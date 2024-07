Mel Gibson a Carlo Maria V.: Lei è un Atanasio dei Nostri Tempi. Bergoglio è Scismatico.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questa lettera che Mel Gibson, l’indimenticato autore della Passione di Cristo, ha indirizzato all’arcivescovo Carlo Maria Viganò dopo la scomunica comminata nei suoi confronti dal discusso prefetto del Dicastero pe la Dottrina della Fede, “Tucho” fernandez. Buona lettura e condivisione.

§§§

Caro arcivescovo,

Sono sicuro che non si aspettava altro da Jorge Bergoglio.

So che lei sa che non ha alcuna autorità – quindi non so che effetto avrà su di lei in futuro – spero che continuerà a dire messa e a ricevere i sacramenti lei stesso – è davvero un distintivo d’onore essere messo da parte dalla falsa Chiesa postconciliare.

Ha tutta la mia comprensione per il fatto che soffre pubblicamente questa grave ingiustizia. Per me e per molti altri lei è un eroe coraggioso.

Come sempre, ha colto nel segno per quanto riguarda l’illegittimità di Francesco. Lei esprime i problemi fondamentali dell’istituzione che ha eclissato la vera Chiesa e mi congratulo per il suo coraggio nell’esprimerlo, ma soprattutto nel mantenere la fedeltà alla vera Chiesa!

Lei è un Atanasio dei giorni nostri! Ho tutto il rispetto per il modo in cui difendi Cristo e la sua chiesa. Sono d’accordo con lei al 100% sul fatto che la chiesa postconciliare del Vaticano II è una chiesa contraffatta. Per questo ho costruito una chiesa cattolica che pratica solo il culto tradizionale. Lei è benvenuto se vuole venire a dire messa lì in qualsiasi momento.

Naturalmente essere chiamato scismatico ed essere scomunicato da Jorge Bergoglio è come un distintivo d’onore se si considera che egli è un apostata totale e la espelle da una falsa istituzione.

Ricordi che il vero scisma richiede innovazione, cosa che lei non ha fatto ma che Bergoglio fa ad ogni respiro.

È lui, quindi, lo scismatico! Tuttavia si è già scomunicato ipso facto con le sue numerose eresie pubbliche (canone 188 del Codice del 1917).

Come lei sa, non ha il potere di scomunicarla perché non è nemmeno cattolico.

Quindi gioisca! Sono con lei e spero che Bergoglio scomunichi anche me dalla sua falsa Chiesa.

Bergoglio e le sue coorti hanno i vestiti e gli edifici, ma lei ha la fede.

Dio la benedica e la protegga. Se ha bisogno di qualcosa chieda pure, farò del mio meglio per aiutarla.

Con ammirazione e rispetto eterno.

§§§

§§§

