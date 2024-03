+++ COMUNICATO STAMPA +++

I libri a volte scottano: Golpe nella Chiesa e Parole chiare sulla Chiesa sicuramente rientrano in questa categoria.

Se questo fatto era già chiaro, una novità si aggiunge nella storia di queste due esplosive – e ben documentate – pubblicazioni: il Comune di Silea, dopo che la locandina dell’evento era stata ampiamente diffusa su siti e social, ha improvvisamente ritirato la disponibilità della sala presso il Centro Tamai, che sabato 16 avrebbe dovuto ospitare la doppia presentazione.

L’ostacolo posto, però, non riesce a danneggiare l’iniziativa: si farà ugualmente lo stesso giorno, alla stessa ora, in una sala vicina e più grossa: sempre a Silea presso l’Auditorium Parco dei Moreri in via Mazzini 11, con ampio parcheggio.

Alla fine la perdita della “sala comunale” potrebbe essere un ottimo assist per la buona riuscita.

Appuntamento quindi alle ore 17 di sabato 16 marzo a Silea (TV), presso l’Auditorium Parco dei Moreri in via Mazzini 11. Introdotti da don Pierpaolo Petrucci, interverranno Andrea Giacobazzi e don Daniele Di Sorco che, nell’occasione, risolverà le obiezioni sollevate recentemente a “Parole chiare”.

Per info: Whatsapp (+393662949035)