Facebook al rescate de Bergoglio, prohíbe titulares con el apellido de Carlo Maria V. Quién sabe por qué…

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, en los últimos días nuestro sitio ha sido censurado varias veces por FaceBook. No es nada nuevo, diréis, y tenéis razón. ¿Por qué lo menciona en un artículo sobre monseñor Viganò? Porque la mayoría de los artículos retirados de Facebook tenían precisamente ese apellido en el título: Viganò. Así que se me ocurrió sortear el bloqueo escribiendo: V*i*g*a*n*ò. Funcionó unas cuantas veces, y entonces se desencadenó la eliminación… Y por eso me resigné a utilizar la fórmula Carlo Maria V. en el título, salvo que después de publicar el post en Facebook, cambié el título utilizando el apellido completo.

Me parece que es interesante; evidentemente los algoritmos han recibido órdenes de hacerlo. Ahora bien, una de las batallas a librar por el valiente arzobispo, a quien va toda nuestra solidaridad y afecto en el rocambolesco juicio organizado por el verraco argentino y sus compinches en la Viña del Señor, es precisamente ésta: contra el servilismo de Jorge Mario Bergoglio a los poderes globalistas y mundialistas, de tal manera que lo convierte de facto en el capellán del NWO, de los Soros y de los Rotschild. No es casualidad que a Facebook, propiedad de un tal Mark Zuckerberg, no le gusten otros términos en sus títulos, y lo hemos experimentado muy recientemente con artículos eliminados. En esos titulares aparecían las palabras FEM Foro Económico Mundial, Masonería, Nuevo Orden Mundial. Menudo caso, ¿verdad?

Buona lettura e condivisione. A continuación encontrarán el artículo que nuestro amigo Paolo Deotto escribió después de la rocambolesca sentencia firmada por Tucho Bésame Mucho Fernández y ordenada por su jefe. Como ya hemos señalado, los tiempos de la reacción vaticana plantean interrogantes. Se puede especular que las “peculiaridades” humorales y psíquicas del pontífice, nunca realmente mantenidas bajo control ni siquiera en años pasados, están alcanzando otro nivel de desequilibrio. Y parece -por lo que se filtra desde el búnker de Santa Marta- que los arrebatos de ira y los arrebatos verbales no elegantes han aumentado en los últimos meses. La magnitud de la reacción negativa contra Fiducia Supplicans, nunca antes registrada a estos niveles por un documento vaticano, la influencia del arzobispo en amplias franjas del episcopado especialmente en Estados Unidos, donde los grandes aliados de Bergoglio -los demócratas de Obama, Clinton y Biden- ven acercarse la victoria de Trump, y la consideración que Viganò ha ganado cada vez más en el Pueblo de Dios pueden ser concausas desencadenas por el movimiento de Bergoglio. Disfruten leyendo y compartiendo.

Y ahora veremos cuántos y cuáles religiosos serán capaces de levantar la cabeza y, en nombre de la Verdadera Fe, solidarizarse con Monseñor

La decisión del Dicasterio para la Doctrina de la Fe de excomulgar a monseñor Carlo Maria Viganò (ver https://www.rainews.it/ articoli/2024/07/vaticano-lex- santuffizio-scomunica-per- scisma-mons-carlo-maria- vigano-acb1c29c-67a8-4377- 9d1d-54e9810c329a.html ) no fue ciertamente inesperada.

No fue inesperada, porque ahora está absolutamente claro: para Bergoglio & co. hay y habrá siempre espacio y acogida para los sacerdotes y obispos que defienden a los homosexuales, que han estado implicados en escuálidos acontecimientos escandalosos, que han reducido la liturgia a una farsa, que predican desde un centro social y no desde una parroquia. Hay y habrá lugar siempre para familias mixtas, extendidas, ampliadas y fusionadas. A los grupos de travestis nunca se les negará audiencia. Se podrán llevar siempre imágenes paganas o supuestas “obras de arte” escandalosas y blasfemas.

Para Bergoglio y compañía no hay exclusiones. La misericordia se distribuye. Hay de sobra para todos, todos, todos.

Pero atención: todo es bueno para todos, con una condición: no se debe tener la pretensión de defender la Doctrina y la Fe católicas, porque entonces la misericordia que acoge se transforma y se convierte en dureza y castigo. ¿Pero por qué, dicen desde Santa Marta, ustedes no han comprendido aún que nuestro enemigo es ese hombre Jesucristo, a quien ustedes insisten en Hijo de Dios y Redentor?

La excomunión es el último acto de una farsa trágica, en la que está en juego la salvación de las almas, engañadas, engañadas, arrastradas a un caos mental y moral donde se permite todo y lo contrario de todo. Es suficiente con que unos y otros no sean católicos.

Reiteramos toda nuestra cercanía y solidaridad con monseñor Viganò, toda nuestra gratitud por su valentía y claridad. Reiteramos nuestro compromiso de rezar por él, para que el Señor le dé siempre la fuerza de enfrentarse a la maldad de los negadores de la Verdad.

Quedamos a la espera de ver cuántos y cuáles sacerdotes y obispos serán capaces de alzar su voz en defensa y solidaridad de monseñor Viganò. Y esperamos también -pero prescindiríamos gustosos- lo que muchos amigos e intelectuales, mucho mejor preparados que nosotros, escribirán para explicarnos, con profundos análisis teológicos y jurídicos que, al final, Viganò sale bien parado, porque se ha buscado sus propios líos.

Y permítannos reiterar el paralelo con San Atanasio, excomulgado dos veces, perseguido, también él en su tiempo víctima de los “doctos”. También él fue un hombre que “se lo buscó”, por amor a la Verdad.

Gracias, Monseñor Viganò, desde hace años Usted ha sido un faro en la niebla tóxica de la confusión y de la herejía. Rezamos por usted, estamos cerca de usted, pedimos al Señor que le conserve durante mucho tiempo y le deseamos de corazón lo mejor.

Publicado originalmente en Italiano por Marco Tosatti el 6 de julio de 2024 en https://www.marcotosatti.com/ 2024/07/06/facebook-in- soccorso-di-bergoglio-banna-i- titoli-con-il-cognome-di- carlo-maria-v-chissa-perche/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

