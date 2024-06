Ciao Macron, un Addio da Buenos Aires. E Applausi per l’Alternativa Tedesca. Bernardino Montejano.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il prof. Bernardino Montejano, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sull’esito delle elezioni europee. Buona lettura e condivisione.

§§§

CHAU MACRON

Le elezioni della Comunità Europea ci portano tante gioie, ma due in particolare: la sconfitta di Macron e la vittoria di Alternativa per la Germania in quella che era la sua parte orientale.

Cominciamo con Macron, al quale non possiamo dire addio, perché la parola, secondo il Dizionario dell’Accademia Reale Spagnola, significa A Dio!, nel suo primo significato, cioè “con Dio” e addio nel secondo.

Non possiamo augurare che un ateo, agnostico o idolatra come Macron, laicista massonico, uomo perverso, apostolo dell’aborto e dell’eutanasia, vada con Dio.

Ma, in quest’ora triste per lui, possiamo dire “Ciao”, parola molto usata tra noi per salutarsi, di origine italiana nel termine ciao, che in origine significava “ciao”, per poi dire anche “a dopo” , anche se preferiamo dire a Macron “ci vediamo mai”.

Che resti con la moglie-madre, che non lo abbandoni alla fine del servizio pubblico, come è successo tra noi a Menem con Bolocco, a Scioli con Karina Rabolini e ora sembra succedere ad Alberto Fernández con Fabiola.

Il futuro umano contingente è noto solo a Dio. Forse gli succederà quello che il nostro grande poeta Leopoldo Marechal ha sottolineato nella sua poesia “La Patria”:

“Conosco personaggi che hanno credutoaquile/

temute e solenni nella loro piuma ufficiale, /

e che, dopo essere stato spogliate,

Esibivano ridicole ali di pollo”

(Cuadernos del Amigo, II Didactica de la Patria, II, 21).

Non siamo cartomanti, ma prevediamo un futuro oscuro per Macron, capace di esibire “ridicole ali di gallina”. Ci auguriamo che tu possa sperimentare che “nessuno si prende gioco di Dio” e che Dio si prende cura delle cose umane.

Inoltre, speriamo che il popolo francese raddoppierà il suo ripudio nelle elezioni che osa indire.

La seconda gioia viene dalla Germania ed è lo spostamento del socialismo al terzo posto nelle elezioni e la vittoria di Alternativa per la Germania in quella che era la sua parte orientale. Il tutto contro gli avvertimenti della maggioranza dei vescovi tedeschi.

Quei vescovi, che stanno commettendo la più enorme simonia conosciuta nella storia della Chiesa cattolica subordinando la concessione dei sacramenti al pagamento di una tassa; quei vescovi che hanno perso milioni di fedeli, quei vescovi che non hanno mai protestato contro i comunisti, i socialdemocratici, i verdi e i liberali, ora condannano il sano nazionalismo tedesco che non ha nulla a che vedere con il nazionalsocialismo di Hitler, la loro posizione euroscettica, a la sua postulazione di una democrazia semidiretta, come quella che governa la Svizzera, la sua opposizione alla sodomia o al “matrimonio gay”, la sua opposizione all’immigrazione di massa…

Celebriamo la risposta del popolo tedesco, soprattutto delle popolazioni dell’Est, che hanno subito la tirannia comunista, celebriamo le vittorie nel Brandeburgo, con il 25,7% dei voti e un aumento del 9,8%, e nella Pomerania Occidentale con il 25,6%, soppiantando la democrazia cristiana, che di cristiano conserva solo il nome, poiché basta vedere il suo comportamento nelle risoluzioni della Comunità Europea.

Celebriamo la resistenza e il rifiuto di tanti nostri fratelli e non solo della Germania e della Francia, ma anche di tanti altri paesi che costituivano il cristianesimo, oggi traditi dai loro leader, sottomessi alla tirannia che vuole imporci nel mondo Nuovo ordine mondiale.

Buenos Aires, 10 giugno 2024.

Bernardino Montejano

§§§

§§§

