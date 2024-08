Preferiscoil Paradiso. R.S.

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito. R.S., che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla nostra fede. Buona lettura e diffusione.

Quando vediamo delle cose che non ci piacciono spesso ci arrabbiamo.

Quando invece vediamo cose piacevoli ce ne compiacciamo e ce ne sentiamo attratti.

La reazione a pelle dice qualcosa di più profondo: il nostro spirito si esprime dentro il corpo che abbiamo.

L’essere umano ha una sensibilità e con i sensi avverte la realtà che lo circonda, incluso il dolore.

Siamo naturalmente abituati e orientati all’ordine naturale delle cose.

Questo determina una reazione al suo difetto o inceppamento.

Il nostro sguardo cade di più sul “male” e tramite questo male, tentando di porvi rimedio, ci accorgiamo della meravigliosa complessità del consueto, altrimenti dato per scontato.

L’analisi smonta i pezzi, svelando la perfetta concatenazione dei numerosi risvolti che concorrono al “normale” funzionamento dell’ordine (si pensi al sistema immunitario o ai meccanismi insiti nelle tecnologie).

Davanti alla complessità proviamo stupore! Stupore è un vocabolo che non necessariamente si associa a qualcosa di bello. Può infatti tradursi in terrore e orrore; oppure si resta stupefatti (storditi, intontiti), stupiti, instupiditi… La radice della parola è comune, ma quante sfaccettature!

Nel misurare la distanza dal “normale”, lo stupore avvertito dai sensi rivela che il fondamento dell’ordine (che ne sta alla radice) vale molto più dell’ordine stesso. Sperimentiamo (succede, non è un’idea) che quasi mai l’ordine delle cose (che non è casuale, ma intelligente) avvicina al loro fondamento (cioè Dio, il quale non ha fondamento) e perciò si vive etsi Deus non daretur (come se Dio non esistesse).

Si dà tutto per scontato e se proprio si deve trovare un fondamento lo si attribuisce alle facoltà dell’uomo, in ragione dei portenti artigianali, scientifici e tecnologici di cui è capace, specialmente grazie a un’abile propaganda che spinge la conoscenza in quella direzione.

Quando invece subentra lo stupore e ci si sente perduti perché il male è talmente terribile che le risorse umane fanno cilecca e non bastano più, lo scenario cambia. Si comincia a percepire che non è tanto importante la parola che dice, ma Chi la dice. E l’ordine (il fondamento) può dirlo solo Dio. Non è un capire (un vedere), ma un assaggio che richiede abbandono e fiducia: è la Grazia della fede. Nello stupore che discende dall’incappare in ciò che non piace, ma che rimanda al fondamento di quel che piace fa capolino l’intuizione che il fondamento si trova a un livello superiore, presso un’intelligenza ulteriore.

La fede non vede ancora (altrimenti non sarebbe fede) eppure è fondamentale per l’intelligenza. Una fede senza intelligenza è quella che crede di credere. Ma senza la fede (senza la Grazia di intuire il fondamento) intelligenza non c’è: si scade nello stordimento, nel disorientamento, nell’ideologia, nella disperazione e (basta guardarsi attorno) nella disumanità. Cosa intende la fede? La rivelazione di Dio! L’uomo non è Dio e tutta l’intelligenza e la conoscenza umane non possono comprendere Dio, riducendoLo a idea. Questo può farlo una religione, ma il cristianesimo non è una religione proprio perchè è Dio ad attrarre l’uomo a sè, partecipandoci la Sua divinità inaccessibile alla nostra natura (per di più decaduta) se non per Grazia.

L’esperienza di Dio nell’anima è più comune nell’esperienza del limite, un incontro ineludibile per ogni creatura senziente e intelligente nel commisurarsi con la realtà. E senza speranza quest’esperienza è disperata…

C’è un’alternativa alle derive negative dello stupore soltanto volgendoci a Qualcuno in cui l’ordine ha il suo fondamento. E’ l’ordine della fede che non permette dimostrazioni positive, ma chiede un’apertura della mente a considerare l’oltre soprannaturale, per aver ricevuto, per Grazia, una Rivelazione che si propone alla nostra sensibilità. Altrimenti c’è solo un’umanità superba che cerca di salvarsi da sola, generando altro male.