La Sinistra Radicale Antiglobalista Ha Provato a Uccidere Trump. Che Dio lo Protegga. Carlo Maria V.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questi post pubblicati dall’arcivescovo Carlo Maria Viganò e da Marco Rizzo su X, già Twitter. Evidentemente l’abitudine di eliminare fisicamente chi dà fastidio – Kennedy, Enrico Mattei, Aldo Moro, Muammar Gheddafi, qualche presidente africano, quella che fornisce all’unica democrazia del MO (non ridete) le bombe, la copertura politica e diplomatica per uno sterminio calcolato e voluto ecc. è ben consolidata nella più grande democrazia del mondo, quella che ci sta spingendo verso la Terza Guerra Mondiale. Chi non lo capisce o non ha occhi, o non ha cervello, o non usa né l’uno né l’altro. Buona lettura.

Ai precedenti attacchi criminali contro leader politici dichiaratamente anti-globalisti, si aggiunge ora questo terribile tentativo di eliminare il Presidente Donald J. Trump, il principale oppositore della Sinistra radicale globalista.

Siamo profondamente grati a Nostro Signore che ha salvato questo coraggioso guerriero, al quale non è mancata la forza di alzarsi e di invitare i suoi sostenitori a combattere.

Il Primo Ministro slovacco Robert Fico e il Primo Ministro ungherese Victor Orbán sono sfuggiti a simili attacchi criminali.

La loro ferma opposizione al Nuovo Ordine Mondiale e la loro difesa della sovranità nazionale li accomuna al Presidente Trump.

Il potere sovversivo e diabolico dello Stato profondo internazionale è evidente, è sotto gli occhi di tutti.

I suoi crimini contro Dio e l’umanità non possono più essere nascosti.

Esorto tutti i cattolici, i patrioti americani e le persone di buona volontà a pregare Nostro Signore in questo momento di grande minaccia che incombe sul mondo.

Esprimo al Presidente Trump e alla sua famiglia la mia vicinanza spirituale, assicurando loro le mie preghiere.

+ Carlo Maria Viganò, Arcivescovo Già Nunzio Apostolico negli Stati Uniti d’America.

§§§

Al netto delle valutazioni individuali, questa è la democrazia occidentale: il presidente iraniano Raisi ucciso, il premier slovacco Fico ferito quasi a morte, il capo scorta di Orban ucciso in un incidente d’auto, adesso il tentato omicidio di Trump.

Che conclusioni traete?

§§§

Lunedì il presidente Joe Biden @potus avrebbe detto ai donatori in una telefonata che era “ora di mettere” l’ex presidente Donald Trump @realdonaldtrump “nel centro del bersaglio”.

“Biden ha detto ai donatori in una chiamata privata questo pomeriggio: ‘È ora di mettere Trump nel centro del bersaglio'”, ha scritto lunedì in un post Kenneth P. Vogel, un giornalista del New York Times.

I commenti di Biden sono arrivati ​​giorni prima che quelli che sembravano spari fossero uditi sabato alla manifestazione di Trump a Butler, in Pennsylvania.

Non appena si sono uditi gli spari, si sono potuti vedere gli agenti dei servizi segreti sciamare per proteggere Trump mentre la folla iniziava a urlare e ad abbassarsi.

Mentre era circondato da agenti dei servizi segreti, si poteva vedere Trump dare un pugno. È stato visto sangue anche su un lato del suo viso e sull’orecchio.

“Il procuratore distrettuale repubblicano della contea di Butler, Pennsylvania, dovrebbe immediatamente sporgere denuncia contro Joseph R. Biden per incitamento all’assassinio”, ha scritto il rappresentante Mike Collins (R-GA) @repmikecollins in risposta ai commenti di Biden.

§§§

