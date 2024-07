Parla Robert Redfield, del CDC: in Maryland i 2/3 dei Malati di Covid Hanno Ricevuto il Siero.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo post pubblicato su Instagram da maloreimprovvisonews che ringraziamo per la cortesia. Vi consigliamo di ascoltare il video orifinale, sottotitolato in italiano. A commento, vorrei offrirvi l’ultima uscita di Matteo Pfizer Bassetti, della Banda del Buco, che impervio alla realtà e alla scienza continua a spingere per le iniezioni…

Robert Redfield, ex direttore del CDC (Center for Disease Control, n.d.r.) , intervistato da Chris Cuomo.

1️⃣ I vaccinati infetti non dovevano essere tracciati, per non far capire che i vaccini non funzionavano.

2️⃣ Non bisognava obbligare le persone a vaccinarsi e bisognava dire che c’erano effetti avversi.

3️⃣ Bisognava dire che non proteggono contro l’infezione e la trasmissione.

4️⃣ Forse, dico forse, la protezione dura fra i 4 e i 6 mesi al massimo.

5️⃣ Se vieni a intervistare i miei pazienti, sono tutti malati di quello che diresti sia Long Covid, ma non hanno mai avuto il Covid. Sono malati a causa dei vaccini.

6️⃣ Biden diceva che era una pandemia di non ‘vaccinati’ ma se venivi in Maryland, due terzi degli infetti erano ‘vaccinati’.

