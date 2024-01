Chiesa in Crisi, Papa Eretico? Che Fare? Il Tempo delle Scialuppe? Tobia.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito, Tobia, ci ha scritto questo messaggio destinato a tutti voi. Buona lettura e meditazione.

§§§

Gent. mo Dott. Tosatti,

vorrei intervenire nel dibattito in corso dopo il recente articolo di Investigatore Biblico, (recentemente ripreso in Stilum Curiae dal blog Duc in altum), con cui sostanzialmente concordo.

Vorrei suggerire alcune piste di riflessione, che possono essere utili in questo tempo di caos totale.

La situazione ecclesiale è senza dubbio unica, non ha riscontri nel passato della Chiesa. L’attacco alla fede parte dai vertici della Chiesa è sistematico e continuo, e si articola in molti aspetti: documenti ufficiali, interviste estemporanee, provvedimenti disciplinari ecc. L’attacco non investe una sola verità di fede: ogni giorno viene capovolto qualche aspetto del magistero di sempre, dalle cose più piccole a quelle più importanti. Nulla è risparmiato.

Si discute molto sul come uscirne, ma dobbiamo tener conto del fatto che questa è la battaglia finale, non un episodio qualunque della lotta alla Santa Chiesa.

Siamo alle soglie dei tempi dell’Anticristo. Non possiamo solamente richiamarci alle esperienze del passato o al diritto canonico, o alla sana teologia.

Mi sembra che queste siano le piste da esplorare:

· Bergoglio eletto in modo invalido? (mafia di San Gallo, votazioni irregolari, sede impedita di Papa Benedetto): può essere, ma è impossibile dimostrare queste tesi con certezza.

· L’argentino è però stato accettato dai Cardinali, e dalla Chiesa. È stato Papa, purtroppo. Ma lo è ancora? Probabilmente no, essendo caduto ormai pienamente in posizioni eretiche.

· Chi può dichiarare questo, chi può esautorarlo? Nessuno, purtroppo. Su questo quasi tutti concordano.

· Che fare allora? Qui accade il disastro. Non sappiamo attendere i segni e l’azione del Cielo, come bene ci ha spiegato Investigatore Biblico. Dobbiamo ricordare che, nell’Apocalisse di San Giovanni, le forze del male le annienta Cristo stesso, non gli uomini. Con Cristo vince anche la Chiesa, ma con lo strumento del martirio, non con altri.

· La cosa più importante: il sogno di San Giovanni Bosco. È la Nave, la Santa Chiesa, che attracca tra le Due Colonne, Maria Santissima e l’Eucaristia. La Nave, non le SCIALUPPE.

Invece oggi è il tempo delle scialuppe. Si segue questo o quel Sacerdote o Vescovo, e si formano 1000 tipi diversi di “Piccolo Resto fedele”, diversi e spesso in contrasto tra loro. Nessuno di essi è il vero “Piccolo Resto”. Il vero Piccolo Resto, di cui bene ha parlato nel 1969 l’allora Cardinale Ratzinger, resta nella Chiesa, sotto la Croce di Cristo, dove resiste alla tempesta. NON SI RITIENE piccolo resto, né proclama di esserlo. Non diventa scismatico. È la vera Chiesa. Come diceva il grande San Giovanni Calabria, se sulla terra restasse UN SOLO FEDELE a seguire la Verità del Vangelo e del Magistero autentico, QUELLA sarebbe la vera Chiesa! Il Piccolo Resto non sarà scismatico: sarà accusato di scisma, sarà perseguitato, anche in modo cruento, ma non uscirà sua sponte dalla Chiesa. Sarà cacciato, ma solo fino all’intervento Divino. Questo dicono, o fanno intendere, molte profezie attendibili, di cui ora non voglio fare menzione, per due ragioni: perché sono molto conosciute, e perché non è con i fiumi d’inchiostro che fermeremo il male. Serve solo la PREGHIERA. Pregare e tenere gli occhi aperti!

· Un’ultima precisazione: tutto questo CAOS è frutto di una pericolosa FUGA IN AVANTI. Non siamo ancora al culmine dell’apostasia, che riguarderà la Santa Messa. Smettere di andare a Messa, o andarci in comunità scismatiche, è sbagliato. Allucinante pensare che da più di 10 anni nel mondo ci siano solamente un numero bassissimo di “Messe valide”. Altro che minacce di guerra! Il mondo non esisterebbe più! Ben ce lo ha spiegato San Pio da Pietrelcina! E le Messe parrocchiali sono valide, e ci vogliono! Malgrado i fedeli ancora ignari dei problemi, i canti sguaiati e tutto il resto. (anch’io preferisco e frequento il Vetus Ordo, quando posso).

Non ricordo se su questo blog o in altro è stato proposto un pezzo ancora di Investigatore Biblico, che richiamava fortemente alla preghiera del Santo Rosario. Parole sacrosante!

Vorrei invitare i lettori a chiamare in aiuto anche i Santi Angeli, mai come ora coinvolti nella lotta finale contro le forze del male.

Propongo di recitare questa potente Supplica, preghiera molto efficace:

Supplica Ardente ai Santi Angeli

O DIO UNO E TRINO, ONNIPOTENTE ED ETERNO

Prima di supplicare i santi Angeli e di chiedere il loro aiuto, noi, Tuoi servi, ci prostriamo ai Tuoi piedi e Ti adoriamo, Padre e Figlio e Spirito Santo. Sii Tu lodato e glorificato in eterno e tutti gli Angeli e uomini che hai creato Ti adorino, Ti amino e Ti servano, o DIO Santo, Forte ed Immortale.

Anche Tu, Maria, Regina di tutti gli Angeli, / accogli benigna la nostra implorazione ai Tuoi servi / ed inoltrala al Trono dell’Altissimo. / Tu che puoi tutto con la potenza della Tua supplica / e sei Mediatrice di tutte le grazie, / fa che troviamo grazia, salvezza ed aiuto. Amen.

Voi santi Angeli, potenti e gloriosi. Ci siete stati dati da DIO, per nostra protezione e nostro aiuto.

Vi supplichiamo nel Nome di DIO, Uno e Trino:

venite presto in nostro aiuto.

Vi supplichiamo nel Nome del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo:

venite presto in nostro aiuto.

Vi supplichiamo nel Nome Onnipotente di Gesù:

venite presto in nostro aiuto.

Vi supplichiamo per le Piaghe di Nostro Signore Gesù Cristo:

venite presto in nostro aiuto.

Vi supplichiamo per tutti i martirii di Nostro Signore Gesù Cristo:

venite presto in nostro aiuto.

Vi supplichiamo per la santa Parola di DIO:

venite presto in nostro aiuto.

Vi supplichiamo per il Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo:

venite presto in nostro aiuto.

Vi supplichiamo nel Nome dell’Amore di DIO per noi miseri:

venite presto in nostro aiuto.

Vi supplichiamo nel nome della fedeltà di DIO verso noi miseri:

venite presto in nostro aiuto.

Vi supplichiamo nel nome della Misericordia di DIO verso noi miseri:

venite presto in nostro aiuto.

Vi supplichiamo nel Nome di Maria, Madre di DIO e Madre nostra:

venite presto in nostro aiuto.

Vi supplichiamo nel Nome di Maria, Regina del cielo e della terra:

venite presto in nostro aiuto.

Vi supplichiamo nel Nome di Maria, vostra Regina e Signora:

venite presto in nostro aiuto.

Vi supplichiamo per la vostra propria beatitudine:

venite presto in nostro aiuto.

Vi supplichiamo per la vostra propria fedeltà:

venite presto in nostro aiuto.

Vi supplichiamo per il vostro impegno nella lotta per il Regno di DIO:

venite presto in nostro aiuto.

Vi supplichiamo: coprit eci con il vostro scudo.

Vi supplichiamo: difendeteci con la vostra spada.

Vi supplichiamo: illuminate ci con la vostra luce.

Vi supplichiamo: salvateci sotto il manto protettore di Maria.

Vi supplichiamo: nascondeteci nel Cuore di Maria.

Vi supplichiamo: poneteci nelle mani di Maria.

Vi supplichiamo: mostrateci la via alla porta della vita:

i l Cuore aperto di Nostro Signore.

Vi supplichiamo: conduceteci con sicurezza alla Casa del Padre.

Voi tutti, nove Cori degli Spiriti beati: venite presto in nostro aiuto.

Voi, che siete stati dati da DIO come nostri particolari accompagnatori:

venite presto in nostro aiuto.

AFFRETTATEVI, AIUTATECI, VI SUPPLICHIAMO.

Il Preziosissimo Sangue del Nostro Signore e Re fu sparso per noi poveri:

affrettatevi ad aiutarci, ve ne supplichiamo.

Il Cuore del Nostro Signore e Re batte d’amore per noi poveri:

affrettatevi ad aiutarci, ve ne supplichiamo.

Il Cuore Immacolato di Maria Santissima, vostra Regina, batte d’amore per noi poveri: affrettatevi ad aiutarci, ve ne supplichiamo.

SAN MICHELE ARCANGELO

Tu, Principe delle Milizie celesti, Vincitore del dragone infernale, hai ricevuto da DIO la forza e il potere di annientare con l’umiltà la superbia delle potenze delle tenebre.

Ti supplichiamo, / aiutaci ad avere una vera umiltà di cuore, / un’incrollabile fedeltà per compiere sempre il volere di DIO / e la fortezza nella sofferenza e nel bisogno! / Aiutaci a superare il giudizio del Tribunale di DIO.

SAN GABRIELE ARCANGELO

Tu, Angelo dell’Incarnazione, fedele Messaggero di DIO, apri le nostre orecchie ad ascoltare i dolci richiami e gli inviti del Cuore amante di Nostro Signore.

Sii sempre davanti ai nostri, / ti supplichiamo, / affinché comprendiamo bene la parola di DIO, / la seguiamo, le ubbidiamo / e portiamo a termine ciò che DIO vuole da noi. / Aiutaci ad essere vigilanti e pronti, / affinché il Signore al Suo arrivo ci trovi desti.

SAN RAFFAELE ARCANGELO

Tu Freccia d’amore e Medicina dell’Amore di DIO,

ti supplichiamo, / ferisci il nostro cuore con l’ardente amore di DIO / e fa che questa ferita non si chiuda mai, / affinché anche nella vita d’ogni giorno / possiamo rimanere sempre sulla via dell’amore, / e superare tutto con l’amore.

AIUTATECI VOI, SANTI E GLORIOSI FRATELLI, SERVI CON NOI DAVANTI A DIO.

Difendeteci da noi stessi, / dalla nostra propria viltà e tiepidezza, / dal nostro egoismo, / dalla nostra brama di possedere, / dall’invidia, dalla sfiducia, dall’avidità / e dal desiderio di essere ammirati.

Liberateci dalle catene del peccato e dall’attaccamento alle cose terrene.

Toglieteci dagli occhi la benda che noi stessi ci siamo messi / per non vedere la miseria che ci circonda / e per poter così contemplare e compatire noi stessi.

Mettete nel nostro cuore il proposito di cercare DIO con desiderio struggente, con pentimento e con amore.

Guardate il Preziosissimo Sangue del Nostro Signore / sparso per noi miseri.

Guardate le lacrime che la vostra Regina pianse a causa di noi miseri.

Guardate in noi l’immagine di DIO / che Egli stesso ha impresso nella nostra anima / e che ora è rovinata dai nostri peccati.

Aiutateci a riconoscere ed adorare DIO, ad amarLo e servirLo.

Aiutateci nella lotta contro le potenze delle tenebre / che ci circondano e ci tormentano furtivamente! / Aiutateci affinché nessuno di noi vada perduto / e così un giorno saremo uniti giubilando nell’eterna beatitudine! / Amen.

SAN MICHELE, assistici con tutti gli Angeli, aiutaci e prega per noi.

SAN RAFFAELE, assistici con tutti gli Angeli, aiutaci e prega per noi.

SAN GABRIELE, assistici con tutti gli Angeli, aiutaci e prega per noi.

L’autrice della supplica agli spiriti celesti è la mistica austriaca Gabriele Bitterlich, fondatrice dell’associazione cattolica Opus Sanctorum Angelorum. Gabriele nasce a Vienna il 1 novembre 1896. Sin dall’infanzia è guidata visibilmente dall’Angelo Custode nel cammino dell’obbedienza alla volontà di Dio. Il 23 maggio 1919 si sposa con Hans Bitterlich a Innsbruck. Pur compiendo fedelmente i doveri di sposa e di madre con tre figli più tre orfani di guerra adottati, ella aiuta i poveri e gli ammalati si impegna nella preghiera di espiazione, specialmente per i sacerdoti e i religiosi. Ogni venerdì partecipa spiritualmente alla Passione del Signore. Nel 1949 da inizio all’Opus Sanctorum Angelorum. Nel 1961 il vescovo di Innsbruck erige la confraternita degli angeli custodi. Nel 1971, vedova da dieci anni si trasferisce nel castello di San Petersberg, vicino ad Innsbruck, dove muore il 4 aprile 1978.

Grazie Dott. Tosatti per lo scambio di idee che il suo blog, condotto con sano equilibrio, rende possibile. Uniti nel Cuore Immacolato di Maria, Regina delle Vittorie!

Tobia

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: bergoglio, che fare, crisi chiesa, eresia, Tobia



Categoria: Generale