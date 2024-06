Madrid, i Bilderberg Parlano del Futuro della Guerra. Non della Pace, della Guerra. Intelligenti Pauca…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo breve post pubblicato su Instagram da L’Indipendente Online, che ringraziamo per la cortesia, e il cui sito vi suggeriamo di visitare. Buona lettura, meditazione e diffusione. Per l’Italia se non ricordo male erano presenti Gentiloni e la Gruber e Monti…

Nel fine settimana le élite economico-politiche del mondo occidentale sono tornate a radunarsi all’annuale ritrovo a porte chiuse del gruppo Bilderberg, quest’anno svoltosi a Madrid. Come si legge nello scarno comunicato stampa, tra i temi principali della riunione compaiono “il futuro della guerra” e lo stato e la sicurezza dell’intelligenza artificiale.

In particolare, la guerra in Ucraina sembrerebbe aver ricoperto un ruolo centrale nella discussione, considerato che tra gli invitati erano presenti alcuni esponenti di spicco della politica di Finlandia e Svezia, recentemente entrate nella NATO. Nella lista degli invitati divulgata dal gruppo, infatti, compaiono i nomi di Anders Aldercreutz, Ministro degli affari esteri della Finlandia, e Alexander Stubb, Presidente della Repubblica, mentre per la Svezia era presente Oscar Stenström, principale negoziatore per l’ingresso di Stoccolma nell’Alleanza atlantica.

Tra gli altri erano presenti anche Dmytro Kuleba, Ministro degli esteri ucraino, Jens Stoltenberg, segretario generale della NATO, James Appathurai, vicesegretario generale dell’Alleanza atlantica specializzato nella guerra ibrida e anche Christopher Cavoli, leader del SACEUR, la forza di comando sempre della NATO.

Considerata la presenza dei vertici dell’Alleanza atlantica e dei ministri degli Esteri dei principali Paesi “russofobi”, si può supporre che scopo delle discussioni definite “informali” sia una strategia da attuare per contrastare la Russia, dopo i sostanziali fallimenti riportati finora dal blocco atlantico.

La lista dei partecipanti

Stacey Abrams, Adewale Adeyemo, Anders Adlercreutz, José Manuel Albares, Roger C. Altman, Marco Alverà, Dario Amodei, Jamil Anderlini, James Appathurai, Anne Applebaum, Murray Auchincloss, Mustafa Aydin, Patricia Barbizet, José Manuel Barroso, Valérie Baudson, Yoshua Bengio, Lorenzo Bini Smaghi, Ana P. Botín, Albert Bourla, Kjerstin Braathen, Børge Brende, Marco Buschmann, Nadia Calviño, Mark J. Carney, Charlene de Carvalho, Henri de Castries, Ildefonso Castro, Christopher Cavoli, François-Philippe Champagne, Tarun Chhabra, Anatoly B. Chubays, Bjarne Corydon, Simon Coveney, José Creuheras, Carlos Cuerpo, Sol Daurella Comadrán, Michele Della Vigna, Andrzej Domański, Paschal Donohoe, Mathias Döpfner, Jen Easterly, Daniel Ek, Giuliano da Empoli, José M. Entrecanales, Øyvind Eriksen, Niall Ferguson, Jonatha Finer, Anna Fontcuberta i Morral, Jane Fraser, Alexander Gabuev, Paolo Gentiloni, Isabel Gil, Lilli Gruber, Caroline de Gruyter, Kadri Gürsel, Victor Halberstadt, Kevin Harrington, Demis Hassabis, Connie Hedegaard, Pablo Hernández de Cos, Mellody Hobson, Wopke Hoekstra, Ylva Johansson, Sigrid Kaag, Ilham Kadri, Sebnem Kalemli-Özcan, Kaja Kallas, Alex Karp, Colm Kelleher, Niki Kerameus, Kasia Kieli, Ömer Koç, Stephen Kotkin, Henry R. Kravis, Marie-Josée Kravis, André Kudelski, Dmytro Kuleba, Eric S. Lander, Peter Lee, Thomas Leysen, Robert Lighthizer, Erkki Liikanen, Ann Linde, Palmer Luckey, Tom-Jan Meeus, Arthur Mensch, Friedrich Merz, Charles Michel, John Micklethwait, Zanny Minton Beddoes, Mario Monti, Duarte Moreira, Willem-Alexander Ferdinand, Michael O’Leary, Pannier-Runacher, Alexis Papahelas, Dimitri Papalexopoulos, David H. Petraeus, Édouard Philippe, Richard H. Phillips, Søren Pind, Patrick Pouyanné, Gideon Rachman, Pedro J. Ramírez, Pamela Rendi-Wagner, José Juan Ruiz, Mark Rutte, Wael Sawan, John Sawers, Nadia Schadlow, Eric E. Schmidt, Wolfgang Schmidt, Maroš Šefčovič, Christian Sewing, Wendy R. Sherman, Evan Siddall, Radoslaw Sikorski, Mehmet Şimşek, Bret Stephens, Jens Stoltenberg, Alexander Stubb, Mustafa Suleyman, Peter Thiel, Leo Varadkar, Karel Verhoeven, Marcus Wallenberg, Jonathan Ward, Martin H. Wolf, Thomas Wright, Erja Yläjärvi, Robert Zadrazil, Fareed Zakaria, Gerhard Zeiler

