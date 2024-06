La Crescente e Preoccupante Disaffezione verso Questo Papato. Infovaticana.

È innegabile che in questi ultimi anni di pontificato di Papa Francesco la polarizzazione, la tensione, la mancanza di unità e la disaffezione nei confronti del papato non hanno fatto altro che crescere.

Cardinali, vescovi e preti sono stati cancellati in tutti questi anni da Roma. Tutti avevano un denominatore comune: la buona dottrina, la difesa del Magistero e la critica ad alcune azioni del Papa e di coloro che governano i destini della Chiesa in questi momenti di caos e confusione.

Sono molti quelli che vedono con impotenza e disperazione come coloro che ne pagano il prezzo siano sempre gli stessi, mentre a coloro che sostengono la rottura con Magistero, Tradizione e dottrina non solo non fanno nulla ma in molti casi vengono promossi e protetti.

Qualcuno in Vaticano dovrebbe chiedersi perché negli ultimi anni sono emerse così tante voci critiche tra i membri della Chiesa. È triste vedere quanti sacerdoti che hanno donato la vita a Dio rischiano la testa dovendo denunciare pubblicamente alcuni deliri di questo papato e dei suoi più stretti collaboratori.

Da Viganó alle ex suore di Belorado

Sono passati molti anni da quando la disunità che esiste all’interno della Chiesa in questo momento non era così evidente. Negli ultimi anni alcuni vescovi sono stati epurati da (Strickland o Daniel Fernández) con il pretesto della mancanza di unità e comunione. Molti di loro hanno alzato pubblicamente la voce per mettere in guardia su alcune cose che venivano fatte in modo sbagliato.

Sicuramente, seguendo una strategia sbagliata, Mons. Viganó l’ha lanciata pubblicamente contro Papa Francesco e i suoi collaboratori come il cardinale Víctor Manuel Fernández. Questa stessa settimana, abbiamo anche visto come l’arcivescovo di Burgos, Mario Iceta, non ha avuto altra scelta che decretare la scomunica di 10 monache clarisse che si erano gettate tra le braccia di un impostore fondatore della pseudo-setta Pía Unión San Pablo.

Sia l’arcivescovo Viganó che le ex suore di Belorado condividono che la loro ribellione e disaffezione nei confronti di Papa Francesco ha come origine le decisioni finali della Curia vaticana come il Sinodo, Fiducia Supplicans o l’impunità di cui veramente godono gli eretici (anche se nel caso di Viganó la disputa risale a molto tempo prima). Come si è sempre detto nella Chiesa, “non c’è salvezza fuori di essa”, così è evidente l’errore di Viganó e delle ex suore clarisse quando con la loro critica decidono di prendere le distanze dalla Chiesa che è Una, Santa , cattolica e apostolica. Gli errori di questo Pontificato non possono portare a un atteggiamento che ci collochi fuori dalla Chiesa cattolica, perché Francesco (come tutti noi) è temporaneo, ma la Chiesa è eterna.

Sacerdoti cancellati

È anche doloroso vedere come negli ultimi mesi alcuni sacerdoti siano stati epurati per aver alzato pubblicamente la voce contro Papa Francesco. Ancora una volta, siamo di fronte a strategie sbagliate i cui effetti sono ben peggiori del bene che cercano di ottenere esponendosi in modo tale da comportare la pena dell’espulsione dalla chiamata divina che hanno ricevuto. Se sono buoni preti, rendono un cattivo servizio ai loro parrocchiani lasciandoli senza pastore.

È il caso di quanto accaduto lo scorso febbraio al sacerdote alicantino Francisco José Vegara che pubblicò un manifesto in cui accusava papa Francesco di essere un eretico. Questo sacerdote ha pubblicato in vari forum un manifesto di 20 pagine “per rivendicare la dottrina cattolica”. Questo sacerdote della diocesi di Orihuela-Alicante ha assicurato che “in materia di dottrina e di fede non c’è spazio per il rispetto umano, ma che ogni silenzio è colpevole”.

Ebbene, questa contestazione pubblica gli è costata la carica di parroco e la diocesi ha aperto contro di lui un fascicolo disciplinare che potrebbe concludersi nella peggiore delle ipotesi con la scomunica latae sententiae. Un altro che si aggiunge alla lista insieme alle ex suore di Belorado e al quale molto probabilmente si unirà anche l’arcivescovo Viganó.

In queste pagine abbiamo parlato apertamente anche della situazione del sacerdote Jesusmary Missigbètò, che quest’anno è stato espulso dall’Opus Dei e ora affronta un processo che potrebbe concludersi con la sua espulsione dallo stato clericale. Questo sacerdote della Costa d’Avorio, come il suo collega di Alicante, ha reso pubbliche diverse lettere in cui denunciava alcuni errori di Papa Francesco. Ciò gli costò l’espulsione dalla prelatura e nel prossimo futuro il Dicastero del Clero potrebbe confermare la sua riduzione allo stato laicale.

Ancora una volta assistiamo a un modello comune: vescovi, preti e suore che espongono pubblicamente la loro opposizione a Papa Francesco. Critiche, sensibilità diverse e tensioni sono sempre esistite all’interno della Chiesa. Ciò che comincia a essere molto preoccupante è la crescente opposizione a Papa Francesco all’interno dell’ambiente clericale, indipendentemente dalle conseguenze che potrebbe avere per i denuncianti.

Qualcuno a Roma dovrebbe fermarsi un attimo a riflettere sui motivi di tanta disaffezione verso questo Pontificato. Non vale la pena coprirsi gli occhi e fare orecchie da mercante come se nulla stesse accadendo. Inoltre, tutto ciò avviene in un momento in cui si vocifera che Roma potrebbe progettare di porre fine per sempre alla Messa tradizionale, il che porterà a più disunità, più scismi e più critiche pubbliche da parte dei membri della Chiesa che si sentiranno attaccati Vicario di Cristo in Terra.

Tante voci dissonanti che puntano nella stessa direzione dovrebbero far riflettere Roma. Forse possono approfittare del Sinodo per, invece di pensare a come cambiare la dottrina, studiare i passi che la Chiesa deve compiere sotto la guida di Francesco affinché cessi la disaffezione e la disunità. È urgente che il Vaticano smetta di dare argomenti alle persone di buona fede affinché non passi loro nemmeno per la mente l’idea di dover abbandonare la Chiesa cattolica.

