Da Servi Inutili ad Amministratori Delegati Arroganti è solo un Passo…R.S.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito, R.S., che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla nostra fede. Buona lettura e meditazione.

§§§

Noi cristiani siamo dei credenti singolari, perché di Gesù Cristo finiamo sovente per farne non l’unico rivelatore di Dio (il Tutto, l’Assoluto, l’Infinito), ma un utile simbolo delle cose che più ci interessano, ognuno dal suo punto di vista preferito: diritto, liturgia, pastorale, psicologia, potere, cultura, filosofia, solidarietà, politica…

Dio, la cui divinità è velata nel sacrificio dell’umanità crocefissa e la cui umanità è velata nel mistero del Santo Sacramento, si ridurrebbe a nostra idea, singola o associata in qualche aggregazione del popolo che unido jamas sera vencido.

E’ quasi pleonastico rimarcare che, così facendo, “dio” diventa un’espressione semantica e l’unica parola che conta davvero è la nostra, irrobustita da presidenze, commissioni e maggioranze.

Ci siamo un po’ allargati e da servi inutili ci siamo fatti amministratori delegati, anche scocciati della presenza della Proprietà. Nel vangelo Gesù anticipa la situazione con due sottolineature apparentemente antitetiche: deprecando i vignaioli omicidi e lodando la scaltrezza dell’amministratore disonesto (Lc 16, 1-13).

La salvezza dell’umanità sta nel sacrificio di Cristo (ostia=vittima), l’agnello di Dio. La croce è il trono di gloria del Re. Sostare a ricevere la Grazia da quel che avvenne sul Calvario fa entrare con estrema sensibilità in quel dolore, con la commozione di chi si sente coinvolto, la compassione di chi ama Colui che soffre e la contemplazione capace di consolare il sofferente.

Se Dio permette certi avvenimenti è per trarne un Bene maggiore. E’ la logica della croce, la più ardua. Nella croce di Cristo c’è il mistero dell’espressione della Provvidenza che orienta ogni cosa al bene. Giungere fin lì, con questa consapevolezza, è Grazia.

Non c’è studio o sforzo o cammino personale che basti o che tenga. Siamo oltre, c’è bisogno d’Altro da noi stessi. L’abbandonarsi nelle mani del Padre senza gridare la propria innocenza (evidente) e senza inveire contro accusatori e crocifissori (sarebbe stato umanamente “logico”) fa della passione di Nostro Signore lo snodo decisivo (cruciale) della fede in Lui.

La Chiesa militante sta facendo l’esperienza della croce.

Il potere del mondo gronda di odio a Cristo. Del disprezzo di Dio e di un mettere al suo posto un uomo che vuol farsi dio senza Dio: l’essenza del peccato originale. Superbo orgoglio, in cui l’uomo cade cedendo alla tentazione dell’invidioso, astuto falsario e omicida dal principio. Per redimerci da quella condizione, che ritorna sempre ed oggi gronda dai poteri mondani, Gesù ha accettato la volontà del Padre, consegnandosi alla croce in vista del bene della vita eterna.

Gesù crocefisso è un concentrato di dolore e di sofferenza fisica, ma molto peggiore furono l’ignominia e il disprezzo patiti quando fu condannato in mezzo a due briganti, liberando un malvivente a furor di popolo (imbeccato dai suoi sobillatori). Fu coronato di spine, vilipeso e deriso, nella nudità davanti alla madre!

E’ questo a guarire l’umanità dal peccato. Ogni Messa alla quale abbiamo la grazia di poter partecipare è un atto di riparazione e si può viverla con questa intenzione in comunione al sacrificio di Gesù.

Non lasciamoci ingannare da qualche cattivo pensiero nel “limitarci” a questo, perché “questo”:

-non giustifica il male né chi lo compie, iniziando da me.

-non tace la verità su ciò che è male, anzi…

-non annacqua il giudizio di Dio sulla volontà cattiva e sulla mancanza di fede.

Farsi vittima (ostia), comunione con l’Agnello immolato, non è affatto un atto remissivo. E’ il solo atto capace di fede nella Provvidenza, restando dove ci chiede di stare.

Se siamo di Gesù il mondo ci tratta come trattò Lui. Pensiamo davvero al Padre Nostro, come ce l’ha insegnato Gesù disceso dal cielo. E’ il Figlio di Dio (è Dio): non viene dalla terra, né Lui, né la sua volontà. Chiama Abbà il Padre proprio nel momento più angoscioso, al Getsemani. Compie la volontà del Padre nella carità che tutto crede, spera e sopporta. Gesù pregando parla della tentazione che i figli devono fronteggiare: Gesù stesso fu condotto dallo Spirito Santo nel deserto per essere tentato dal diavolo.

Gesù è condotto dallo Spirito Santo proprio là dove il diavolo lo tenta.

A tentare è il diavolo, ma a metterci dove c’è la sfida è lo Spirito di Dio! Dio non ci abbandona mai, specialmente lì! Perciò la croce è indiscutibilmente Provvidenza.

Maria corredentrice lo sa bene. Stabat mater dolorosa, ma sempre piena di Grazia.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: R.S., servi inutili, vignaioli omicidi



Categoria: Generale