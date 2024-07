Se Non Parlerete Voi, Grideranno le Pietre. Supplica Filiale ai Cardinali, Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, quasi fuori tempo massimo, con la saracinesca di Stilum Curiae a tre quarti abbassata, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato dal sito degli Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo. Buona lettura e condivisione.

SUPPLICA FILIALE: “Se non parlerete voi, grideranno le pietre” Lettera ai cardinali

di Veronica Cireneo

Ah, da quanto tempo tra di noi, conosciuti o sconosciuti Figli di Dio, registriamo nelle nostre coscienze e in quelle altrui dolore e sconcerto per questo mondo delirante, rovesciato a testa in giù.

Dall’ambito profano al sacro quante assurdità, menzogne, soprusi, abusi!

Soffriamo in particolare della confusione della Chiesa, Madre e Maestra, dalla Parola Eterna e Chiara, colpita dal cancro del progressismo, dove tutto, tutto, tutto vale come il suo contrario.

Quanta disaffezione genera verso di Lei, questo stato comatoso della fede, perfettamente ravvisabile in chi per fede avrebbe compiuto delle scelte di vita radicali: i consacrati.

Molti di loro si improvvisano clowns sull’Altare e quando si incontra un fratello in crisi, che una volta con la certezza di avvicinarlo alla Salvezza, si invitava a raggiungere un prete e un confessionale, ora non si può fare con tanta disinvoltura. Si rischia infatti di inviare un agnello ferito, anziché presso un soccorritore specializzato, direttamente in bocca al lupo.

Le Chiese si sono svuotate. Tante sette sono sono nate in questo frangente. Chiunque dice : “Dio è qui. Non è lì. Ce l’ho io!”.

Ma: “Non li seguite” dice Gesù.

Extra ecclesiam, nulla salus

Molti attribuiscono a Francesco la colpa di questo sfacelo e tanti sono quelli che da anni lo accusano di eresia, scisma, apostasia. E molti di più sono quelli che violano il terzo comandamento, disertando anche la Messa festiva. Rifiutano il Sacramentato della Confessione e della Comunione, giacché detestano che si pronunci nel canone il nome del Pontefice che ritengono antipapa, motivo per il quale, secondo costoro, slla Consacrazione del pane e ed del vino,non si realizzerebbe addirittura la transustanziazione.

Questa follia ha raggiunto livelli tali per cui tanti di costoro si spingono a privare del viatico i parenti moribondi, per paura di commettere peccato mortale col ricevere un sacramento da chi è in unione con un eretico.

Quanta gente ha presentato la propria anima all’aldilà senza il conforto e la giustificazione derivanti dalla Confessione e Comunione, pur avendone avuto il desiderio!

Se pur un papa fosse eretico, sarebbe scomunicato latae sententiae. Ovvero non sarebbe necessario un regolare processo canonico. Basterebbe solo una dichiarazione ufficiale da parte di chi ne ha facoltà. Non chicchessia, ma solo i cardinali ne hanno facoltà.

È per questa ragione e per la gravità della condizione in cui versa la Chiesa, la fede e le anime che, gli “Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo”, in collaborazione con l’associazione “Iustitia in Veritate”, umilmente rivolgono a tre Cardinali di Santa Romana Chiesa, noti per la loro fedeltà alla Verità, una supplica filiale, perché accertino e esprimano ufficialmente una parola definitiva sulle eresie, pre e post-elezione al soglio petrino, di cui è accusato il Pontefice Regnante, giudicandolo, affinché ritorni un po’ di ordine e la dovuta corrispondenza tra la gerarchia Cattolica, la Sana Dottrina Bimillenaria della Chiesa e il Suo Fondatore, Sposo, Sovrano e Maestro: Nostro Signore Gesù Cristo e procedere finalmente spediti sulla via della Fede di sempre, senza dubbi ed infingimenti. Anticipatamente Li ringraziamo.

P S. La lettera destinata ai Cardinali che, considerata l’importanza della causa, ci auguriamo vogliate inviare e fare inviare in numero significativo, è riportata di seguito per esteso e in PDF. È possibile inviare agli indirizzi delle Eminenze eccellentissime, anche solo il PDF preceduto dalla dicitura: CONDIVIDO E SOTTOSCRIVO la seguente missiva, apponendo Nome, Città di residenza, data di invio.

In oggetto: Supplica filiale.

Indirizzi a cui inviare la supplica:

Card. Burke

1) 1) communications@rlb.us.com Cardinal Muller

2) mueller@org.va Cardinal Sarah

3) robert.sarah@ccdds.va

Buon lavoro.

Dio ci assista e sia fatta la Sua Volontà.

Laudetur Jesus Christus

