La Crisi delle Sinistre, Anatre Zoppe al G7, la Miseria dei Talk Show Politici in TV. Mario Adinolfi.

Di certo lo sarà per il britannico Sunak, travolto persino da Farage e pronto a lasciare Downing Street il 4 luglio; Macron è stata fatto a fette domenica dalla Le Pen e probabilmente a luglio dovrà coabitare con un governo Bardella; Scholz ha portato la storica Spd ad essere superata dalla criminalizzata AfD; non vi annoio con le debolezze persino autocertificate del canadese Trudeau al passo d’addio come il giapponese Kishida, ma di certo avrete notato che la più anatra zoppa di tutte è l’81enne presidente americano Joe Biden.

I giornali americani raccontano il G7 con titoli come Six lame ducks and Giorgia Meloni. Traduzione: sei anatre zoppe e Giorgia Meloni. La riunione dei sette grandi a Borgo Egnazia viene descritta come una “last supper”, un’ultima cena.

In tutta questa dinamica, che a me appare chiarissima e assai spiegabile, non riesco a trovare sui principali quotidiani o programmi di approfondimento italiani una qualche analisi delle motivazioni per cui questo tsunami politico si sta ripetendo, uguale in tutto il mondo.

1. Il ceto medio e le classi popolari stanno sempre peggio. Provai a spiegarlo all’alba del fenomeno, nel 2020 quando in pieno Covid scrissi Il grido dei penultimi . È chiaro che nell’ultimo quadriennio si è prodotta una rottura tra le classi dominanti moderate e di sinistra con una vastissima porzione delle famiglie e dei lavoratori, vessate prima dalla gestione della pandemia e poi dall’appesantirsi dei fattori economici primari per via della scelta bellica di schierarsi contro la Russia. L’innalzamento dei tassi di interesse compiuta all’unisono da Fed e Bce, la spirale inflattiva, l’impennata delle bollette energetiche, il blocco dei rapporti commerciali e finanziari con Mosca hanno affaticato e non poco famiglie e piccole imprese, impoverendo ulteriormente i già poveri.

2. I governanti di centro e di sinistra hanno perso del tutto la loro credibilità. La gestione del Covid e degli eventi bellici ha mostrato leadership disinteressate a dire la verità e le bugie sono venute a galla rapidamente. Perché abbiamo così fortemente limitato le libertà e i diritti dei cittadini durante il Covid? Non era vero quel che affermava Mario Draghi sostenuto alla guida del governo da tutti i partiti di centro e di sinistra: “Non ti vaccini, ti ammali, muori”. Serviva solo come premessa (falsa) per una forte limitazione delle libertà e dei diritti. E per la più grande rapina della storia che sono stati i 71 miliardi dati dall’Ue alle case farmaceutiche come Astrazeneca e Pfizer, con trattative via sms poi cancellati che non a caso sono oggetto dell’inchiesta mediaticamente silenziata del tribunale di Liegi.

La credibilità è stata poi persa definitivamente con le guerre, con Macron e Scholz che hanno cominciato a parlare di soldati in Ucraina, con la marea di miliardi donati da Biden e soci all’industria degli armamenti, dandoli per attaccare la Russia in quanto invasore, ma anche a Israele per invadere Gaza e massacrare decine di migliaia di civili. L’impoverimento generale che ne è conseguito non è stato dunque solo economico ma anche etico e soprattutto misurabile in termini di fiducia per il futuro, sempre più scarsa. Il timore di essere stati condotti da questi potenti sul ciglio del burrone per interessi opachi è molto diffuso ed è certamente tra le macrocause dei loro insuccessi elettorali a raffica. Altro che fascismo.