Povera Italia. La Servitù ai Padroni USA è Felicemente, Indecorosamente, Bi-Partisan.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo post pubblicato su Instagram da giuseppe_salamone90, che ringraziamo per la cortesia. Povera Italia, di dolore ostello, serva senza dignità. Buona lettura e condivisione.

Non si fa in tempo a indignarsi per ciò che combina la donna, madre e Cristiana che subito ci serve su un piatto di piombo l’ennesima vergogna. Ed è così che nello stesso giorno ha svenduto ufficialmente Tim e ha consegnato la base militare di Solbiate Olona sempre ai padroni a stelle strisce, visto che diventerà il quartier generale della nuova forza di reazione della Nato in Europa.

Tutto ciò è stato deciso al vertice Nato di Vilnius del 2023, o forse bisognerebbe dire imposto dai padroni della Casa Bianca che hanno ordinato di preparare ogni singolo Paese suddito per trasformarlo in un campo di battaglia. Ovviamente il tutto sempre lontano dalla statua della libertà. Le bombe devono cadere in tutto il mondo all’infuori del loro territorio. La motivazione di questa decisione è dettata dal fatto che, secondo quanto affermano lor signori, bisogna aumentare la propria capacità di deterrenza e difesa, la prevenzione e gestione della crisi e la sicurezza cooperativa. Tradotto in parole povere: si stanno preparando alla guerra, quella a casa nostra!

Non ci credete? E allora secondo voi a che serve questo nuovo assetto operativo che porterà a Solbiate Olona fino a 300 mila soldati provenienti dai Paesi dell’alleanza più guerrafondaia mai esistita sulla faccia della terra? A cosa servirà portare nuovi mezzi e nuove tecnologie?

E come se non bastasse, il comandante che prenderà le redini ha anche annunciato in pompa magna che sono già state programmate diverse esercitazioni per i prossimi due anni. Insomma, un altro bersaglio piazzato in Italia, che sta diventando sempre più una base militare dove pioveranno le prime bombe qualora la situazione dovesse precipitare.

Ora una cosa mi chiedo: ma a fronte di ciò che stanno combinando Giorgia Meloni e il suo governo di finti patrioti, svendi patria e guerrafondai, dove stanno le opposizioni visto che ogni giorno che passa il nostro paese diventa sempre più un territorio di guerra per mano statunitense? Ma vi volete svegliare, diamine! Dovreste fare le barricate davanti a una Presidente del Consiglio che ogni giorno che passa ci sta trascinando sempre più in guerra. L’ Italia ripudia la guerra, cosa non vi è chiaro?

