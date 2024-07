Il Mondo della Bruttezza è un Mondo senza Maestri (Venezia Docet..). Benedetta De Vito.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la nostra Benedetta De Vito offre alla vostra attenzione queste riflessioni sul mondo folle in cui viviamo, e l’eroismo della normalità. Buona lettura e condivisione.

§§§

In una ancora fresca mattina di giugno, con la curiosità di una scolaretta, mi dirigo a passi veloci verso un certo luogo di maestà pontificie e ora repubblicane (ma taccio il nome), dove parteciperò a un gruppo di lettura, Che cosa sia un gruppo di lettura lo so a stento, ma, basta, chiudersi in una torre d’avorio., scendi nel mondo, Benedetta.

Va bene, eccomi. Così mi trovo lì, in mezzo a molti simpatici lettori a commentare un libro ambientato a Napoli e raccontato da due “book influencer”., una dai capelli biondi e l’altra rossi e tutt’e due sprizzano vivacità e si fanno riprendere da una telecamera mentre, in questo caso, tagliano e cuciono le pagine suddette. Girano in tondo nelle critiche, senza però, secondo me, arrivare al cuore medesimo dell’impresa fallita. Blablablae ancora blablabla.

Ma il busillis non riescono ad afferrarlo. Azzardo, a bassa voce: “Manca l’ironia!”. Siccome una delle due influencer tizie mi siede accanto, ha afferrato la mia frase e , girandosi verso di me, come se avesse visto un alieno verde, mi fa : “E tu chi sei?”. Le rispondo: “Benedetta” e poi non so che cosa è accaduto perché il tempo era scaduto, ciao ciao alla prossima. E alla prossima, dove mi ero regolarmente iscritta, non ho trovato anima viva. “Si fa su instagram…”, mi dice annoiato un bigliettaio. Ci mancherebbe altro, no grazie. Almeno potevano avvertirmi e mi sarei evitata una passeggiata, questa volta, nella canicola romana, alla faccia della maestà pontificia e ora repubblicana…

Mi è venuto in mente questo infelice episodio della mia biografia al passato prossimo nel leggere un titolo impietoso dedicato alla squadra italiana che si è fatta sconfiggere brutalmente dalla Svizzera e, più in generale, osservando il degrado in cui ci siamo abituati a vivere che affossa il merito e premia il suo opposto.

Ah sì, cara Benedetta, è tutta invidia la sua. Sento già un tumultuar di voci in forma di accusa e di malignità. Ma no, nonono, io amo il merito, apprezzo, quando c’è, la bellezza altrui, la bravura, la grazia, il talento. E se c’è almeno un ingrediente, sono la prima a rallegrarmene e a fare un passo indietro. Ma non vedo che piccinerie e miserie intorno e poco che si salvi. Sì, nel mondo al contrario anche la bruttezza vince. Vince chi urla, chi è sgarbato, chi, tatuato fino al mento e anche più su, offre lo spettacolo dell’orgoglio umano e della spietatezza del cannibale.

E il mondo della bruttezza è un mondo senza maestri, come hanno dimostrato le tre ragazzine di Venezia che han fatto scena muta all’esame di maturità per protestare contro chi le aveva, a loro uzzolo, mal giudicate. Secondo loro e anche secondo le loro mamme. (le quali s’accodano al padre della Salis nel farsi paladine del mondo a testa in giù) è giusto quel che hanno combinato e sacrosanto un comportamento che, ai miei tempi, le avrebbe rispedite presto e subito a ripetere l’anno. E invece, osanna, foto sui giornali e brave, bene, bis. Sì anche loro hanno un futuro come “influencer”.

Influencer per scendere sempre più in basso verso la mediocrità, la sciatteria, la tristura, la superficialità, i libri di plastica tutti uguali e senza sale e pepe.

Vabbè, già che ci sono, vorrei aggiungere una noticina sulla derapata incarnata da Tucho Fernandez (altra decadenza), ma no preferisco concludere raccontando quel che ho udito in spiaggia due giorni fa.

Cioè che una ragazzina che si era rifiutata di prendere il vaccino e che, forse un poco troppo animatamente, si scagliava contro l’aborto, ha subito un Tso e ora è sotto psicofarmaci.

Sono giorni che prego per lei e che mi chiedo perché la verità viene trattata così e la menzogna, in forma di orgoglio arcobaleno, con volgarità ed eccessi che fan piangere Maria, viene lodata.

Ma sì, lo so, so che viviamo i tempi dell’Anticristo, eppure ogni volta le lacrime si fanno sangue e prego tante corone di Rosario per ritrovar l’equilibrio e il passo lieve del sole che lassù in cielo illumina cattivi e buoni lasciando al Signore il giudizio finale.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: bdv, de vito, nazionale, venezia



Categoria: Generale