Mastro Titta, e il Fine Vita- Inizio Morte secondo il Vaticano.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Mastro Titta offre alla vostra attenzione le sue riflessioni sulle ultime follie vaticane. Buona lettura e condivisione.

MASTRO TITTA: FINE VITA? INIZIO MORTE

In solluchero per le ineffabili frocezze parigine, il Sonderkommando Lgbtq+ di sacra stanza in Vaticano dapprima è stato costretto a deplorare il pubblico dileggio del cristianesimo, dopo di che in astinenza da “famolo strano” ha pensato bene di riprendersi la scena. Come? Andando al cuore del problema. Uomo, donna o intersex che tu sia, omosessuale o no, alla fine ti tocca schiattare. Magari con qualche aiutino misericordioso.

Già nel gennaio 2021 eravamo in piena gara di pattinaggio semantico sulla vaselina, categoria Superchierico: nutrizione e idratazione erano una “ cura dovuta alla persona del paziente ”. Si poteva dire “dar da mangiare agli affamati, visitare i malati”, ma quanto parlavano brutto i falegnami ebrei di due millenni fa. Afferma il punto, ribadisci il punto, sostieni il punto, difendi il punto fino a che il punto non scompare sepolto da dichiarazioni di principio che più fioche non si può. Allora è arrivato il momento di negarlo.

Eccoci al trionfo odierno della Open Church: si possono sospendere alimentazione e idratazione nei pazienti in stato neurovegetativo permanente, persistente o come diavolo si definisce (se non parli preciso sei ignorante). Insomma quelli che non sono vitali come Vincenzo “Joker” Paglia, l’uomo che sorride ai lacchè. Carramba che sorpresa!

Sono avvoltoi: girano in ampi cerchi intorno alla bestia morente, stringendo man mano che l’agonia avanza fino ad appollaiarsi a pochi metri in attesa della fine. Bisogna mediare, dicono. Le sfide della modernità, sussurrano. Occorre aggiornarsi, mormorano.

Credo bene: se bere e mangiare sono “cure”, oltre un certo limite si tratta di accanimento terapeutico. E rischi d’ingrassare. Circola in rete la pubblicità di nota multinazionale del bene che parla di “cibo terapeutico” da somministrare ai bambini africani. Presumo intendano una miscela di vitamine, proteine, grassi, carboidrati, integratori e fibre che si spera rimetta in piedi bambini denutriti (“poche bustine”, dicono i soccorritori). Roba chimica come il Fentanyl e i vaccini che riempie le tasche a qualcuno. Rassegniamoci: mangiare e bere sono terapie, mingere e fare la cacca prognosi riservate.

Funziona così: si accostano le parole apparentemente a caso, senza dare nell’occhio, a fin di bene. Poi di colpo la tagliola scatta e chi ci lascia la zampa fatti suoi, perché le persone non sono più abituate a cogliere implicazioni e derivare conseguenze.

Ma torniamo ai nostri chiericchioni – in questo caso la frociezza riguarda non tanto pratiche sessuali picaresche, quanto l’insostenibile promiscuità e doppiezza con le quali trattano la dottrina e quella che loro credono essere la realtà del mondo.

Potrei rivoltare il calzino fetido un numero infinito di volte esaminandolo in tutto il suo fetore. Tuttavia c’è un fatto radicale che mi sta a cuore: la questione non riguarda il fine vita, quanto l’inizio morte. Questa è, era o sarebbe la loro prerogativa intangibile: cosa inizia, cosa avviene con la morte. Questo hanno gettato alle ortiche.

Hanno anche ragione sotto certi rispetti: per quanto non se ne parli, la morte arriva per tutti. Se la morte è la fine di tutto, non si vede perché esercitare una forma qualsiasi di pietà o persino cura. La vita, la patologia, il dolore sono fatti fisiologici che di per sé non hanno nulla a che fare con la coscienza. Se anche un pomodoro urla di dolore – questo dice la scienza – figuriamoci se può essere un problema gente inchiodata nel letto che tace, cioè non spara scemenze.

Il problema è casomai se la morte è l’inizio di qualcos’altro, se questo altro è pena infinita o infinita beatitudine, che con la marmellata di brividi di piacere e sconcezze che è la giornata umana abbiamo dato. Questo è, o sarebbe, il loro ambito: il mistero della vita e soprattutto della morte riflesso nel mistero più grande di Dio. A questo hanno abdicato per occuparsi di oggetti che si fanno strada nei nostri corpi: membri maschili, vaccini, sondini, pappine proteiche e qualche liquido alcolici compresi, si direbbe.

Se qualcuno aveva immaginato il non serviam dell’uomo contro il Creatore come un atto solenne, epico e tragico ma in qualche misura grandioso, si ravveda. È questa roba qua: l’ospizio dove omini rancidi e sorridenti rubano la minestrina al vicino di sedia a rotelle catatonico.

