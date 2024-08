Collegialità Episcopale, la Dottrina Tradizione della Chiesa. Cinzia Notaro con don Curzio Nitoglia. Quarta Parte

Cari amici e nemici di Stilum, offriamo alla vostra attenzione la quarta parte delle considerazioni di don Curzio Nitoglia, a cui va il nostro grazie, sulla dottrina della collegialità episcopale, nell’intervista di Cinzia Notaro. Buona lettura e condivisione.

DOTTRINA TRADIZIONALE SULLA COLLEGIALITA’ EPISCOPALE ( QUARTA PARTE )





In questa quarta parte dell’intervista a don Curzio Nitoglia saggista e studioso del tomismo trattiamo la “Dottrina Tradizionale sulla Collegialità Episcopale”.

D. Ribadita fino alla metà del 1958 da Pio XII , cosa insegna ?

R. Costantemente e quindi infallibilmente insegnata dalla Chiesa ( vedi nota n.1 ) sui rapporti tra Papa ( nota n.2 ) e Vescovi ( nota n. 3 ) , quanto al potere di magistero e d’impero sulla Chiesa universale insegna che la giurisdizione giunge da Dio al Vescovo in tre modi : 1) tramite il Papa e non direttamente da Dio, cioè il Sommo Pontefice dà al Vescovo il potere di giurisdizione, ma non contemporaneamente alla consacrazione episcopale ( nota n. 4 ) che può essere conferita, per delega del Papa, dal Vescovo consacrante al Vescovo consacrato; 2) soltanto sulla sua singola diocesi (la quale gli è affidata dal Papa e non dal Vescovo consacrante ) e non sul mondo intero; il Papa , se vuole, può far partecipare il Corpo dei Vescovi ( non è esatto parlare in senso stretto di Collegio dei Vescovi, ma solo di Collegio degli Apostoli ( nota n.5 ) ,alla sua suprema potestà di magistero e d’impero sulla Chiesa universale ( nota n.6) , sia riunendoli in Concilio Ecumenico per il solo tempo della durata del Concilio ( nota n. 7 ), sia sparsi nel mondo, ciascuno nella propria diocesi, ma soltanto durante il tempo in cui chiede loro di pronunciarsi assieme a lui su una questione di fede o di morale da definire come obbligatoria per la Chiesa universale ( nota n. 8).

D. Il “potere d’ordine” e il “potere di giurisdizione” quale fine perseguono ?

R. Il primo alla glorificazione di Dio ( mediante il Sacrificio della Messa ) e alla salvezza delle anime ( mediante i Sacramenti ) ; il secondo a governare i fedeli in ordine alla vita eterna e si suddivide in : magistero, che è il potere d’insegnare la Verità rivelata senza errori o infallibilmente; legislazione , ovvero il potere di fare leggi, di giudicare e di coercire.



D. A cosa servono i Concili Ecumenici ?

R. Sono convenienti e necessari al buon andamento della vita della Chiesa, ma non si può dire vi siano prove sufficienti per arguire la loro istituzione divina.Tuttavia alcuni teologi , seguono la sentenza meno comune della istituzione divina dei concili ecumenici, appoggiandosi sull’autorità dell’unico Padre ecclesiastico che l’ha tramandata: S.Gregorio Magno,Epist. I, 1, 24 ( cfr. Wernz-Vidal , II, p.524, cit. in A. Piolanti, Enciclopedia Cattolica , 1950, vol. IV, coll., 167-173, voce “Concilio” ; cfr. Id.,Dizionario di teologia dommatica, Roma, Studium, IV ed.,1957, p.84, voce “Concilio” ).

D. Quindi sono d’istituzione apostolica?

R. Certamente si. Infatti il primo Concilio Ecumenico fu convocato da san Pietro in Gerusalemme nel 50 e ad esso parteciparono tutti gli Apostoli, san Paolo compreso, per dirimere la controversia sorta tra i giudaizzanti ) con San Giacomo a capo ) e san Paolo. Ciò dimostra che se la Chiesa non fosse d’istituzione divina e assistita tutti i giorni sino alla fine del mondo da Gesù. sarebbe finita già nel I secolo nonostante la santitaà di vita degli Apostoli, che da 18 anni dopo la morte di Cristo disputavano su questioni di fede essenziali per la vita della Chiesa della Nuova ed Eterna Alleanza di Cristo essenzialmente diversa dall’economia della Vecchia Alleanza come la realtà è diversa dall’ombra ( “umbram fugat Veritas / la Verità e la realtà cacciano l’ombra e la figura”, S. Tommaso d’Aquino, Pange lingua).

D. Chi sono i veri giudici e i veri maestri in materia di morale e di fede sulla Chiesa universale?

R. I Vescovi , grazie al potere ricevuto da Dio tramite il Papa, che li ha convocati in Concilio rendendoli partecipi del suo potere supremo, assoluto e totale di magistero e imperio sulla Chiesa universale. Quindi le decisioni dei Vescovi in Concilio, col Papa e sotto il Papa sono vere definizioni e veri atti giuridici obbliganti, non semplici consigli. Essi infatti, subordinatamente al papa, partecipano alla suprema potestà di Pietro e dei suoi successori. E’ importante specificare che i Vescovi sono maestri e giudici sulla Chiesa universale non in maniera totale e assoluta (ossia sciolta da ogni altro potere superiore), ma in maniera subordinata e dipendente da Pietro. Perciò il Papa è essenziale e non accidentale ( come vorrebbe il conciliarismo e l’episcopalismo collegiale ) al governo (di magistero e di giurisdizione) della Chiesa universale e dunque alla sua vita ed anche alla validità del Concilio Ecumenico come la testa essenziale alla vita del corpo ( cfr. S.Roberto Bellarmino, De Conciliis, cit.,I, 18). Quindi non ci si può appellare alla sentenza dei Vescovi contro quella del Papa.

D. Anche quando il Papa riunisce i Vescovi in Concilio, rimane sempre il Papa?

R. Si, anche se li fa partecipare ( nota n. 9) al suo supremo potere di magistero e d’imperio, permane tra lui ed i Vescovi una distinzione reale e non adeguata , ovvero non alla pari, perchè il Papa è sempre il capo ed i Vescovi sono sempre il corpo, che è inferiore al capo. Come la vita dell’uomo è una sola, che pur derivando dall’anima si diffonde per tutto il corpo, il quale è diretto dalla testa, così l’infallibilità è diffusa in tutta la Chiesa (Vescovi e fedeli) , ma dipendentemente dal Papa, che può esercitarla da solo, anche senza il consenso della Chiesa .



D. Si deduce che il potere gerarchico della Chiesa è un potere monarchico?

R. Lo è in opposizione ad un potere collegiale o oligarchico/aristocratico. Il potere ecclesiastico non è affidato ad un’autorità collegiale, ma viene esercitato da un unico titolare del “potere” ( Albert Lang, Compendio di Apologetica, Torino, Marietti,1960,p.260-261).

D. In “Lumen Gentium” dottrina innovata il 21 novembre 1964 dalla Costituzione su “La Chiesa ” del Concilio Vaticano II vengono riportate delle novità?

R. Si ripete parzialmente la dottrina tradizionale, che tralascio tra parentesi . Infatti al n. 22 a-b recita : Come Pietro e gli altri Apostoli costituirono un unico Collegio apostolico, allo stesso modo ( pari ratione ) il Romano Pontefice, successore di Pietro, e i Vescovi , successori degli Apostoli, sono tra loro uniti ( … ) ( vedi n.10 ) .Ecco il carattere e la natura collegiale ( nota 11 ) dell’ordine episcopale ; i concili ecumenici comprovano apertamente tale natura collegiale dell’Episcopato( nota 12 ). Tale natura è suggerita anche dall’antico uso di far partecipare più vescovi ( nota 13 ) alla consacrazione di un futuro Vescovo (nota 14 ). Uno è costituito membro del Corpo episcopale in virtù della consacrazione sacramentale ( nota 15 ). ( … ) L’ordine dei Vescovi, che succede al Collegio degli Apostoli nel magistero e nell’impero ( … ) è pure soggetto di suprema ( cioè , la più alta, che non ha eguali, ndr ) e piena ( totale o assoluta, cui non manca nulla nel suo genere e che può tutto da sola,ndr ) potestà su tutta la Chiesa ( subiectum supremae ac plenae potestatis in universam Ecclesiam) ( nota n. 16).

Note esplicative

1 Cfr. Pio IX, Lettera al Vescovo di Monaco Tuas libenter (21 dicembre 1863), in cui il Pontefice insegna che una dottrina sulla fede e i costumi insegnata costantemente dal magistero ecclesiastico non può essere erronea e quindi va considerata infallibilmente vera o immune da errori. Per quanto riguarda la Collegialità episcopale, la quale non tratta più correttamente – come si faceva prima del Vaticano II – la distinzione tra ordine e giurisdizione, occorre sapere che tutte le fonti, le dichiarazioni dottrinali solenni, tridentine e posteriori, proclamano che la distinzione reale tra potere d’ordine e di giurisdizione è di diritto divino e che il potere di giurisdizione viene dal Papa al Vescovo prima del potere d’ordine sacramentale. Cfr. S. Tommaso d’Aquino, S. Th., II-II, q. 39, a. 3; Conc. Tr., sess. XXIII, DB 938-968; E. Ruffini, La gerarchia della Chiesa, Roma, 1921; L. Billot, De Ecclesia Christi, Roma, 1927, vol. I; A. Ottaviani, Institutiones Juris Publici Ecclesiastici, Roma, 1936, vol. I; A. Larraona, De potestate dominativa publica in jure canonico, in “Acta congressus juridici internationalis”, IV, Roma, 1937, pp. 145-180; A. Piolanti, Enciclopedia Cattolica, Città del Vaticano, 1951, vol. VI, coll., 82-83, voce “Gerarchia ecclesiastica”.



2 Il Papa ha la suprema (superiore a tutti e indipendentemente da un altro potere umano/ecclesiastico: Vescovi/concilio) e piena (totale, cui nulla manca nel suo genere; auto-sufficiente relativamente ad ogni potere umano e non quanto a Dio) potestà di giurisdizione su tutta la Chiesa (CIC, 1917, can. 218). La Chiesa è quindi, per volontà di Cristo, monarchica e il Papa ne è il Re. Sempre per istituzione o per diritto divino, tutte le diocesi, tutti i Vescovi e tutti i fedeli sono soggetti al Papa. La Chiesa di Cristo è una sola col Papa come capo effettivo e non risulta di singole chiese (orientali ortodosse e anglicana) separate da Roma verso i cui Vescovi il Papa avrebbe solo un primato di onore. Il Papa ha il primato di giurisdizione in quanto è successore di Pietro, avendo Gesù designato Pietro e i suoi successori (i Pontefici romani) come capo supremo di tutta la Chiesa. Il Papa – per divina istituzione – ottiene la pienezza del suo potere supremo di giurisdizione subito dopo aver accettato l’elezione canonica, direttamente da Dio e non tramite i Cardinali; ciò vale anche se l’eletto non è ancora Vescovo e viene poi consacrato dal Cardinale decano. Quindi il potere di giurisdizione il Papa lo riceve da Dio immediatamente dopo l’accettazione, mentre il potere di ordine, se ancora non lo avesse, lo riceve da un Vescovo (il Cardinale decano) con la successiva consacrazione episcopale.

3 I Vescovi sono i successori degli Apostoli per divina istituzione; essi presiedono alle loro diocesi particolari, che governano sotto l’autorità del Papa e non presiedono alla Chiesa universale, la quale è diretta dal Papa, che è il successore di Pietro “capo degli Apostoli” (cfr. Giovanni XXII, Costituzione Licet iuxta doctrinam contro Marsilio da Padova, 23 ottobre 1327, DB 498; Martino V, Conc. Costanza, sess. VIII, 4 maggio 1415 contro John Wycliff e sess. XV, 6 luglio 1415 contro Jan Hus, DB 675 ss.; Conc. Tr., sess. XXIII, c. 4, DB 960; Conc. Vat. I, sess. IV, c. 3, DB 1828; S. Pio X, Decreto Lamentabili, 3 luglio 1907, DB 2050; S. Pio X, motu proprio Sacrorum Antistitum, 1° settembre 1910, DB 2014; CIC, 1917, can. 329). L’Episcopato è di istituzione divina, in quanto i Vescovi sono i successori degli Apostoli, quindi esso dovrà durare sino alla fine del mondo poiché (come il Papato) è elemento necessario ed essenziale alla costituzione della Chiesa. Tuttavia i Vescovi nelle loro diocesi non hanno la potestà piena o totale (perfetta, cui nulla manca nel suo genere) e suprema (la più alta e quindi indipendente da un superiore umano: dipendono dal Papa) come l’ha il Papa su tutta la Chiesa, ma dipendono da lui nel governare quel territorio o diocesi che il Papa ha affidato loro.

4 Quando il Papa sceglie un Vescovo e gli consegna la nomina, lo rende in atto Vescovo quanto al potere di giurisdizione (CIC, 1917, can. 329), mentre il potere d’ordine gli viene conferito solo con la consacrazione episcopale, che deve avvenire non oltre 3 mesi dalla nomina; essa spetta al Papa, che può delegare un altro Vescovo a consacrare il futuro Pastore (CIC, 1917, can. 953). Quindi il poter d’ordine e di giurisdizione sono non solo realmente distinti, ma anche cronologicamente non contemporanei.