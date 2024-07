San Benito. Recemos por el Pastor que traiciona a Cristo y al rebaño. Benedetta De Vito

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, nuestra Benedetta De Vito ofrece a vuestra atención estas reflexiones sobre San Benito, cuya fiesta ya no se celebra el 21 de marzo, sino el 11 de julio. Feliz onomástico, Benedetta; y feliz lectura.

§§§

El 21 de marzo, llevada por una suave brisa, Mimma Toto llegó alegremente a casa de mi madre (que entonces era también la mía) y dirigiéndose a mí, todavía niña, nacida el mismo día que ella, el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, me dijo: “¡Aaahbbetta, San Benito, las golondrinas bajo el tejado!”.

Esta frase significaba feliz onomástico. Era el día, en efecto, del santísimo abad de Nursia, era el primer día de la primavera, en el dulce renacer de la vida en la gloria divina, y era también el día de mi onomástico. La conmemoración se celebra hoy. El santo patrono de Europa se festeja, tristemente, hoy, 11 de julio, con Italia en bikini cocinándose bajo el sol…

¿Por qué? me pregunto y digo (como decía mi padre): ¡Que alguien me responda, por favor! Y descubro, y me alegro de ello, que las comunidades benedictinas celebran todavía hoy a su fundador el 21 de marzo, día de su nacimiento en el cielo. Suspiro aliviada…

Mis pensamientos vuelan hacia el papa Ratzinger, que se llamaba José, como el padre putativo de Nuestro Señor, y que para su pontificado eligió precisamente el nombre de “Benedictus”. Así, también en el nombre (como en el alma) estábamos cerca, y hoy que vuelve a ser el día (aunque falso, para mí) del Santo de los Santos, pienso en él y lo veo, radiante, en lo alto de los cielos, con vestiduras blancas y cerca de mi corazón.

El Señor le concedió la gracia de no participar (como él pedía) en la desolación de la Santa Iglesia Católica, traspasada por los numerosos iscariotes que la traspasan con su traición.

También él se hizo monje, escondiéndose en su pequeño santuario sagrado, para rezar por la Esposa de Cristo, reducida a la mendicidad, descalza, proscrita, mientras en San Pedro se festejaba a una diosa pagana… Mientras escribo esto, me asalta un recuerdo. San Benito también fue odiado por sus propios hermanos, que intentaron matarlo con veneno. Pero el Señor intervino y la copa cayó al suelo con gran estrépito. También en ese entonces, en aquellos días de la Iglesia naciente, los traidores eran muchos. Y siempre ha sido así si es cierto, como lo es, que la beata Elisabetta Canori Mora, entre los siglos XVIII y XIX, sufrió exactamente por las mismas razones por las que yo lloro (que no es poco). Y antes que ella, le ocurrió lo mismo a Santa Catalina de Siena.

El mundo camina a grandes pasos, las mentiras suben en ascensor, mientras que la Verdad sube penosamente por escaleras muy empinadas.

Pero tarde o temprano triunfará nuestro Señor en el Corazón Inmaculado de la dulcísima Virgen María. Y también emergerá la verdad en el papa Ratzinger, dulcísimo, un paréntesis rosado (su pontificado) en las tinieblas del postconcilio.

Mientras tanto, recemos por la conversión de los que traicionan su mandato de pastores, de los que dan la espalda a la Trinidad para perseguir las fábulas del mundo al revés. Recemos por todos los sacerdotes engañados por el diablo que organizan conciertos en Ibiza para celebrar sus tristes aniversarios, recemos por los que ofrecen espectáculos abominables en las iglesias, por los que, engañados, bendicen a las parejas arco iris (por Satanás). Recemos también por las muchas jóvenes hermosas (pienso en una en particular) que, en nombre del arribismo y del dios-dinero, en lugar de tener un bebé en brazos, se dedican a jugar en las máquinas tragamonedas en Las Vegas…

¡Y Feliz San Benito con las golondrinas bajo el tejado de todos modos!

Publicado originalmente en italiano por Marco Tosattiel 11 de julio de 2024, en https://www.marcotosatti.com/ 2024/07/11/san-benedetto- preghiamo-per-il-pastore-che- tradisce-cristo-e-il-gregge- benedetta-de-vito/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

