Al excomulgar a Carlo María V. la piara bergogliana se excomulgó a sí misma. José Arturo Quarracino.

Marco Tosatti

Estimados StilumCuriali, José Arturo Quarracino, a quien agradecemos de todo corazón, nos envió este mensaje para expresar públicamente su solidaridad y apoyo a Monseñor Carlo Maria Viganò. Feliz lectura y compartir.

§§§

Estimado Marco Tosatti

Me he decidido dar a conocer, a través de su excelente blog, estas líneas que le escribí el viernes ppdo. a nuestro amado arzobispo Carlo Maria Viganò, apenas me enteré de la abominable decisión tomada por la piara cardenalicia vaticana respecto a él.

No pensaba darlas a conocer, pero me decidí a hacerlo después de leer la hermosa carta que le envió Mel Gibson, motivado por el deseo sobre todo de que muchos más laicos expresen su acompañamiento y cercanía con Monseñor. En primer lugar, porque se lo merece, ya que gracias a su valiosa y santa vida sacerdotal, en especial en los últimos años, nos fortaleció muchísimo -a muchos- en nuestra vida de fe. En segundo lugar, para hacerle saber a los enemigos de Nuestro Señor Jesucristo y de Su Iglesia -aunque varios de ellos enquistados en cargos vaticanos- que no sólo repudiamos su diabólica decisión, sino que además y sobre todo expelemos sobre ella. En este sentido, les decimos que ya nos cansaron y hartaron, han colmado nuestra paciencia, y les hacemos saber que no les vamos a dar descanso y vamos a combatirlos sin prisa pero sin pausa, hasta que cambien de actitud y se conviertan, o hasta que el Señor los llame a rendir cuenta de sus traiciones, hacia el pueblo fiel de Dios y hacia Él. Porque sus ataques contra monseñor Viganò y contra otras tantas figuras ejemplares son, en el fondo y en definitiva, contra el Señor y contra la Revelación divina. Están locos y confundidos diabólicamente si creen que se van a salir con la suya, profanando y prostituyendo la Santa Sede, que es el lugar en que fueron martirizados San Pedro y tantos hermanos cristianos, enterrados en ese lugar sacro.

Sonará extraño, y quizás paradójico -porque así lo pienso- que al excomulgar a Don Carlo Maria Viganò en realidad el Usurpador y su cortejo de piara desmasculinizada se han excomulgado ellos mismos: nuestro Arzobispo sigue siendo hijo fiel de la Iglesia de Cristo, mientras que los jerarcas vaticanos se han externalizado de Su Iglesia, aunque sigan en sus cargos, Dios sabe hasta cuándo.

Estoy cada vez más convencido que considerar a JMB un pontífice heterodoxo, equivocado o desviado es un error, porque en realidad se comporta y actúa -y muy probablemente lo sea- un agente al servicio de los enemigos de Dios y de su Creación. En última instancia, el autopercibido excomulgador, en realidad, no es otra cosa que una burda representación jesuitoide de Jeffrey Epstein, y sus secuaces lamezapatos son su Ghislaine Maxwell, en versión desmasculinizada o, como le gusta decir al Supremo, sus frociaggini.

Atte.

José Arturo Quarracino

“De: José Arturo Quarracino

Para: Carlo Maria Viganó

vie, 5 de jul a las 10:12 a.m.

Estimado Monseñor,

me he enterado hace un rato de la decisión que tomó la piara bergogliana junto con el Sátrapa de Roma respecto a usted. Para mí, ese pronunciamiento tiene el valor de un papel higiénico usado, por eso lo he arrojado al inodoro cibernético. Que los afeminados de Roma hayan pretendido juzgarlo a usted tiene menos valor que el Chapo Guzmán opinando sobre el Credo Apostólico.

No sé cómo seguirá esta historia, pero sepa que estoy total y absolutamente a su lado, para lo que necesite o crea conveniente o necesario. En todo caso, seremos laicos “cismatizados” y a mucha honra, como dicen nuestros gauchos pampeanos.

Le mando un fortísimo y filial abrazo en Nuestro Señor Jesucristo, Redentor del Hombre y Redentor del Mundo, y en su Santísima Madre, Reina de la Paz y Reina de la Cruz”.

§§§

