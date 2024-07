Norcia, l’Abbazia Benedettina. Due Giorni Indimenticabili. Marco Sgroi, Messa in Latino.

Nelle ultime settimane, ho avuto la grazia di trascorrere due giornate indimenticabili presso l’Abbazia di S. Benedetto in Monte, a Norcia: la prima, il 15 giugno, in occasione della celebrazione del 25° anniversario della Comunità, ma anche dell’inaugurazione del nuovo edificio, costruito a tempo di record dopo il terremoto del 2016, e dell’erezione ad Abbazia, intervenuta poco prima, il 24 maggio; la seconda, il 29 giugno, quando Padre Benedetto Nivakoff OSB, già successore di Padre Cassiano Folsom come Priore del Monastero, ha ricevuto la sua benedizione quale Abate della nuova Abbazia.

Non voglio dilungarmi troppo sulla cronaca delle due giornate. Dirò solo che il 15 giugno la folla era davvero strabocchevole: oltre 1200 persone, a dimostrazione della devozione di tante persone verso la comunità. Possiamo quasi toccare con mano che ancor oggi la Provvidenza affida a San Benedetto – e, così, ai suoi Monaci – il compito di preservare e difendere la cristianità, così come è sempre stato, storicamente, nei peggiori momenti di crisi che essa ha conosciuto attraverso i secoli.

Tutto ciò è stato confermato il successivo 29 giugno, con la benedizione abbaziale di Padre Benedetto. Nel sublime quadro della liturgia tradizionale, i segni utilizzati nel rito per manifestare l’autorità dell’Abate – magnificamente illustrati, nell’omelia che egli ha tenuto, da Padre Cassiano – ci hanno fatto comprendere dal vivo come uno dei fondamentali principi della vita benedettina: Nihil amori Christi praeponere (non si anteponga nulla all’amore di Cristo), si traduca in amore paterno per le anime – in primis dei Monaci, specificamente affidati all’Abate; ma poi di tutti i fedeli – e in servizio allo loro salvezza.

Per il resto, mi affido all’eloquenza delle immagini (che troverete in calce), per le quali ringrazio di cuore l’Abbazia; e do senz’altro, finalmente, la parola al Padre Abate, che, con la sua consueta amabilità, ha accettato di concedermi una breve intervista, destinata a Messa in Latino.