G7. “Gli Empi si Aggirano”…e si Fanno Chiamare Grandi. Intelligenza Artificiale, e Intelligenza. Amedeo Zerbini.

Dal Dio creatore all’uomo inventore- L’A.I.

Quando il settimo giorno Dio portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò da ogni suo lavoro, come è detto in Genesi 1, l’uomo era nudo e non aveva macchine, attrezzi, palazzi, automobili, aerei , bombe nucleari, missili e astronavi. E dal quel momento l’uomo diventò il mezzo con cui Dio continuò la sua creazione sulla terra.

La differenza è che Dio creò e invece l’uomo inventa : Dio trasse dal nulla mentre l’uomo trasforma. La tecnologia è trasformazione, non è creazione.

Viene da pensare che quel soffio con cui il Creatore dette vita al pupazzo di fango divenuto uomo contenesse anche un po’ della sua intelligenza che è ciò che rende l’uomo simile (simile, non uguale!) a Dio e diverso da tutti gli altri animali.

Basta visitare un qualsiasi museo etnografico per constatare con quale fertilità di ingegno l’uomo si è attrezzato per rendere più produttivo e meno faticoso il proprio lavoro. E’ l’uomo con la sua intelligenza che ha inventato la prima zappa, il primo badile, la prima vanga, la prima falce, il primo rastrello, il primo tridente, la prima sella, il primo morso, le prime redini per il cavallo e via via tutto quanto ha cambiato faccia alla terra e alla vita sulla terra . Quindi pur riconoscendo umilmente di essere creature in un mondo creato non disconosciamo l’unicità e la superiorità dell’uomo fra tutte le creature.

La storia della tecnologia ci insegna più cose, a parer mio, di ogni altra storia.

il primo martello, la prima incudine, la prima fucina, il primo forno fusorio, il primo seghetto, la prima pialla, il primo scalpello non sono altro che invenzioni dell’uomo per attrezzare la costruzione degli attrezzi necessari per lavorare la terra e dominare gli animali. Per fabbricare zappe e badili fu inventato prima il martello e poi il maglio e per azionare il maglio fu inventata la ruota idraulica.

E così di invenzione in invenzione col tempo siamo arrivati ai giorni nostri.

Giorni di grande confusione perché la tecnica ha fatto passi da gigante, mentre la conoscenza dell’intima natura dell’uomo è rimasta al palo. Siamo ancora qui a parlare di Budda, di Platone e di Socrate, non siamo riusciti a trovare una formula di governo che funzioni, non abbiamo il coraggio di dire che l’aborto è un delitto e non un diritto, mentre gli uomini fabbricano potenti strumenti di distruzione e di morte e vanno ad esplorare la Luna e Marte.

In questo contesto il G7 in corso è tutto una farsa a cominciare dal fatto che coloro che vi partecipano si autoproclamino “Grandi” per finire con la partecipazione di un Papa che va a parlare di Intelligenza Artificiale. Proprio lui, che a giudicare da quello che dice e fa non sembra che sovrabbondi di intelligenza.

Ciò che a me fa paura non è l’intelligenza artificiale, ma l’uso che l’uomo sta facendo della sua intelligenza. Insulti, risse, omicidi assurdi per motivi futili, disordine, sporcizia, incuria, devastazione per non parlare delle guerre, delle false epidemie e pandemie, delle migrazioni selvagge e di tutti i mali che ci affliggono per colpa dell’uomo che sembra diventato incapace di ragionare.

-E mentre gli empi si aggirano intorno emergono i peggiori tra gli uomini- così è detto a conclusione del Salmo 12. Emergono i peggiori tra gli uomini e si fanno chiamare grandi. Grandi sono i loro paesi, ma loro in che cosa sono grandi?

