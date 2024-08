Angelus bergogliano: ni la Santísima Virgen se salva del ninguneo. Quarracino.

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, José Arturo Quarracino, a quien agradecemos de todo corazón, ofrece a vuestra atención estas reflexiones sobre las palabras del Pontífice reinante en la fiesta de la Asunción. Disfruten leyendo y compartiendo.

Angelus bergogliano: ni la Santísima Virgen se salva del ninguneo

La “Iglesia sinodal” pretendida por Jorge Mario Bergoglio es una “Iglesia” sin pueblo, fruto de su menoscabo, desplazamiento y tergiversación de la Revelación, reemplazada por el “magisterio iluminador de Francisco” (“cardenal” Víctor Manuel Fernández dixit). Cada aparición pública del Obispo de Roma ya no convoca a nadie.

Angelus del 15 de agosto 2024 en la Plaza San Pedro

La celebración pontificia del Angelus el 15 de agosto ppdo. en la Plaza San Pedro ha puesto de manifiesto una vez más la escasa y vergonzosa asistencia que caracteriza la presencia de Jorge Mario Bergoglio, Obispo de Roma, en sus apariciones públicas, como exponente de la “Iglesia sinodal” por él fundada[1].

Pero además ha puesto en evidencia la nula importancia que tiene la Santísima Virgen María en la prédica bergogliana, tratándose de la Solemnidad de la Asunción de la madre del Redentor en cuerpo y alma a los cielos. Tan solo 290 palabras en menos de 7 minutos es lo que don Jorge Mario le dedicó a la mayor de las fiestas marianas en la vida de la Iglesia y al tremendo misterio glorioso que se festeja en ella. Con el agravante de eliminar toda referencia a Su gloria y a los Títulos que la tradición católica le ha otorgado en el curso de los siglos, porque para JMB la Virgen María es “la joven doncella de Nazaret”, “una mujer siempre en camino siguiendo a Jesús como discípula del Reino” (???), una “hermana… con las sandalias gastadas… y con tanto cansancio”. Es la “mujer que nos precede en el camino”, recordándonos que “también nuestra vida es un viaje, un viaje continuo hacia el horizonte del encuentro definitivo”, como si fuera la azafata de un micro o una guía turística.

Nada de Corredentora, nada de Reina y Señora, nada de Abogada nuestra, nada de Estrella del Mar o de Estrella de la Mañana, nada de Consoladora, sólo una mujer como las demás.

Pero en realidad no hay que sorprenderse de esta pobre prédica del pontífice, porque le ha aplicado a la Virgen María el mismo tratamiento que a lo largo de su pontificado le ha aplicado a Jesucristo, el Señor resucitado[2], convirtiéndolo en un personaje meloso que no exige que se lo siga cargando cada uno con su cruz, predicando el Evangelio para conversión y salvación de las almas, sino que convoca a “todos, todos, todos” a que entren a una “Iglesia desmasculinizada” en la que no pueden faltar los homosexuales ni el colectivo LGBT+[3].

“Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis”, dice Nuestro Señor (Mt 7, 15-16). La Plaza San Pedro desierta cuando habla el pontífice es el signo y la prueba más elocuente que don Jorge Mario ha cosechado lo que ha sembrado cuando renunció a ser Vicario de Cristo, para transformarse en capellán y bufón del Concejo para el Capitalismo Inclusivo, inventado por la baronesa Lynn Forester de Rothschild[4].

