Viktor Orban: Mostriamo a Soros il Dio degli Ungheresi. No alla Guerra! Pro Memoria.

… hanno sparato a Robert Fico perché è dalla parte della pace

… La vittoria di Fidesz ha fatto salire il prezzo delle azioni ungheresi nelle borse politiche di tutte le capitali europee

… ma … non sono in vendita

… Non in vendita a Bruxelles, a Washington, o a George Soros!

… Abbiamo bisogno di persone come noi che non credano nella guerra

… Siamo il più grande esercito per il mantenimento della pace in Europa

… È necessario evitare che l’Europa precipiti in una guerra, fino alla propria distruzione

… abbiamo scollegato gli ungheresi dal treno pro-immigrazione

… abbiamo salvato i bambini ungheresi dalle mani degli attivisti gender

… il governo ungherese non permetterà che “i nostri figli e nipoti” vengano mandati in guerra

… Nessuna migrazione!, Nessun gender! Nessuna guerra! – questa è la posizione del governo ungherese

… siamo l’unico governo favorevole alla pace nell’Unione

… il Vaticano è dalla parte della pace, ma rappresenta un regno che non è di questo mondo

… nell’Europa apostata questo non basta a fermare il treno pro-guerra

… I sostenitori della guerra si sono posti fuori dai limiti del buon senso

… l’ebbrezza della guerra è come una droga

… Non ascoltano nessuno, ti calpestano

… Non provano rimorso

… non siamo importanti noi, né tu, né la tua vita, né il tuo futuro

… Non puoi convincerli … dobbiamo sconfiggerli

… La sinistra tradisce anche i propri elettori pacifisti

… Invece di un’agricoltura fiorente, hanno prodotto la più grande protesta degli agricoltori nel mondo

… Avevano detto che avrebbero fermato i migranti, invece li hanno invitati

… Avevano promesso che le sanzioni avrebbero impedito la guerra, ma oggi la situazione è ancora più terrificante

… Dietro le guerre mondiali c’è il male, è giunto il momento degli esorcismi

… Mostriamo a Soros dove vive il Dio degli ungheresi

… La rinuncia alla pace significa la morte per l’Ucraina. Non vogliamo donare il sangue ungherese per l’Ucraina, non andremo in guerra e non moriremo per gli altri in terra straniera.