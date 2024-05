Questa non è Pubblicità. è un Invito a Combattere all’Arma Bianca….Sergio Russo.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, con piacere offriamo alla vostra attenzione questo invito al combattimento spirituale che ci viene dall’amico Sergio Russo, scrittore e artigiano, creatore di raffinate e bellissime corone del Rosario, che ci fornisce anche gli strumenti materiali per la la battaglia…buona lettura e diffusione.

§§§

QUESTA NON È PUBBLICITÀ: È UN INVITO… “ALL’ARMA BIANCA!”

E ora, come avrete già capito, cari Lettori e Lettrici di Stilum Curiae, l’arma bianca per antonomasia è proprio la corona del Santo Rosario!

Ovviamente, siti e negozi che commercializzano tali corone ve ne sono a migliaia, in internet e non solo…

E allora, cosa avrebbero quindi di “speciale” le corone che vengono proposte in questa occasione?

Nulla, se non il fatto che vengono assemblate con tanto amore, oltreché ad essere costituite sempre da grani accuratamente scelti e sovente intercalati da pietre dure semipreziose… Un bel dono, dunque (considerando anche il rapporto qualità-prezzo molto vantaggioso che le caratterizza) da fare a sé stessi e/o a persone in grado di apprezzare tali particolari pensieri…

È proprio questo il tempo – nel quale, sussurrando ad ogni grano la dolcissima Ave Maria – per far sentire le nostre “campane”, contro le altisonanti “trombe”, arroganti e sfacciate, che vogliono turbare la nostra vita, non solo spirituale, ma anche sociale ed umana.

Sì, stanno per cadere, le odierne “mura di Gerico”, stanno per crollare, sotto la dolce brezza – tanto lieve quanto efficace – dell’Ave Maria, della Piena di Grazia, poiché il Signore è con Lei, ed è benedetto il frutto del suo seno: Gesù.

Sergio e Lucia

P.S. Visitate il sito www.pergamene.net : qui è spiegato un po’ tutto… Grazie di cuore!

https://www.youtube.com/watch?v=hxBJeh6JRco

(mail: info@pergamene.net )

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: rosari, russo



Categoria: Generale