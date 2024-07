La Storia l’Ho Vissuta, non Cercate di Raccontarmela. Amedeo Zerbini.

Oggi (3 luglio 2024) compirò 94 anni . Essendo io un pensionato “ex lavoratore” la cosa non fa notizia, ma se fossi un ex calciatore o un x comico o un ex cantautore almeno al TG4 ne parlerebbero.

Non scrivo questa nota per ricevere auguri, ma per parlare della vita. Della vita vissuta, non di quella raccontata in romanzi o in libri di “pensatori” e “storici” più o meno autorizzati e riconosciuti.

Non sono nato per mia volontà, ma, da quanto mi hanno raccontato, perché fortemente voluto dai miei genitori, che hanno scommesso sulla possibilità che dopo due figlie femmine potesse nascere un maschio. Cosa ardentemente desiderata da mio padre che voleva che il suo cognome avesse un futuro. Alla mia nascita, mio padre fece suonare a festa le campane perché tutto il paese sapesse che era nato un bambino.

Poi sono stato battezzato e fatto cristiano, ma non l’ho chiesto io.

Sono nato, per legge, di razza ariana e fascista e quindi non perseguibile dalla legge anti ebraica. Per questo non sono diventato senatore a vita come Liliana Segre. Sono stato, per legge, figlio della lupa, balilla, poi nominato capo squadra, balilla moschettiere, balilla moschettiere scelto. Una carriera poi finita il 25/4/1945, quando avevo quasi 15 anni. Oggi io la considero una comica, quelli venuti dopo, una tragedia. Ma in realtà non è né una comica né una tragedia: è vita vissuta.

Di mia volontà a 7 anni ho scelto di fare il chierichetto e benché sapessi a mala pena leggere e scrivere imparai a memoria l’ ad Deum qui laetificat iuventutem meam in risposta all’introibo ad altare Dei e il Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis dopo l’offertorio. Ma non me ne faccio né un merito né un demerito, né una ragione valida per secegliere tra VO e NO.

Poi ho visto Re Vittorio Emanuele III diventare Imperatore di Etiopia e successivamente Re d’Albania. Ho visto Francisco Franco diventare dittatore della Spagna con l’aiuto determinante dell’ Italia Fascista , ho visto nascere l’Asse Roma-Berlino e ho sentito alla radio la solenne dichiarazione di guerra annunciata da Mussolini il 10/6/1940. Poi ho subito la tessera annonaria, i bombardamenti anglo americani, ho assistito alla fuga dei militari dalle caserme l’8 settembre 1943, la buffonata dei partigiani, la violenza della GNR (Guardia Nazionale Repubblicana) e dei RAP (Reparti Antipartigiani) e della DM (Decima MAS), ho visto la fuga dei capi di queste organizzazioni il 23 e 24 aprile e la conquista delle loro sedi vuote da parte dei partigiani (fino al giorno prima operai della tedesca TODT) il 25 aprile del 1945.

Poi ho visto nascere e crescere la Repubblica Italiana.

Dalla buffonata del Referendum a tutto quello che è seguito in politica. Ho vissuto, e per la mia parte ho contribuito alla sua realizzazione, il BOOM economico e, mio malgrado, ho subito il successivo paff, la contestazione sessantottina, la violenza degli anni di piombo, gli inani tentativi di risollevamento da parte di una popolazione che non ne può più e una classe politica sempre più inefficiente e corrotta . E non mi dilungo perché dalla storia entriamo nella cronaca che è sotto gli occhi di tutti.

Però mi domando: che senso ha che gente nata nel 1990 pretenda di raccontarmi la storia che per mia e non mia volontà ho vissuto? E pretenda di aver ragione quando dico che certe cose che raccontano non sono vere?

L’unica risposta che posso darmi è : questa è la vita.

