henry Clay all’inizio del XIX secolo, il Presidente Abraham Lincoln e il Presidente Theodore Roosevelt hanno tutti affermato di appartenere a questa tradizione. Da Washington fino al Segretario di Stato Dean Acheson e al Segretario di Stato George Shultz nell’era moderna, molti dei più grandi leader del Paese hanno utilizzato le idee di Hamilton per plasmare il successo degli Stati Uniti in patria e all’estero.

La via hamiltoniana non è un sistema rigido o una camicia di forza ideologica. È un modo di pensare pragmaticamente al rapporto tra i requisiti del capitalismo di mercato, le esigenze della politica interna e le realtà del sistema internazionale. Propone un governo federale forte ma limitato, che favorisca lo sviluppo di un settore economico fiorente in patria e promuova la sicurezza e il commercio degli Stati Uniti all’estero. La politica interna dovrebbe basarsi su un sistema finanziario solido e su un’economia di mercato profonda ma non rigida o dottrinaria. La politica estera dovrebbe basarsi su un mix ragionevole di politica di equilibrio di potenza, interessi commerciali e valori americani.

Il consenso liberale e globalista è sotto tiro da tutte le parti.

Lo statecraft di Hamilton cercò di adattare le caratteristiche più importanti del sistema britannico agli Stati Uniti, e questo è uno dei motivi per cui incontrò la profonda ostilità di anglofobi come Thomas Jefferson. Guardando in giro per il mondo alla ricerca di modelli che la neonata repubblica americana potesse emulare, Hamilton si rese conto che l’essenza della statistica britannica, adattata alle condizioni americane, offriva al suo Paese la migliore opportunità di raggiungere la prosperità e la forza che avrebbero potuto stabilizzare la sua politica interna. Un esecutivo potente, un sistema finanziario solido supportato da una banca centrale indipendente e da una gestione stabile del debito pubblico, un mercato nazionale integrato sostenuto dallo stato di diritto e da investimenti governativi intelligenti nelle infrastrutture: tutti questi elementi, date le ampie risorse naturali e lo spirito imprenditoriale degli Stati Uniti, avrebbero sviluppato un’economia nazionale forte, dinamica e tecnologicamente avanzata.

Questa economia, a sua volta, avrebbe permesso alla nazione nascente di sostenere una marina in grado di difendere i suoi interessi globali e un esercito abbastanza potente da affrontare le minacce alla sicurezza che Regno Unito, Francia e Spagna rappresentavano ancora nell’emisfero occidentale. Oggi, oltre a garantire la supremazia nell’emisfero, gli obiettivi di politica estera degli Stati Uniti dovrebbero essere quelli di preservare, al minor costo possibile, un equilibrio di potere alle due estremità dell’Eurasia, mantenendo il Medio Oriente e l’Indo-Pacifico aperti al commercio statunitense.

L'”AMERICA FIRST” IN PRATICA

Attraverso più di due secoli di cambiamenti talvolta drammatici, tre idee sono rimaste al centro della visione hamiltoniana: la centralità del commercio nella società americana, l’importanza di una forte identità nazionale e del patriottismo e la necessità di un realismo illuminato negli affari esteri. L’epoca successiva alla Guerra Fredda, in cui gran parte dell’establishment americano cercò di trascendere l’elemento nazionale del pensiero hamiltoniano, rifletteva un periodo insolito e, a quanto pare, di breve durata della storia americana, in cui la costruzione di un ordine globale sembrava aver sostituito i compiti più campanilistici di salvaguardia degli interessi dello Stato e delle imprese americane. La separazione dell’agenda aziendale da qualsiasi senso di obiettivo nazionale o patriottico ha avuto conseguenze profonde e fortemente negative per la posizione politica dei politici e degli interessi pro-business negli Stati Uniti. Inoltre, ha incoraggiato l’ascesa del populismo anti-aziendale in tutto lo spettro politico.

Il passaggio da una politica estera incentrata sulla costruzione di un ordine post-nazionale a una politica estera più centrata sulla nazione comporterà probabilmente cambiamenti significativi e complessivamente positivi nella politica estera degli Stati Uniti e nel clima politico che la circonda. Questo cambiamento potrebbe anche promuovere lo sviluppo di una comprensione intellettualmente più solida e valida a livello internazionale di ciò che comporterebbe un’agenda politica “America first”. Una breve rassegna dei tre pilastri del pensiero hamiltoniano nazionale dovrebbe illustrare alcuni dei modi in cui il ritorno di una voce hamiltoniana rinvigorita nel dibattito sulla politica estera degli Stati Uniti dovrebbe innalzare il livello di tale dibattito e, si spera, contribuire a ottenere risultati migliori in patria e all’estero.

La prima idea critica del pensiero hamiltoniano è che l’economia è alla base non solo della ricchezza degli Stati Uniti (e quindi della loro sicurezza militare), ma anche della loro stabilità sociale e politica. Grazie all’abbondanza del Paese e all’intraprendenza del suo popolo, Hamilton riteneva che gli Stati Uniti potessero essere una società come nessun’altra. A differenza dei Paesi europei, la maggior parte della popolazione sarebbe stata imprenditrice. La proprietà e la prosperità ampiamente distribuite avrebbero isolato l’esperimento americano dal destino tumultuoso e rivoluzionario delle repubbliche della storia europea.

Il primo compito del governo, quindi, è quello di garantire le condizioni che consentono alle imprese private di prosperare. Una moneta solida, un sistema finanziario stabile e mercati dei capitali solidi sono parti fondamentali dell’infrastruttura che sostiene la vita americana. Un sistema legale che protegga la proprietà e faccia rispettare i contratti, sostenuto da forze di polizia e militari competenti in grado di mantenere l’ordine, è un altro elemento. Anche le infrastrutture fisiche – come strade, porti e canali ai tempi di Hamilton e, più tardi, ferrovie, autostrade e aeroporti – sono necessarie. È importante anche quella che si può chiamare “infostruttura”: i quadri giuridici e normativi che consentono una conduzione ordinata degli affari nei complessi campi del commercio moderno, come la regolamentazione dello spettro elettromagnetico e la definizione della proprietà intellettuale.

È probabile che i leader delle aziende americane trovino un nuovo valore nel rimanere vicini alla vecchia gloria.

Un governo hamiltoniano è favorevole al mercato, ma non è esattamente un laissez-faire. Ha politiche economiche che vanno oltre l’osservazione del funzionamento dei liberi mercati. Agisce. Investe. Usa il suo potere per promuovere alcuni tipi di impresa rispetto ad altri. Hamilton vedeva nelle tariffe un modo per spostare l’equilibrio dello sviluppo americano dai prodotti agricoli ai manufatti e ai servizi finanziari. I suoi successori avrebbero adottato politiche come l’Homestead Act del 1862, che concedeva terre pubbliche gratuitamente a chi le avrebbe messe a coltura, e avrebbero sostenuto politiche che sovvenzionavano l’industria mineraria e la costruzione di ferrovie. Queste politiche del settore pubblico hanno spesso portato a una massiccia corruzione, ma hanno anche creato ricchezza per la nazione nel suo complesso. Dopo la Seconda guerra mondiale, gli hamiltoniani hanno sostenuto iniziative come il Piano Marshall, che ha finanziato la ricostruzione dell’Europa, e l’Accordo generale sulle tariffe e il commercio, il predecessore dell’Organizzazione mondiale del commercio. Lo fecero nella convinzione che promuovere la ripresa economica e l’integrazione tra gli alleati degli Stati Uniti nella Guerra Fredda avrebbe rafforzato e solidificato la coalizione antisovietica.

La seconda grande idea hamiltoniana – il ruolo critico della nazione e del sentimento nazionale – sarà probabilmente almeno altrettanto importante nella prossima era della politica americana. Hamilton era un patriota. Forse perché era un immigrato senza radici profonde in una particolare colonia, credeva che i legami che tengono uniti gli americani fossero più importanti delle differenze etniche, regionali, religiose e filosofiche che li dividevano. Per Hamilton, e per gli hamiltoniani come Lincoln e Roosevelt, era importante il preambolo della Costituzione. “Noi il popolo degli Stati Uniti”, scrissero i fondatori, non “Noi i popoli”.

Allora come oggi, gli americani devono avere il dovere di prendersi cura gli uni degli altri. Il nazionalismo – o patriottismo, per chi è allergico al termine più comune – è una necessità morale, non una mancanza morale. Gli americani non sono solo cittadini del mondo, ma anche cittadini della Repubblica americana. E così come i singoli americani hanno doveri e legami verso i loro familiari che non hanno verso il pubblico in generale, hanno obblighi verso i loro concittadini che non si estendono a tutta l’umanità. Hamilton rischiò la vita combattendo per una nazione che stava appena nascendo. I suoi successori hanno fatto del patriottismo il fondamento della loro partecipazione alla vita politica. La sincerità del patriottismo, che ha spinto tanti a prestare servizio militare, ha contribuito a legittimare la visione hamiltoniana per altri americani che non erano istintivamente attratti dall’ideale hamiltoniano.

Gli hamiltoniani hanno capito che il patriottismo conferisce al business americano una legittimità senza la quale il suo futuro è insicuro. È il patriottismo degli uomini d’affari come classe che, in ultima analisi, salvaguarda le loro proprietà e le loro vite. Se un’azienda si considera cittadina del mondo, è a casa sua in Cina, India, Russia e Arabia Saudita come negli Stati Uniti e ha dirigenti che non sentono alcun obbligo speciale nei confronti del popolo americano, perché il popolo americano dovrebbe sostenere questa azienda contro la concorrenza sleale degli stranieri? O, se è per questo, perché non dovrebbe semplicemente tassare i suoi profitti e confiscare i suoi beni?

Il passaggio dal nazionalismo hamiltoniano al globalismo di gran parte dell’élite americana post-Guerra Fredda ha implicazioni enormi, anche se spesso trascurate, per il dibattito sull’immigrazione. Se i leader delle imprese statunitensi non si impegnano, prima di tutto, nei confronti del popolo americano, i populisti saranno liberi di accusare le imprese di sostenere livelli di immigrazione più elevati come un sinistro complotto contro il benessere della famiglia americana media.

Hamilton rappresentava un patriottismo appassionato ma illuminato. Rischiò la vita in battaglia per il suo Paese e si dedicò al suo servizio, a volte a costo di notevoli spese finanziarie o personali. Capì che la sicurezza della proprietà e della libertà si basa sulla legittimità dei leader della società e che se si vede che i grandi e i potenti disprezzano il bene comune e l’uomo comune, l’ordine sociale crollerà. Non era né uno sciovinista né uno xenofobo, ma capiva che una società commerciale non può prosperare se i suoi leader sociali e commerciali non sono chiaramente, vistosamente e coerentemente identificati con la bandiera.

Questo senso della necessaria connessione tra un solido patriottismo e la legittimità politica degli affari e della proprietà è andato in gran parte, anche se mai del tutto, perduto negli anni successivi alla Guerra Fredda. Le università d’élite si sono allontanate sempre di più dal loro vecchio ruolo di instillare il patriottismo negli studenti o di pretenderlo dalle loro facoltà. Hamilton avrebbe condannato questa scelta come una pericolosa follia che potrebbe sfociare in attacchi alla legittimità dello Stato e alla sicurezza della proprietà. Gli hamiltoniani hanno capito da tempo che il privilegio delle élite può essere giustificato solo da una cospicua adesione a una visione ampiamente accettata del bene comune, e che un serio patriottismo è un elemento indispensabile di tale adesione.

La terza idea da recuperare dall’eredità di Hamilton è il concetto di realismo in politica estera. L’originalità della tradizione intellettuale anglo-americana in materia di politica estera non è sufficientemente apprezzata rispetto a questa idea. Hamilton e i suoi seguaci non stanno né con gli ingenui internazionalisti liberali né con i machiavellici realpolitiker. A differenza degli ingenui, egli non credeva che l’umanità fosse naturalmente buona o naturalmente disposta a stabilirsi in società democratiche ed egualitarie, tutte armoniosamente in pace tra loro. A meno di un intervento divino, non si aspettava l’arrivo di una società perfettamente giusta, di un governo perfettamente onesto o di un ordine internazionale perfettamente equo. Non si aspettava nemmeno la comparsa di una ragionevole approssimazione di queste condizioni eminentemente desiderabili.

Hamilton credeva che le persone fossero naturalmente imperfette. Erano egoisti, avidi, gelosi, meschini, vendicativi e talvolta straordinariamente brutali e crudeli. Le élite erano arroganti e arroganti; le folle erano ignoranti ed emotive. Con questo materiale non si poteva costruire un villaggio perfetto, tanto meno una nazione perfetta o un ordine mondiale perfetto. La teoria della pace democratica, l’idea che le democrazie non sarebbero mai entrate in guerra tra loro, non aveva ancora ricevuto la sua forma moderna, ma l’argomentazione di Hamilton nel “Federalist No. 6” (di The Federalist Papers) è un attacco sostenuto a ciò che egli vedeva come la follia delirante dietro tali sogni utopici. E l’idea che istituzioni globali come le Nazioni Unite avrebbero mai avuto la saggezza, il potere o la legittimità di sostituire i governi nazionali gli sarebbe sembrata pericolosamente credibile. Non accettò mai l’idea che la politica estera degli Stati Uniti dovesse essere finalizzata all’installazione di democrazie in altri Paesi o all’istituzione di un sistema di governo globale. Rifiutò l’appello di Jefferson per una crociata ideologica al fianco della Francia rivoluzionaria. Ma questa visione non ha spinto lui, o coloro che hanno seguito le sue orme, verso un cinico abisso di disperazione. Gli hamiltoniani potevano non essere in grado di trasformare la terra in paradiso, ma questo non significava che dovessero andare all’inferno. Seguendo una tradizione di pensiero anglo-americana fondata su libri come La teoria dei sentimenti morali di Adam Smith, gli hamiltoniani vedono nella natura umana la speranza di miglioramenti limitati e forse solo temporanei, ma comunque reali, della condizione umana.

Attraverso il commercio, gli hamiltoniani hanno creduto che la politica estera degli Stati Uniti potesse rendere il mondo almeno in parte più pacifico. Incoraggiando la Germania e il Giappone a rientrare nell’economia globale a parità di condizioni dopo la Seconda Guerra Mondiale, i diplomatici americani, come Acheson e il Segretario di Stato John Foster Dulles, speravano di promuovere l’integrazione di questi Paesi in un ordine pacifico.

REALISMO ILLUMINATO

Ma Hamilton non era un determinista. Non pensava che le massime dei libri di testo e le “leggi” delle scienze sociali sullo sviluppo umano, marxiste o liberali, potessero spiegare il corso storto della storia umana. L’integrazione economica poteva creare la possibilità di costruire un sistema internazionale stabile e duraturo, ma non c’era nulla di automatico in questo processo. La Germania e il Giappone hanno abbracciato un sistema capitalistico hamiltoniano e sono entrati in nuovi tipi di relazioni internazionali, ma Paesi come l’attuale Cina, l’Iran, la Corea del Nord e la Russia hanno fatto scelte diverse. A differenza di molti politici e analisti dell’America post-Guerra Fredda, Hamilton non sarebbe stato sorpreso dal loro rifiuto.

Le società democratiche e basate sulla legge potrebbero tendere a relazioni internazionali più stabili e meno violente, ma non c’è alcuna garanzia che le nazioni continuino a percorrere questa strada e ancor meno che tutte le nazioni la abbraccino. In questo mondo malvagio e imperfetto, gli Stati Uniti non possono disarmare unilateralmente. Non possono permettersi di abbassare le proprie difese e non possono allineare la propria strategia nazionale ad archi di storia che non si piegano mai quando si vuole.

Il nazionalismo è una necessità morale, non una mancanza morale.

Ma gli Stati Uniti non possono nemmeno voltare le spalle al mondo. La prosperità da cui dipendono la pace e la felicità interna degli americani è sempre stata legata al commercio estero. Quando un Paese cerca di dominare l’Europa o l’Asia, la sicurezza interna degli Stati Uniti è rapidamente minacciata. L’impegno può talvolta richiedere che, come durante la Seconda Guerra Mondiale, Washington si allinei e sostenga attivamente assassini di massa come il leader sovietico Joseph Stalin. E a volte può richiedere azioni spietate e decisive che mettono alla prova i confini più estremi di ciò che è moralmente permesso. Ma richiede anche la fedeltà ad alcuni valori che vanno oltre gli interessi egoistici degli Stati Uniti, concepiti in senso stretto, avranno bisogno di entrambi i lati della visione hamiltoniana: l’illuminismo e il realismo. I politici hamiltoniani possono agire in modo spietato a sostegno dell’interesse nazionale, ma possono anche essere modelli di statecraft illuminato. Scelgono la loro linea d’azione in base alla loro lettura delle circostanze del momento.

La rinascita dell’hamiltonianismo nazionale nella vita americana è guidata dall’interazione tra una nuova era di competizione geopolitica e le dinamiche della rivoluzione informatica. Le idee e le priorità che ne derivano sono essenziali se gli Stati Uniti vogliono ritrovare il loro equilibrio culturale e politico in patria e allo stesso tempo navigare in un ambiente sempre più difficile all’estero. I leader americani devono abbracciare il ritorno di un insieme di idee che nelle generazioni passate hanno fatto tanto per rendere gli Stati Uniti, pur con tutti i loro difetti, una delle società più ricche, potenti, aperte e progressiste della storia.