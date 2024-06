Mons. Viganò nel Contesto della Crisi della Chiesa Neo-Mondialista Bergogliana. Americo Mascarucci.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Americo Mascarucci mi ha scritto queste riflessioni sulla vicenda di mons. Viganò, che vi giriamo. Buona lettura e condivisione.

§§§

Caro Marco

Il fatto che monsignor Carlo Maria Viganò sia sotto inchiesta da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede con l’accusa di scisma è senza dubbio un momento di grande chiarezza soprattutto per lui, se non altro perché si mette la parola fine alla propaganda di chi lo accusava di fare il gioco di Bergoglio.

Questo si è detto di Viganò, che in fondo era utile al pontefice regnante consentendogli di poter affermare che anche i suoi peggiori nemici ne riconoscevano la legittimità al punto che, diversamente dai vari Minutella e company, nessuno a Roma sembrava preoccuparsi di lui lasciandolo libero di attaccare, anche in modo virulento, Bergoglio.

Viganò, non presentandosi davanti all’ ex Sant’Uffizio, dichiarando di non riconoscerne l’autorità e rifiutando di difendersi, ha in qualche modo già confermato il divorzio dalla Chiesa di Francesco da lui definita “satanica” e lo scisma di cui è accusato.

Lui si vanta di essere un nuovo Lefebvre, seppur con tutte le differenze del caso come ben evidenziato da Aurelio Porfiri, e il rappresentante di una Chiesa altra, opposta al nuovo ordine mondiale e garante dell’ ortodossia cattolica. Sempre Porfiri sottolinea: “ Io credo che la figura di mons. Viganò sia interessante anche per un altro fatto. Il suo tentativo di agganciare la spaventosa crisi di fede con il declino morale, civile e politico che il mondo sta vivendo. Questo, paradossalmente, quasi agganciandosi proprio a quella lettura dei segni dei tempi voluta dal Concilio Vaticano II da lui ora tanto osteggiato”.

Ecco, monsignor Viganò ha avuto sicuramente questo merito, aver smascherato l’inganno di una Chiesa che nel tentativo di abbracciare il mondo in perfetto spirito conciliare ha finito con il sottomettersi alle regole del mondo contemporaneo rinnegando se stessa, fino a pretendere di adattare il magistero alle logiche del nuovo ordine mondiale, come le derive sinodali hanno dimostrato, e come ha dimostrato soprattutto la nuova linea politica della Congregazione per la Dottrina della Fede, la stessa che ora lo processa per scisma, improntata al più sfrenato modernismo.

E in tutto ciò si è mosso in maniera confusa e contraddittoria un papa che, mentre incoraggia certe svolte affidando i dicasteri strategici a figure spiccatamente moderniste, fa filtrare posizioni tradizionaliste come il no all’ordinazione dei seminaristi gay passando come “omofobo” (vedi il riferimento alla troppa “frociaggine” nei seminari). Ma siamo sicuri che siano stati i suoi nemici conservatori a far filtrare quelle dichiarazioni?

O è invece proprio una strategia tutta filo bergogliana per spuntare le armi a quelli come Viganò, e dimostrare che hanno torto nell’ accusare il pontefice di essere al servizio del nuovo ordine mondiale e delle lobby Lgbt proprio mentre la Chiesa favorisce le svolte mondialiste con interpretazioni fornite dall’ex Sant’Uffizio alquanto surreali (del tipo si possono benedire le unioni gay ma senza riconoscerne la validità)?

E allora, di fronte alla grande confusione che governa la Chiesa come dare torto a Viganò nel definire un onore l’accusa di scisma e una grande farsa il processo intentato contro di lui? Resta da capire in che “zona” si collocherà ora monsignor Viganò.

I lefebvriani non sembrano considerarlo affine a loro accusandolo di promuovere un nuovo sedevacantismo nonostante la dura critica al Concilio Vaticano II e non sembra nemmeno destinato a poter trovare un terreno comune con il fronte del “Codice Ratzinger” visto che nelle sue critiche al Concilio, l’ex nunzio non ha mancato di accusare lo stesso Benedetto XVI di essere un modernista, pur mettendo in discussione la legittimità di Bergoglio come papa con motivazioni diverse da quelle espresse dal collega Andrea Cionci nel suo best seller .

E allora? Quale futuro per monsignor Viganò? Presto lo sapremo.

Americo Mascarucci

§§§

