Aborto. NO194, Padova, Sabato 9 Marzo. Manifestazione alle 15.00

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo messaggio che abbiamo ricevuto dagli amici dell’associazione NO194. Buona lettura e diffusione.

Vi comunico che sabato 9-3-2024 si svolgerà a Padova il nostro corteo contro aborto volontario e legge 194, con ritrovo alle ore 15 in Piazza del Santo, di fronte alla Basilica,.

Vi allego il manifesto relativo alla manifestazione.

Un evento che organizziamo in un periodo politicamente molto più favorevole rispetto al passato, se è vero che il governo sta adottando una politica esplicitamente e concretamente finalizzata ad agevolare la natalità.

Il partito di maggioranza relativa, inoltre e lodevolmente, ha creato un dipartimento per la difesa dei valori non negoziabili (che secondo il magistero della Chiesa cattolica sono Vita, famiglia ed educazione), a capo del quale ha nominato una parlamentare, ed ha posto al centro della propria azione valoriale, come ben noto, Dio, patria e famiglia, secondo tradizione della destra nazionale, superando il laicismo della seconda AN, miseramente tradottosi poi nello 0,47% di Futuro e Libertà delle politiche del 2013, nonostante la notevole visibilità del suo leader dell’epoca derivata da 5 anni di presidenza della Camera.

Ricordo, nell’ordine, che secondo FDI per Dio deve intendersi quello cattolico e che nelle pagg. 558 e 559 del Catechismo l’aborto volontario viene equiparato all’omicidio doloso nell’ambito della trattazione del quinto comandamento (non uccidere), che l’aborto è di fatto ostativo alla sopravvivenza della comunità nazionale, che presuppone nascite, e che la famiglia per la medesima forza politica è quella tra uomo e donna auspicabilmente con figli, non quindi con aborti.

Non solo ma i tre partiti esteri più legati a FDI (quello Repubblicano USA, il PIS polacco e Vox spagnolo) sono tutti esplicitamente antiabortisti.

Una linea che non sta certo producendo esiti elettorali e sondaggistici negativi, anzi la formazione politica in oggetto è in costante crescita.

Si è aperta una stagione politica nuova e di grandi speranze in ulteriori evoluzioni future per tutti noi.

Vi ringrazio per l’attenzione e Vi invito al nostro evento.

Cordiali saluti.

Avv. Pietro Guerini-Presidente nazionale Comitato NO194 ed omonima associazione ( NO194.org)

