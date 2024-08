Protesti contro le Olimpiadi Cripto-Sataniste? La Francia di Macron ti Arresta. CitizenGO.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo messagio che ci è giunto da CitzenGO. Buona lettura e diffusione.

Ciao Marco,

Il mondo ha assistito alla derisione della nostra fede alle Olimpiadi e noi non potevamo restare in silenzio. Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, i cristiani di tutto il mondo sono rimasti scioccati e profondamente feriti dal fatto che Gesù sia stato apertamente deriso di fronte a un pubblico mondiale. In quella che può essere descritta solo come una parodia grottesca, l’Ultima Cena, uno dei momenti più profondamente venerati nella nostra fede cristiana, è stata rappresentata da transgender mezzi nudi, drag queen e altri artisti in modo offensivo e blasfemo. Non si trattava di una semplice espressione artistica, ma di un attacco calcolato a tutto ciò che noi riteniamo sacro. Abbiamo agito rapidamente per portare le tue preoccupazioni direttamente a Parigi. Nel giro di pochi giorni, abbiamo incontrato un avvocato per discutere le nostre possibilità di fare causa ai responsabili della cerimonia. Insieme a 5 colleghi, mi sono recata a Parigi per portare la tua voce e quella di oltre 400.000 persone che hanno firmato la nostra petizione per chiedere scuse e azioni concrete per fermare gli attacchi ai cristiani. Ora, il mondo ha anche visto come le tiranniche autorità francesi hanno cercato di metterci a tacere e di rinchiuderci! Sì, hai letto bene. La polizia ci ha mentito, dicendoci che ci avrebbero portato in commissariato solo per fare rapporto. Invece ci hanno umiliato, costringendoci a sopportare condizioni che nessun cittadino rispettoso della legge dovrebbe affrontare. Riesco ancora a vedere i segni rossi delle manette sui miei polsi. Sento ancora le sirene che suonano mentre ci portano via. Sono stata trattata come una criminale, spogliata completamente e perquisita, privata dei miei effetti personali e gettata in una buia cella per la notte con le altre due donne del nostro gruppo. La paura e lo shock erano insostenibili. Ho avuto un attacco di panico. Non riuscivo a respirare. Le pareti di quella cella calda e buia sembrava che mi schiacciassero. Ma abbiamo pregato insieme, ci siamo confortate a vicenda e ci siamo rifiutate di lasciare che le azioni tiranniche e ingiuste della polizia ci abbattessero. Grazie a Dio, attraverso le pressioni esercitate dalla nostra squadra all’esterno, la polizia francese è stata costretta a rilasciarci, così io e i miei cinque amici siamo tornati a casa sani e salvi. Ma la lotta è tutt’altro che finita. Siamo stati arrestati non perché abbiamo commesso un crimine o infranto delle regole (ci siamo assicurati di essere completamente in regola con la legge), ma perché ci siamo opposti alle azioni offensive durante la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi e abbiamo difeso i diritti dei cristiani in tutto il mondo. Ero terrorizzata. Ero scossa. Ma ora adesso sono tornata. Mi sono riorganizzata e adesso sono pronta a combattere, più forte che mai, affinché tu e ogni altro cristiano siate al sicuro dall’arresto. Come ho detto, CitizenGO ha immediatamente iniziato a pianificare un’azione legale contro coloro che hanno autorizzato una cerimonia di apertura che ha preso in giro i cristiani di tutto il mondo. Ora stiamo anche portando avanti un’altra azione legale per assicurare alla giustizia i responsabili di questa detenzione illegale e dell’abuso di potere nei nostri confronti. Ma per farlo abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo raccogliere fondi per coprire le spese legali, quelle processuali e tutti gli altri costi che questa battaglia comporta. Se non combattiamo ora, queste autorità dispotiche potrebbero essere incoraggiate a espandere attacchi come questo contro i cristiani che osano parlare. Si tratta di difendere la nostra fede, di proteggere i diritti fondamentali di ogni cristiano e di fare in modo che quello che è successo a me quel giorno non succeda a te domani. Ci aiuterai?

Questa lotta non riguarda solo quello che ci è successo a Parigi. Si tratta di proteggere i tuoi diritti, la tua fede e di garantire che nessun cristiano debba affrontare la stessa ingiustizia domani. Quello che ci è successo quel giorno è stata la più grande ingiustizia che abbia mai vissuto. Ma so che siamo stati presi di mira in questo attacco perché CitizenGO è sempre la prima sulla scena, la prima a difendere la nostra fede. L’abuso di potere, la negazione dei diritti fondamentali, le intimidazioni e l’umiliazione che ho subito a Parigi sono state conseguenze dirette del nostro impegno incrollabile a essere in prima linea e a essere la tua voce sulla scena globale. Quando i cristiani parlano, dobbiamo affrontare ritorsioni. E se non reagiamo subito, queste ingiustizie non potranno che aggravarsi. Questa esperienza traumatica mi rimarrà impressa per sempre, ma rafforza anche la nostra missione: garantire che tu, io e ogni singolo cristiano possiamo difendere la nostra fede liberamente, senza temere persecuzioni o punizioni. Perciò prendiamo una posizione, coraggiosa e decisa! Ci rifiutiamo di dimenticare il motivo per cui eravamo a Parigi: la cerimonia è stata un attacco calcolato ai valori cristiani, orchestrato con la complicità dello Stato. Avallando questo spettacolo, lo Stato francese ha violato il suo dovere di neutralità e si è schierato illegalmente in una questione religiosa. Per questo motivo stiamo avviando un’azione legale su due fronti: il primo, per contestare la palese derisione della nostra fede durante la cerimonia olimpica. Il secondo, per denunciare gli arresti ingiusti e i maltrattamenti che abbiamo subito a Parigi per mano della polizia, le tattiche di intimidazione ed estorsione che hanno usato per metterci a tacere. Queste battaglie legali sono fondamentali, ma anche costose. Mi aiuti a garantire che abbiamo le risorse per combattere questa battaglia fino alla fine e per creare un precedente che proteggerà i cristiani come te e me, in tutto il mondo? Il 100% della tua donazione servirà a garantire che la tua fede sia difesa, che sia fatta giustizia, che questi torti siano riparati e che CitizenGO rimanga in grado di continuare a combattere le battaglie future il più velocemente possibile!

CitizenGO è stata in prima linea fin dall’inizio. Siamo stati i primi ad alzarci in piedi quando la nostra fede è stata derisa e calpestata. Abbiamo agito rapidamente, arrivando a Parigi con un autobus e oltre 400.000 firme sulla nostra petizione e pianificando azioni legali contro i responsabili della blasfemia della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi. CitizenGO è costantemente la prima! Mentre io ero terrorizzata in quella soffocante cella, il nostro team all’esterno lavorava instancabilmente, contattando avvocati e ambasciate per farci uscire. Nel giro di un giorno hanno ottenuto il nostro rilascio. Ora siamo i primi a reagire e a dare un esempio a chi abusa del proprio potere contro i cristiani. Ma la nostra agilità e il nostro successo in questa operzione sono impossibili senza di te. Abbiamo bisogno del tuo sostegno per andare fino in fondo. Se lasciamo che l’ingiustizia che io e la mia squadra abbiamo subito rimanga senza risposta, altri tiranni come la polizia di Parigi crederanno che i cristiani possano essere messi a tacere e che la nostra fede possa essere calpestata senza conseguenze. Questa è più di una battaglia legale: è una lotta per i nostri diritti e la nostra fede. Se non agiamo ora, cosa accadrà domani a cristiani come te e come me? Per favore, aiutami a far sì che non tu debba mai subire quello che ho subito io. Aiutami a dimostrare al mondo che i cristiani non sono disposti a farsi intimidire.

Grazie per le tue preghiere, il tuo incrollabile sostegno e la tua immensa generosità in questo momento difficile.

Isabel Moreno, con i miei 5 colleghi arrestati, e tutto il team di CitizenGO

P.S. Il mondo ha assistito alla derisione della nostra fede durante le Olimpiadi e quando ci siamo alzati per difenderla siamo stati arrestati illegalmente e sbattuti in una cella. Questa battaglia non riguarda solo quello che è successo a me, ma anche la protezione dei diritti dei cristiani di tutto il mondo.

Stiamo avviando un’azione legale per assicurare i responsabili alla giustizia, ma abbiamo bisogno del tuo sostegno per portarla a termine. La tua donazione oggi ci aiuterà a resistere a questi attacchi e ad assicurare che nessun cristiano debba subire quello che abbiamo subito noi. Mostriamo al mondo che la nostra fede non sarà messa a tacere.

