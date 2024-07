La Izquierda radical globalista intentó matar a Trump. Que Dios lo proteja. Carlos María V

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, ofrecemos a vuestra atención estos posts publicados por el arzobispo Carlo Maria Viganò y por Marco Rizzo en X, antes Twitter. Evidentemente, la costumbre de eliminar físicamente a los que molestan -Kennedy, Enrico Mattei, Aldo Moro, Muammar Gaddafi, algún presidente africano, el que proporciona a la única democracia del Mundo Occidental (no se rían) las bombas, la cobertura política y diplomática para un exterminio calculado e intencionado, etc.- está bien consolidada en la mayor democracia del mundo, la que nos empuja hacia la III Guerra Mundial. Los que no entiendan esto o no tienen ojos, o no tienen cerebro o no usan ninguno de los dos. Feliz lectura.

A los anteriores ataques criminales contra líderes políticos declaradamente antiglobalistas se agrega ahora este terrible intento de eliminar al presidente Donald J. Trump, el principal opositor de la Izquierda radical globalista.

Estamos profundamente agradecidos a Nuestro Señor que salvó a este valiente guerrero, al que no le faltaron fuerzas para levantarse e invitar a sus partidarios a combatir.

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, y el primer ministro húngaro, Victor Orbán, han escapado a ataques criminales similares. Su firme oposición al Nuevo Orden Mundial y su defensa de la soberanía nacional les une al presidente Trump.

El poder subversivo y diabólico del Estado profundo internacional es evidente, está a la vista de todos. Ya no se pueden ocultar sus crímenes contra Dios y la humanidad.

Exhorto a todos los católicos, patriotas estadounidenses y personas de buena voluntad a rezar a Nuestro Señor en este momento de gran amenaza para el mundo.

Expreso mi cercanía espiritual al presidente Trump y a su familia, asegurándoles mis oraciones.

+ Carlo Maria Viganò, Arzobispo ex Nuncio Apostólico en Estados Unidos de América.

Valoraciones individuales aparte, esto es la democracia occidental: el presidente iraní Raisi asesinado, el primer ministro eslovaco Fico herido casi mortalmente, el jefe de escoltas de Orban muerto en accidente de auto, ahora el intento de asesinato de Trump.

¿Qué conclusiones sacan ustedes?

Breitbart

El lunes, el presidente Joe Biden @potus supuestamente dijo a los donantes en una llamada telefónica que era “hora de poner” al ex presidente Donald Trump @realdonaldtrump “en la mira”.

“Biden dijo a los donantes en una llamada privada esta tarde: ‘Es hora de poner a Trump en la mira’”, escribió el lunes en un post Kenneth P. Vogel, periodista del New York Times.

Los comentarios de Biden se produjeron días antes de que se escuchara lo que parecían disparos el sábado en el mitin de Trump en Butler, Pensilvania.

En cuanto se oyeron los disparos, se pudo ver a los agentes del Servicio Secreto agolparse para proteger a Trump mientras la multitud empezaba a gritar y a agacharse.

Mientras estaba rodeado por agentes del Servicio Secreto, se pudo ver a Trump levantar su puño derecho. También se le vio sangre en un lado de la cara y en la oreja.

“El fiscal republicano del condado de Butler, Pensilvania, debería presentar inmediatamente cargos contra Joseph R. Biden por incitación al asesinato”, escribió el representante Mike Collins (R-GA) @repmikecollins en respuesta a los comentarios de Biden.

Publicado originalmente en Italiano por Marco Tosatti el 14 de julio de 2024, en https://www.marcotosatti.com/ 2024/07/14/la-sinistra- radicale-antiglobalista-ha- provato-a-uccidere-trump-che- dio-lo-protegga-carlo-maria-v/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

