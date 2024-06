Milioni di Morti in Eccesso. Il Siero Può Essere Responsabile. Uno Studio su The Telegraph.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, sembra che nella diga dell’omertà e della complicità giornalistica che ha accompagnato – e tuttora tutela – l’operazione di vaccinazione anti-Covid qualche crepa si stia aprendo. Offriamo alla vostra attenzione questo articolo di Gateway Pundit, che ringraziamo per la cortesia, sicuri che non troverete nulla di tutto questo né su Repubblica, né su La Stampa, né sul Corriere della Sera o su altri giornali di proprietà del magnate di turno. LorServi di LorPadroni. Buona lettura e condivisione.

§§§

Il Telegraph ha pubblicato un rapporto in prima pagina intitolato: “I vaccini anti-Covid potrebbero aver contribuito ad alimentare l’aumento delle morti in eccesso”.

Naturalmente, The Gateway Pundit ne parla dal 2021. E siamo stati censurati e messi a tacere dalla grande tecnologia e denigrati dai falsi “controllori dei fatti” per aver osato denunciare questa verità.

I vaccini anti-Covid potrebbero essere in parte responsabili dell’aumento delle morti in eccesso dopo la pandemia, hanno suggerito gli scienziati.

Ricercatori olandesi hanno analizzato i dati di 47 paesi occidentali e hanno scoperto che dal 2020 si sono verificati oltre tre milioni di decessi in eccesso, con una tendenza che continua nonostante la diffusione dei vaccini e le misure di contenimento.

Hanno affermato che le cifre “senza precedenti” “hanno sollevato serie preoccupazioni” e hanno invitato i governi a indagare a fondo sulle cause sottostanti, compresi i possibili danni derivanti dai vaccini.

Scrivendo sul BMJ Public Health, gli autori della Vrije Universiteit di Amsterdam, hanno dichiarato: “Sebbene i vaccini Covid-19 siano stati forniti per proteggere i civili dalla morbilità e dalla mortalità dovute al virus Covid-19, sono stati documentati anche sospetti eventi avversi.

“Sia i professionisti medici che i cittadini hanno segnalato lesioni gravi e decessi in seguito alla vaccinazione in vari database ufficiali nel mondo occidentale”.

Hanno aggiunto: “Durante la pandemia, i politici e i media hanno sottolineato quotidianamente che ogni morte per Covid-19 contava e che ogni vita meritava protezione attraverso misure di contenimento e vaccini Covid-19. All’indomani della pandemia, dovrebbe valere la stessa morale”.

Il Gateway Pundit riportava le morti in eccesso a seguito dei colpi di COVID dall’inizio del 2021. Per tutto il 2021 TGP ha riferito dell’impennata di migliaia di morti per vaccino segnalate sul sito web VAERS collegato al Center for Disease Control (CDC).

Secondo le fake news di Wikipedia, l’organizzazione britannica anti-disinformazione Logically ha scoperto che il 30% del traffico di riferimento a Open VAERS, un sito web che promuove la disinformazione sui vaccini COVID-19, proveniva da The Gateway Pundit.

Abbiamo avvertito il mondo. E per questo siamo stati attaccati dalle fake news.

Questi demoni ora possono arrostire all’inferno per le loro bugie rese pubbliche. Peccato che questo articolo non sia stato pubblicato lunedì prima della testimonianza del dottor Fauci davanti al Congresso.

Jim Hoft

Jim Hoft è il fondatore ed editore di The Gateway Pundit, uno dei principali organi di informazione conservatori in America. Jim è stato insignito del Reed Irvine Accuracy in Media Award nel 2013 ed è orgoglioso di ricevere il Breitbart Award for Excellence in Online Journalism dalla Americans for Prosperity Foundation nel maggio 2016. Nel 2023, The Gateway Pundit ha ricevuto il Most Trusted Print Media Award presso gli American Liberty Awards.

§§§

