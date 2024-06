Come Funziona la Campagna Elettorale in USA col Premierato Forte? Matteo Castagna.

L’ex presidenteha superato il presidenteper il secondo mese consecutivo, a maggio, s, grazie a un’ondata di sostegno finanziario

Meno di due mesi dopo che l’operazione condivisa di Biden con il Comitato Nazionale Democratico ha avuto un vantaggio in contanti di circa 100 milioni di dollari rispetto a Trump e al Comitato Nazionale Repubblicano, secondo le due campagne la situazione è ora invertita.

Biden è entrato a giugno con 212 milioni di dollari a disposizione insieme al partito. L’operazione Trump e R.N.C. aveva 235 milioni di dollari, diceva la campagna.

L’operazione congiunta di Trump aveva superato quella di Biden di 141 milioni di dollari, arrivando a 85 milioni di dollari a maggio, dopo aver incassato 25 milioni di dollari in più rispetto al team di Biden ad aprile.

Anche il principale comitato elettorale di Trump disponeva di più liquidità di quella di Biden: da 116,5 a 91,6 milioni di dollari, secondo i documenti della Commissione elettorale federale.

Il resoconto completo delle finanze di entrambe le parti sarà reso pubblico nei documenti federali il mese prossimo. Ma la combinazione tra la migliore raccolta fondi di Trump e la maggiore spesa pubblicitaria di Biden questa primavera sembra mettere le due parti sulla strada per entrare nell’estate relativamente vicino alla parità finanziaria.

“Sì, Trump sta raccogliendo molti più soldi adesso, e questo dovrebbe spaventare la gente”, ha detto Brian Derrick, uno stratega che ha fondato una piattaforma democratica di raccolta fondi chiamata Oath. “Ma alla fine, Biden ha i fondi di cui ha bisogno per condurre una campagna davvero forte”.

Trump ha ridotto il divario portando un diluvio di donazioni online dopo la sua condanna penale a New York il 30 maggio. Nei minuti successivi al verdetto, colpevole di 34 capi di imputazione, i contributi sono arrivati così velocemente da sopraffare per un breve periodo i repubblicani. Così emerge dal portale per le donazioni online del partito, WinRed.

La campagna di Trump ha affermato di aver raccolto 53 milioni di dollari online nelle prime 24 ore e 70 milioni di dollari nelle prime 48 ore dopo il verdetto. La condanna ha anche stappato una marea di mega-donazioni, incluso un contributo di 50 milioni di dollari da parte del solitario miliardario Timothy Mellon a un super PAC pro-Trump il giorno dopo il verdetto.

Al termine della corsa alle primarie repubblicane, la campagna di Biden e i suoi alleati avevano sostenuto che, nonostante tutte le vulnerabilità elettorali del presidente – inflazione fastidiosa, scarsi indici di approvazione, persistenti preoccupazioni sulla sua età – un chiaro vantaggio sarebbe stato il denaro.

Anche se da allora quel vantaggio è svanito, la campagna di Biden afferma di aver utilizzato il suo vantaggio finanziario iniziale per costruire un’infrastruttura politica negli Stati campo di battaglia che pagherà i dividendi a novembre. Giovedì, la campagna ha annunciato di aver assunto il millesimo membro del personale in 200 uffici in quegli stati.

“Cosa c’è nel suo F.E.C. il rapporto non si traduce in interventi sul campo domani”, ha detto in un’intervista Dan Kanninen, direttore degli stati del campo di battaglia di Biden. “È stato costruito nel tempo e Donald Trump non può recuperarlo”.

Steven Cheung, direttore delle comunicazioni di Trump, ha affermato che Biden ha sprecato soldi in pubblicità televisiva inefficace.

“I numeri da record della raccolta fondi del presidente Trump dimostrano che la caccia alle streghe del disonesto Joe Biden contro il presidente Trump, l’inflazione alle stelle e l’invasione illegale del confine hanno unito il popolo americano sul fatto che altri quattro anni di Biden significheranno la fine del nostro Paese, “ Ha detto il signor Cheung.

Il denaro da solo, raramente, è determinante nelle grandi gare, come per la presidenza, perché gli elettori sono già ben informati sui candidati. Ma alcuni degli elettori più importanti quest’anno sembrano essere quelli che si sono allontanati – e sfondare davanti a loro può costare molto denaro.

Per mesi, Trump e i suoi alleati semplicemente non hanno avuto i soldi per raggiungere questi elettori. Sebbene il suo percorso verso la nomina repubblicana non sia stato faticoso, è emerso dalla corsa alle primarie in condizioni finanziarie relativamente povere rispetto all’operazione di Biden, che aveva accumulato denaro per quasi un anno. Biden aveva consolidato i maggiori donatori del suo partito. Trump non lo aveva fatto da parte sua.

Ma quell’ avvio lento ha anche dato a Trump molto più spazio per crescere. Nelle settimane successive all’eliminazione di Nikki Haley, la sua ultima rivale repubblicana, i bundlers di Trump hanno descritto uno sforzo quasi furtivo per tornare nelle sue grazie.

Una cena di raccolta fondi nella tenuta di Trump in Florida, a Mar-a-Lago, a metà febbraio, poche settimane prima dell’uscita della signora Haley, è servita come un importante punto di svolta mentre i raccoglitori di fondi di Trump segnalavano ai donatori esitanti che il tempo perché l’indecisione stava giungendo al termine. Una cena di raccolta fondi organizzata da John Paulson, un miliardario di hedge fund, ha raccolto 50 milioni di dollari, ha affermato la campagna. E solo nell’ultimo mese, resistenze benestanti come il co-fondatore di Blackstone Stephen A. Schwarzman ha segnalato che intendono sostenere Trump.