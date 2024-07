Scomunicando Carlo Maria V. il Branco Bergogliano si è Scomunicato. José Arturo Quarracino.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, José Arturo Quarracino, che ringraziamo di cuore, ci ha inviato questo messaggio per esprimere pubblicamente la sua solidarietà e il suo appoggio a mons. Carlo Maria Viganò. Buona lettura e condivisione.

§§§

Caro Marco Tosatti

Ho deciso di far conoscere, attraverso il tuo ottimo blog, queste righe che ho scritto venerdì scorso al nostro amato Arcivescovo Carlo Maria Viganò, non appena ho avuto conoscenza dell’abominevole decisione presa dal gregge cardinalizio vaticano nei suoi confronti.

Non avevo intenzione di farle conoscere, ma ho deciso di farlo dopo aver letto la bellissima lettera che Mel Gibson gli ha inviato, motivato soprattutto dal desiderio che tanti altri laici esprimano il loro sostegno e la loro vicinanza a Monsignore.

In primo luogo perché lo merita, poiché grazie alla sua preziosa e santa vita sacerdotale, soprattutto negli ultimi anni, ha rafforzato molto noi – tanti – nella nostra vita di fede.

In secondo luogo, per far sapere ai nemici di Nostro Signore Gesù Cristo e della Sua Chiesa – anche se molti di loro sono trincerati nelle posizioni vaticane – che noi non solo ripudiamo la loro diabolica decisione, ma anche e soprattutto la rigettiamo. In questo senso, diciamo loro che ci hanno già stancato e saziato, che hanno esaurito la nostra pazienza , e facciamo loro sapere che non daremo loro riposo e che li combatteremo lentamente ma inesorabilmente , finché non cambieranno atteggiamento e si convertiranno , o finché il Signore non chieda conto dei loro tradimenti, verso il popolo fedele di Dio e verso di Lui. Perché i loro attacchi contro monsignor Viganò e contro tante altre figure esemplari sono, in definitiva, contro il Signore e contro la Rivelazione divina. Sono pazzi e diabolicamente confusi se credono di farla franca, dissacrando e prostituendo la Santa Sede, che è il luogo dove furono martirizzati San Pietro e tanti fratelli cristiani, sepolti in quel luogo sacro.

Suonerà strano, e forse paradossale – perché penso di sì – che scomunicando don Carlo Maria Viganò in realtà l’Usurpatore e il suo entourage del gregge demascolinizzato si siano scomunicati: il nostro Arcivescovo resta un figlio fedele della Chiesa di Cristo, mentre il Vaticano e i gerarchi si sono distaccati dalla Sua Chiesa, anche se restano in carica, Dio sa per quanto tempo.

Sono sempre più convinto che considerare JMB un pontefice eterodosso, sbagliato o deviato sia un errore, perché in realtà egli si comporta e agisce – e molto probabilmente è – un agente al servizio dei nemici di Dio e della sua Creazione. In definitiva, il sedicente scomunicatore, in realtà, non è altro che una rozza rappresentazione gesuitoide di Jeffrey Epstein, e i suoi scagnozzi leccapiedi sono la sua Ghislaine Maxwell, in versione demascolinizzata o, come ama dire il Supremo, le sue frociaggini.

José Arturo Quarracino

“Da:José Arturo Quarracino

A: Carlo Maria Viganò

Venerdì 5 luglio alle 10:12

Caro Monsignore,

Ho saputo da tempo della decisione che il branco bergogliano ha preso insieme al Satrapo di Roma nei suoi confronti. Per me questo pronunciamento ha il valore di una carta igienica usata, motivo per cui l’ho gettato nella cyber toilette. Che gli effeminati di Roma abbiano cercato di giudicarLa ha meno valore del fatto che Chapo Guzmán abbia espresso la sua opinione sul Credo Apostolico.

Non so come proseguirà questa storia, ma sappia che sono totalmente e assolutamente al suo fianco, per qualunque cosa lei abbia bisogno o ritenga conveniente o necessaria. In ogni caso saremo dei laici “scismatizzati” e molto onorati, come dicono i nostri gauchos della Pampa.

Le mando un abbraccio fortissimo e filiale in Nostro Signore Gesù Cristo, Redentore dell’Uomo e Redentore del Mondo, e nella Sua Santissima Madre, Regina della Pace e Regina della Croce”.

§§§

§§§

