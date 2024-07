Sentirsi Piccoli, Umili, Permette di Vedere più Luce. R.S.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito, R.S., offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla nostra fede. Buona lettura e meditazione.

§§§

Quando Dio è al primo posto tutto il resto va al suo posto

Dio Padre è tale perché SIMULTANEAMENTE c’è Dio Figlio coeterno e Dio Spirito santo, che procede coeterno dal Padre e dal Figlio.

Dio è senza un perché, perciò Padre.

In Dio non hanno senso il prima, il dopo, il sotto e il sopra.

Sopra e prima del Tutto non c’è nulla. Dio è Padre e non ha un perché.

La creatura sussiste nel Verbo, il quale è coeternità al Padre che lo dice con Amore, vale a dire lo Spirito santo coeterno al Padre e al Figlio.

Il mistero di Dio rivelato in Cristo permette al creato corrotto dal Male (mancanza di Bene per aver voluto conoscere anche la disobbedienza) di essere ricapitolato in Cristo, santificato per Grazia e ricondotto alla Comunione eucaristica.

Se nessuno è escluso dalla Volontà di Bene, la volontà di rifiutare la salvezza è possibile ed accettata dalla Verità che rende liberi. Chi rifiuta la luce si perde.

Il cristianesimo non è una religione, perché Dio non è un argomento a disposizione della creatura per esercitare un potere.

All’umile che si rende recipiente della Grazia sono aperte le porte (strette) della Gerusalemme celeste. Agli altri restano le autostrade e le tangenziali di Babilonia. Un inferno e non solo nell’ora di punta degli affari mondani.

La Chiesa è luogo di tralci carichi di frutti. Tralci potati per darne maggiormente. Il secco è destinato ad alimentare il fuoco. Per qualcuno purificatore, per altri -che bestemmiano lo Spirito santo e odiano il Verbo- quel fuoco può essere eterno: il Tutto è eterno e anche il suo rifiuto lo è.

Quando Dio è al primo posto tutto il resto va al suo posto: è innanzitutto una questione di proporzioni, nel mistero del Verbo che prende carne umana.

Tra le creature dotate di corpo, l’uomo è speciale: ad immagine e somiglianza del Creatore che, nel Figlio-Verbo, ha preso carne in Maria Vergine.

Questo mistero è grande e resta un mistero anche affacciandosi alla percezione umana, alla quale si rivela, per quanto ognuno può intenderne, per Grazia divina.

Nel mondo creato (gemente per le doglie del parto, attendendo la ricapitolazione in Cristo e la rivelazione dei figli adottivi in Dio) oggi vivono circa 8 miliardi di esseri umani su una porzione di universo che ha una superficie di 500 milioni di kmq dei quali il 70% acqua.

Degli 8 miliardi suddetti, poche centinaia pretendono di decidere le sorti del mondo secondo le idee dei loro cervelli costituiti da più dell’80% di acqua.

La terra ha una massa 330000 volte più piccola del sole, che da solo vale il 99,9% della massa di tutto il sistema solare di cui fa parte il nostro pianeta.

Ma il sole è solo una dei 200 miliardi di stelle della Via Lattea, la nostra galassia.

Di galassie nell’universo si stima che ve ne siano 50 miliardi.

Gli uomini che pensano di contare così tanto da permettersi di teorizzare l’eliminazione di qualche miliardo di simili e di considerarsi alla stregua di “dio” sono obnubilati da vapori di superbia più densi di un buco nero.

Sentirsi piccoli permette di vedere più luce.

Il Verbo fatto carne addirittura vuole che l’uomo si faccia comunione con il Creatore.

Può succedere agli umili come la Beata Vergine Maria, non a chi vorrebbe rivaleggiare con Dio da quei 70 o 80 Kg di materia gonfiata di superbia che non si rendono nemmeno conto dell’insignificanza prossima allo zero che ognuno di noi sarebbe senza la Grazia che lo mantiene esistente per renderci somiglianti a Lui se stiamo volentieri nella Sua Volontà (e non nella nostra).

§§§

§§§

